PoK में हो रही है इंसानियत की हत्या, भारत ने UN में पाकिस्तान की लगा दी क्लास

Pakistan Human Rights Violations: PoK में पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है और वहां के लोग सड़कों पर हैं. पाकिस्तानी सेना मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है. इस बीच, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और PoK में मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद करने का आग्रह किया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा, "पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के इलाकों में हो रहे गंभीर और लगातार मानवाधिकार उल्लंघन तुरंत बंद करने चाहिए."

हरीश ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई एक खुली बहस के दौरान कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में लोग वहां की सेना के दमन, क्रूरता और संसाधनों की लूट के खिलाफ खुलेआम विरोध कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, और हमेशा रहेगा.

हरीश ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के लोग भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान के मुताबिक अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों से पाकिस्तान अब भी अनजान है.” हरीश ने यह भी कहा कि भारत की सोच ‘वसुधैव कुटुम्बकम' पर आधारित है. भारत हमेशा सभी देशों के लिए न्याय, सम्मान, अवसर और समृद्धि की वकालत करता है. यही कारण है कि भारत बहुपक्षीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास रखता है.

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर बात करते हुए हरीश ने कहा कि यह संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति, सुरक्षा और विकास की उम्मीद की किरण बनी, लेकिन आज इसके सामने प्रासंगिकता और प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल हैं. उन्होंने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशवाद खत्म करने, नए देशों के निर्माण और वैश्विक दक्षिण के विकास में अहम भूमिका निभाई है. साथ ही, इसने महामारी, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया है. गौरतलब है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था, और इसी दिन हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है.