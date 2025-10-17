अहमद को रूस की सेना में किया गया है जबरन भर्ती, ओवैसी के कदम पर भारत ने मास्को को किया तलब

Ukraine Russia War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 से जारी है. इस युद्ध में दस लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं. लाखों लोग विस्थापित हुए हैं. इन हताहतों के बीच रूस ने दूसरे देशों के नौजवानों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया है और यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रखा है. कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के भी नौजवानों को जबरन रूस की सेना में भर्ती किया गया है और वह युक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं. कई भारतीय नागरिकों ने वीडियो जारी करके मोदी सरकार से गुहार लगाई है.

इस बीच मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने मामले में हस्तक्षेप किया. भारतीय दूतावास ने पुतिन सरकार से गुजारिश की है कि वह हैदराबाद के मोहम्मद अहमद को रूसी सेना से जल्द मुक्त कराकर सुरक्षित भारत वापस लाए. इस मामले को लेकर AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को उठाया.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, हैदराबाद के खैरताबाद निवासी 37 साल के अहमद को एक नौकरी एजेंट द्वारा धोखा दिए जाने के बाद यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था. अहमद ने रूस से ही एक वीडियो मैसेज जारी कर मदद की गुहार लगाई थी. इसके बाद अहमद के परिवार ने सांसद से अपील की. अहमद की पत्नी अफशा बेगम ने बताया कि वह नौकरी के लिए रूस गए थे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें सेना के साथ किसी सुदूर इलाके में जबरन भेज दिया गया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के बाद सीमा पर भेज दिया गया.

मोहम्मद अहमद पर नजर रख रहा है भारत

सांसद ने विदेश सचिव से इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और अहमद को जल्द से जल्द रूस से वापस लाने के आदेश जारी करने की गुजारिश की. रूस में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने हैदराबाद के सांसद ओवैसी को लिखा कि दूतावास ने अहमद के बारे में रूसी अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की और रूसी सेना से उनकी जल्द रिहाई और सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. मास्को स्थित भारतीय दूतावास के काउंसलर ताडू मामू ने लिखा, "दूतावास रूसी सेना में भारतीय नागरिकों के सभी मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर नजर रख रहा है. दूतावास मोहम्मद अहमद के बारे में किसी भी नई जानकारी से परिवार को अवगत कराता रहेगा."

इनपुट-आईएएनएस