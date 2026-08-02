'पाकिस्तान ने अपने हाथों से सुखा दी दोस्ती की नदी', सिंधु जल संधि पर भारत का करारा वार

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Indus Waters Treaty: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि भी रद्द कर दी गई है. सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है. इस बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने उस "सद्भावना और दोस्ती" की भावना को खत्म करने में आधी सदी बिता दी, जिस पर सिंधु जल संधि हुई थी. उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को रोके रखने का नई दिल्ली का फैसला "बस उस बात को मानता है जिसे पाकिस्तान के बर्ताव ने पहले ही खत्म कर दिया था."
न्यूज़वीक मैगज़ीन में छपे एक लेख में क्वात्रा ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को रोके रखने का भारत का फैसला पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले का सीधा जवाब था, जबकि जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की युद्ध की धमकियां सिर्फ़ "अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान भटकाने" की कोशिश हैं. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान सच में द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है, तो "उसे सबसे पहले उस आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा जो उसने बनाया है." क्वात्रा ने कहा कि यह याद रखना जरूरी है कि संधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह "सद्भावना और दोस्ती की भावना" के साथ की गई थी. हालांकि, राजदूत ने कहा, "पाकिस्तान ने उस सद्भावना और दोस्ती को खत्म करने में आधी सदी बिता दी. संधि को रोके रखने का फैसला बस उस बात को मानता है जिसे पाकिस्तान के बर्ताव ने पहले ही खत्म कर दिया था."
सिंधु जल संधि को लेकर बवाल क्यों?
भारतीय राजदूत का यह लेख पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद में 1960 की सिंधु जल संधि को रोके रखने के नई दिल्ली के फैसले का विरोध करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने के कुछ दिनों बाद आया है. उन्होंने कहा, "जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत कर रहे हैं, उन्होंने अतीत में हुई ऐसी बातचीत के इतिहास पर ध्यान नहीं दिया है या उन्हें लगता होगा कि बार-बार वही काम करना और अलग नतीजों की उम्मीद करना पागलपन नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत का रुख साफ कर दिया है, 'आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते. आतंक और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते और पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते." उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा, "अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देना इस्लामाबाद के लिए एक आम नीतिगत विकल्प बन गया है."
पूर्व विदेश मंत्री ने भारत को दी थी धमकी
क्वात्रा ने कहा, "कुछ हफ़्ते पहले, पाकिस्तान सरकार ने सिंधु जल संधि को रोके रखने के भारत के फैसले का विरोध करने के लिए इस्लामाबाद में एक सम्मेलन बुलाया था. उस बैठक में एक पूर्व विदेश मंत्री ने धमकी दी कि अगर सिंधु नदी प्रणाली पर पाकिस्तान की मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह भारत के ख़िलाफ़ युद्ध करेगा." क्वात्रा ने 'न्यूज़वीक' में अपने लेख में लिखा, "अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देना इस्लामाबाद की एक आम नीति बन गई है." क्वात्रा ने आगे बताया कि पानी के बंटवारे के समझौते को रोकने का भारत का फैसला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी और पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के एक दिन बाद घोषित किया गया था.