पाकिस्तान की पोल खुली, तुर्की ड्रोन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया; भारतीय सेना ने दिखाया सबूत

Indian Army on Turkish Drone: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने तुर्की में बना एक पाकिस्तानी मिलिट्री ड्रोन दिखाया जिसे 10 मई को मार गिराया गया था. सेना के मुताबिक, पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को 300-400 ड्रोन के साथ भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:56 AM IST

Indian Army on Turkish Drone: भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को भारतीय सेना द्वारा गिराए गए तुर्की मूल के एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन को दिखाया. 9 मई को भारत के पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़े तनाव के बीच, पाकिस्तानी सेना ने 7 और 8 मई की रात को भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और ड्रोन घुसपैठ की. भारतीय सेना ने खुलासा किया था कि 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनमें से कई को भारतीय सेना ने काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक दोनों तरीकों से मार गिराया था. शुरुआती जांच से पता चलता है कि ये ड्रोन तुर्की में बने एसिसगार्ड सोंगर मॉडल थे. 

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, जिसमें पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर भारी बमबारी की गई. इस हमले में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए. इस ऑपरेशन को नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के अंदर गहरे तक आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए एक दंडात्मक और लक्षित अभियान के रूप में तैयार किया गया था. भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में नौ प्रमुख आतंकी लॉन्चपैड को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की सुविधाओं को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए. यह ऑपरेशन ज़मीन, हवा और समुद्र में हुआ. भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच तालमेल का एक सहज प्रदर्शन. 

भारतीय वायु सेना (IAF) ने पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई. आधिकारिक बयानों के मुताबिक, इसने नूर खान एयर बेस और रहीम यार खान एयर बेस जैसे ठिकानों पर बड़े असर वाले हवाई ऑपरेशन किए और आधिकारिक ब्रीफिंग के दौरान नुकसान के विज़ुअल सबूत भी पेश किए गए. सीमा पार से जवाबी ड्रोन और UAV हमलों के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा में वायु सेना का मज़बूत एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अहम साबित हुआ. स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम और पेचोरा और OSA-AK जैसे पुराने प्लेटफॉर्म को एक लेयर्ड डिफेंस ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया था.

रिलीज़ के अनुसार, IAF के इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने हवाई संपत्तियों के रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन को संभव बनाया, जिससे भारतीय सेना हवाई खतरों को कुशलता से बेअसर कर सकी और पूरे संघर्ष के दौरान नेट-सेंट्रिक ऑपरेशन बनाए रख सकी. रिलीज़ में यह भी कहा गया कि भारतीय सेना ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं में अपनी तैयारी और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया. सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स ने वायु सेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागी जाने वाली MANPADS और LLAD बंदूकों से लेकर लंबी दूरी की SAMs तक कई तरह के सिस्टम तैनात किए गए. ये यूनिट्स पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन की लहरों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण थीं.

ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए थे. भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए और पाकिस्तानी आक्रामकता को भी नाकाम किया और उसके एयरबेस पर बमबारी की.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

operation sindoorIndian ArmyPakistani drone

