Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /Opinion: नक्सल के बाद सरकार का नशे पर प्रहार; 21 हजार करोड़ की ड्रग्स जब्त, 700 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार!

Opinion: नक्सल के बाद सरकार का नशे पर प्रहार; 21 हजार करोड़ की ड्रग्स जब्त, 700 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार!

Drug Prevention Campaign: भारत सरकार 2047 तक नशामुक्त भारत बनाने के लक्ष्य के साथ ड्रग्स तस्करी और नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है. हालिया कुछ सालों में एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की जब्ती, तस्करों की गिरफ्तारी और सख्त कानूनों के जरिए युवाओं, परिवारों और समाज को नशे की बुराई से बचाने का प्रयास किया जा रहा है.

Written ByFiroz Bakht Ahmad
Published: Jun 09, 2026, 02:26 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:26 AM IST
Opinion: नक्सल के बाद सरकार का नशे पर प्रहार; 21 हजार करोड़ की ड्रग्स जब्त, 700 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

About the Author

Firoz Bakht Ahmad

Firoz Bakht Ahmad

फिरोज बख्त अहमद मशहूर शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के पूर्व कुलाधिपति हैं. वो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न मौलाना आज़ाद के वंशज हैं. फिरोज बख्त मुस्लिम समाज, सियासत, शिक्षा, साहित्य और देश की गंगा- जमुनी तहजीब पर लिखते हैं. वो ZEE NEWS NETWORK से गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़े हैं.  

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नक्सल के बाद नशे के सौदागरों की शामत; 21 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी, 700 गिरफ्तार!
Delhi news0 min ago
2
Bakrid 20261 min ago
3
rss2 hrs ago
4
muslim news2 hrs ago
5
Delhi news3 hrs ago