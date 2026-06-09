एक समय था जब भारत नक्सलवाद की हिंसा से जूझ रहा था. आज जब देश उस चुनौती से काफी हद तक बाहर निकल चुका है, तब एक नया और कहीं अधिक खामोश दुश्मन समाज को भीतर से खोखला कर रहा है, और वह नशा. देश ने "उड़ता पंजाब" जैसा भयावह दौर भी देखा है, जब नशे ने पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था. आज भी हालात पूरी तरह बदले नहीं हैं. शराब, तंबाकू, गांजा, मारिजुआना, व्हाइटनर और यहां तक कि महीनों पुरानी गंदी जुराबों के टुकड़ों तक का नशा युवाओं को अंधेरे की ओर धकेल रहा है. यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है.