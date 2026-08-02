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'पाकिस्तान ने अपने हाथों से सुखा दी दोस्ती की नदी', सिंधु जल संधि पर भारत का करारा वार

Indus Waters Treaty: भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान पर कड़ा हमला किया है. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा कि दशकों से अपने व्यवहार के कारण पाकिस्तान ने उस सद्भावना और दोस्ती को खत्म कर दिया है, जिस पर यह संधि आधारित थी.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 02, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:24 PM IST
'पाकिस्तान ने अपने हाथों से सुखा दी दोस्ती की नदी', सिंधु जल संधि पर भारत का करारा वार

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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