Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2965697
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

अहमद को रूस की सेना में किया गया है जबरन भर्ती, ओवैसी के कदम पर भारत ने मास्को को किया तलब

Mohammad Ahmed Russia Army: पिछले तीन साल से Ukraine Russia War जारी है. इस युद्ध में अब तक 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं. जारी युद्ध के दौरान दूसरे देशों के नौजवानों को रूस की सेना में जबरन भर्ती किया जा रहा है. इस बीच भारत के अहमद को भी धोखे से रूस की फौज में शामिल किया गया है. अब भारत ने रूस को तलब किया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:11 PM IST

Trending Photos

अहमद को रूस की सेना में किया गया है जबरन भर्ती, ओवैसी के कदम पर भारत ने मास्को को किया तलब

Ukraine Russia War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 से जारी है. इस युद्ध में दस लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं. लाखों लोग विस्थापित हुए हैं. इन हताहतों के बीच रूस ने दूसरे देशों के नौजवानों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया है और यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रखा है. कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के भी नौजवानों को जबरन रूस की सेना में भर्ती किया गया है और वह युक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं. कई भारतीय नागरिकों ने वीडियो जारी करके मोदी सरकार से गुहार लगाई है.  

इस बीच मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने मामले में हस्तक्षेप किया. भारतीय दूतावास ने पुतिन सरकार से गुजारिश की है कि वह हैदराबाद के मोहम्मद अहमद को रूसी सेना से जल्द मुक्त कराकर सुरक्षित भारत वापस लाए. इस मामले को लेकर AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को उठाया.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, हैदराबाद के खैरताबाद निवासी 37 साल के अहमद को एक नौकरी एजेंट द्वारा धोखा दिए जाने के बाद यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था. अहमद ने रूस से ही एक वीडियो मैसेज जारी कर मदद की गुहार लगाई थी. इसके बाद अहमद के परिवार ने सांसद से अपील की. अहमद की पत्नी अफशा बेगम ने बताया कि वह नौकरी के लिए रूस गए थे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें सेना के साथ किसी सुदूर इलाके में जबरन भेज दिया गया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के बाद सीमा पर भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहम्मद अहमद पर नजर रख रहा है भारत
सांसद ने विदेश सचिव से इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और अहमद को जल्द से जल्द रूस से वापस लाने के आदेश जारी करने की गुजारिश की. रूस में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने हैदराबाद के सांसद ओवैसी को लिखा कि दूतावास ने अहमद के बारे में रूसी अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की और रूसी सेना से उनकी जल्द रिहाई और सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. मास्को स्थित भारतीय दूतावास के काउंसलर ताडू मामू ने लिखा, "दूतावास रूसी सेना में भारतीय नागरिकों के सभी मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर नजर रख रहा है. दूतावास मोहम्मद अहमद के बारे में किसी भी नई जानकारी से परिवार को अवगत कराता रहेगा."

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

ukraine russia warMohammad Ahmed Russia Army

Trending news

ukraine russia war
अहमद को रूस की सेना में किया गया है जबरन भर्ती, ओवैसी के कदम पर भारत ने...'
Ex Punjab DGP Son Death
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की कैसे हुई मौत? UP से है ताल्लुक
Uttar Pradesh news
AMU में लगे 'देश के गद्दारों को गोली मारो...के नारे; योगी का पोस्टर हटाने पर विवाद
Pakistan News
जुमे की नमाज बाद पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान, TLP के आह्वान से हिंसा का डर
Sir Syed Ahmed Khan
Sir Syed Ahmed Khan ने AMU को ज्ञान का वह वट वृक्ष बनाया, जहाँ साधना करते हैं छात्र
Uttar Pradesh news
AMU में छात्रों ने हटाई CM योगी की तस्वीर, मचा बवाल; BJP नेता ने की बड़ी मांग
JNU Student Clash
JNU में छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प, ABVP ने लगाए इस्लाम विरोधी नारे
Gaza News
ट्रंप ने दी हमास को खत्म करने की धमकी, सीजफायर टूटने का है डर
Bihar News
बिहार चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट आउट, इन मुस्लिम दिग्गजों को मिला टिकट
LJP Muslim Candidate
LJP (R) ने बहादुरगंज से कलीमुद्दीन को उतारा, NDA में सिर्फ 5 मुसलमानों को मिला टिकट