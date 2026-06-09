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एक समय था जब भारत नक्सलवाद की हिंसा से जूझ रहा था. आज जब देश उस चुनौती से काफी हद तक बाहर निकल चुका है, तब एक नया और कहीं अधिक खामोश दुश्मन समाज को भीतर से खोखला कर रहा है, और वह नशा. देश ने "उड़ता पंजाब" जैसा भयावह दौर भी देखा है, जब नशे ने पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था. आज भी हालात पूरी तरह बदले नहीं हैं. शराब, तंबाकू, गांजा, मारिजुआना, व्हाइटनर और यहां तक कि महीनों पुरानी गंदी जुराबों के टुकड़ों तक का नशा युवाओं को अंधेरे की ओर धकेल रहा है. यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है.
नशे के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है. इसके पीछे तस्करी का जाल, सामाजिक दबाव, बेरोजगारी, मानसिक तनाव और जागरूकता की कमी जैसी अनेक चुनौतियां हैं. यही कारण है कि इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि पूरे समाज की भागीदारी जरूरी है. फिर भी उम्मीद जिंदा है. नशा मुक्ति का अभियान महज एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन मां-बाप की आंखों से आंसू पोंछने का संकल्प है, जिन्होंने अपने बच्चों को नशे की भेंट चढ़ते देखा है. यह युवाओं के सपनों को बचाने, परिवारों की मुस्कान लौटाने और समाज को नई दिशा देने की मुहिम है.
साल 2047 तक भारत को पूर्ण नशामुक्त बनाने का लक्ष्य केवल एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि उन लाखों माताओं और पिताओं से किया गया वादा है, जिनकी रातों की नींद और जीवन की खुशियां नशे ने छीन ली हैं. यह एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना है, जहां युवा नशे की गिरफ्त में नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ें.
वास्तव में होता क्या था कि नशे के सौदागरों पर पहले सख्त कार्रवाई नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो, नाम मात्र को ही. नशेड़ियों और नशा करने वालों पर अब ढंग से कसाई हो रही है. साल 2025 में एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने अकेले 1,33,965 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 21000 करोड़ रुपये है. साथ ही 79,543 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट भी किया गया. पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों के जरिये की गई छापेमारियों में कुल जब्ती की मात्रा और भी अधिक है. ये आंकड़े साफ़ पैग़ाम देते हैं कि भारत अब नशे की लानत के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" की नीति पर बढ़ रहा है.
ऐसा लगता है कि सरकारी नेतृत्व ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि नशे की बीमारी का पूर्ण इलाज कर दिया जाए. गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं, "एक ग्राम भी नशा भारत में नहीं घुसेगा." उनका यह "जीरो टॉलरेंस" का नारा अब हर सुरक्षा एजेंसी का मंत्र बन चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार दोहराते हैं कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हमारा युवा नशे की जंजीरों से पूरी तरह मुक्त होगा.
दिल्ली बदलाव की मिसाल का प्रतीक है, दिल्ली नगर निगम के मिंटो रोड स्थित सिविक सेंटर के बाहर दिन भर नशेड़ी नशा करने के बाद लड़ते-झगड़ते नजर आते थे. अब वे दिखाई नहीं देते. नॉर्थ दिल्ली के एक पार्क में दोपहर के समय पेड़ के नीचे स्मैक पीते कमजोर युवा पहले आम थे, लेकिन अब वह दृश्य नदारद है. ऐसे ही राजधानी के तिलक नगर, खिड़की एक्सटेंशन, छत्तरपुर जैसे कई क्षेत्रों में अफ्रीकी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधियों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है.
दिल्ली पुलिस का आक्रामक अभियान भी बड़ी मुस्तैदी से चल रहा है. गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी में नशे के धंधे पर काबू पाने के लिए पुलिस मुख्यालय से आला अधिकारियों को कई बार तलब किया है. ये जानकारी दिल्ली पुलिस के एक आला अफसर देते हैं. दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत करीब पांच दर्जन जगहों को नशे के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया और 910 जगहों पर छापे मारकर 700 से अधिक नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया. अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर नया अभियान शुरू किया गया है, जिसमें डॉग स्क्वाड भी शामिल है.
