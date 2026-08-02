'पाकिस्तान ने अपने हाथों से सुखा दी दोस्ती की नदी', सिंधु जल संधि पर भारत का करारा वार

सिंधु जल संधि को लेकर बवाल क्यों?

भारतीय राजदूत का यह लेख पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद में 1960 की सिंधु जल संधि को रोके रखने के नई दिल्ली के फैसले का विरोध करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने के कुछ दिनों बाद आया है. उन्होंने कहा, "जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत कर रहे हैं, उन्होंने अतीत में हुई ऐसी बातचीत के इतिहास पर ध्यान नहीं दिया है या उन्हें लगता होगा कि बार-बार वही काम करना और अलग नतीजों की उम्मीद करना पागलपन नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत का रुख साफ कर दिया है, 'आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते. आतंक और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते और पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते." उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा, "अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देना इस्लामाबाद के लिए एक आम नीतिगत विकल्प बन गया है."