सब से गूढ़ समस्या यह है कि नशे का परिवारों पर विनाशकारी प्रभाव होता है. एक समय पूर्व मंत्री विजय गोयल ने लॉटरी और नशे पर नकेल कसी थी, मगर जब उनको वहां का टिकट नहीं दिया गया तो यह अभियान समाप्त हो गया. नशा एक ऐसा ज़हर है जो धीरे-धीरे, पीने वाले के शरीर और पूरे परिवार को खोखला कर देता है.
कल्पना कीजिए कि एक मां सुबह अपने बेटे का इंतजार करती है, लेकिन वह नशे की हालत में लौटता है. पिता का सपना बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना था, लेकिन नशे ने उसे रास्ते से भटका दिया. नशे ने न सिर्फ युवाओं की जान ली है, बल्कि परिवारों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से चूर-चूर कर दिया है. घरेलू हिंसा, चोरी, आत्महत्या और सामाजिक कलह में भारी वृद्धि हुई है.
नक्सलवाद की तरह नशे के खिलाफ भी सरकार ने आक्रमक रवैया अपनाया है, और जिससे इसका दायरा काफी हदतक सिमट गया है. जिस अभूतपूर्व दृढ़ता के साथ नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया, उसी आक्रामकता को अब नशे के खिलाफ मोड़ दिया गया है. सुरक्षा बलों ने लाल गलियारे को लगभग साफ कर दिया. अब उसी रणनीति से ड्रग सिंडिकेट्स, तस्करों और उनके नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है.
भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी मुख्य रूप से दो क्षेत्रों से हो रही है. एक ओर गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस और थाईलैंड) से सिंथेटिक ड्रग्स की आपूर्ति जारी है, वहीं गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान) से अफीम, हेरोइन और ओपिओइड्स जैसी खतरनाक दवाओं की तस्करी बढ़ रही है.
कैनाबिस (गांजा) एक पौधा है जिसके पत्तों और फूलों से नशीला पदार्थ बनाया जाता है. यह दर्द निवारक और भूख बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है, लेकिन इसके अधिक सेवन से मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है. ओपिओइड्स मॉर्फिन जैसी दर्द निवारक दवाएं हैं, जो बेहद लत लगाने वाली होती हैं और ओवरडोज से सांस रुकने का खतरा रहता है. ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक नशीली वस्तुओं का सांस्कृतिक प्रचलन भी समस्या है.
सरकार की सक्रिय पहल सराहनीय है. सरकार इन चुनौतियों का बख़ूबी सामना कर रही है. एनडीपीएस (नारकोटिक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम) को सख्त बनाया गया है. यह कानून इन पदार्थों के उत्पादन, खेती, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, आयात-निर्यात और उपयोग को सख्ती से नियंत्रित करता है. इसमें गांजा, अफीम, कोकीन, हेरोइन, चरस, एलएसडी आदि शामिल हैं. कानून में छोटी मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का प्रावधान है.
छोटी मात्रा में पकड़े जाने पर कम सजा और उपचार की सुविधा है, जबकि बड़ी मात्रा में कठोर सजा, तथा कुछ मामलों में मृत्युदंड भी हो सकता है. का उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकना तथा लतग्रस्त व्यक्तियों को पुनर्वास प्रदान करना है. यह भारत में ड्रग्स नियंत्रण का मुख्य आधारशिला कानून है.
नशा मुक्त भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए अमित शाह ने कमर कस ली है. तो क्या जब 2047 में भारत अपनी आजादी का शताब्दी उत्सव मनाएगा, तब देश नशा मुक्त होगा? नशा मुक्त भारत का सपना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव नहीं. नक्सलवाद मुक्त भारत की तरह देश नशा मुक्त भारत भी बन सकता है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, सामूहिक प्रयास, निरंतर निगरानी और हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.
जब कोई मां अपने बेटे को नशा मुक्त देखकर मुस्कुराएगी, जब कोई पिता अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य पर गर्व करेगा, तभी यह अभियान सार्थक माना जाएगा. पर इसके लिए अभी लंबी लड़ाई लड़नी जरूरी है.