/Opinion: क्या हम सच में आजाद हैं? नई पीढ़ी के सवालों से बदल रही है लोकतंत्र की तस्वीर

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भारत की स्वतंत्रता की यात्रा सिर्फ शासकों को बदलने की लड़ाई नहीं थी. इसके मूल में सम्मान, आत्मसम्मान, न्याय और अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार था. पीढ़ियों तक भारत के लोग अलग-अलग राजनीतिक शक्तियों और शासन व्यवस्थाओं से गुजरते रहे. साम्राज्य बदले, शासक बदले और फिर आखिरकार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया.
अब बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की. स्वतंत्रता आंदोलन ने करोड़ों भारतीयों की राजनीतिक चेतना को जगाया और आखिरकार 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ. लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का केवल एक आयाम है.
आज हमारे सामने इससे भी गहरा सवाल है. हम अपनी सोच में कितने स्वतंत्र हैं? अपने फैसलों में कितने स्वतंत्र हैं? सत्ता से सवाल करने की कितनी आज़ादी हमारे पास है? और जब हमें कुछ गलत दिखाई देता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस हमारे भीतर कितना है? यह सवाल आज की युवा पीढ़ी के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है.
लंबे समय तक स्वतंत्रता की अवधारणा को मुख्य रूप से विदेशी शासन से मुक्ति के संदर्भ में समझा गया. जब अंग्रेज भारत से चले गए, तो स्वाभाविक रूप से यह माना गया कि स्वतंत्रता का संघर्ष अपनी मंज़िल तक पहुँच गया. लेकिन स्वतंत्रता कोई ऐसी मंज़िल नहीं है जिसे एक बार हासिल करने के बाद हमेशा के लिए सुरक्षित मान लिया जाए. स्वतंत्रता एक निरंतर प्रक्रिया है. हर पीढ़ी को इसकी रक्षा करनी होती है, इसे मजबूत करना होता है और इसे नए अर्थ देने होते हैं.
आज युवाओं के सामने मौजूद चुनौतियां पिछली पीढ़ियों से अलग हैं. औपनिवेशिक शासन समाप्त हो चुका है, लेकिन समाज में निर्भरता और अधीनता के नए रूप में पैदा हो सकती है. राजनीतिक निर्भरता, आर्थिक निर्भरता, कॉरपोरेट प्रभाव, सामाजिक दबाव और प्रभावशाली विचारों या नैरेटिव्स का अंधानुकरण भी मानवीय स्वतंत्रता को ऐसे तरीकों से सीमित कर सकता है, जो औपनिवेशिक शासन की तरह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते.
मनुष्य केवल इसलिए स्वतंत्र नहीं हो जाता कि उस पर कोई विदेशी शासक शासन नहीं कर रहा. वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल करने और जिम्मेदारी के साथ अपने फैसले लेने का साहस रखता हो. यहीं आज की युवा पीढ़ी में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है.
नई पीढ़ी हर बात को केवल इसलिए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति या संस्था की ओर से कही गई है. युवा सरकारों, राजनीतिक दलों, संस्थाओं, कॉरपोरेट शक्तियों और यहां तक कि सामाजिक व्यवस्थाओं से भी सवाल कर रहे हैं. वे जवाब चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को महत्व दिया जाए.
यह बदलाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है.
श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में युवाओं के नेतृत्व में हुए हालिया आंदोलनों ने दिखाया है कि युवा नागरिक तब निर्णायक शक्ति बन सकते हैं, जब वे सामूहिक रूप से स्थापित व्यवस्थाओं से सवाल करें और जवाबदेही की मांग करें. भारत में भी युवा तेजी से ऐसे राजनीतिक और सामाजिक सवालों पर चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें पिछली पीढ़ियाँ कभी जटिल, संवेदनशील या जोखिम भरा मानकर टाल देती थीं.
इस बदलाव के महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहिए. लोकतंत्र केवल इसलिए मजबूत नहीं होता कि चुनाव होते हैं. लोकतंत्र तब सार्थक होता है जब नागरिकों के पास सत्ता से सवाल करने का साहस हो, जब संस्थाएँ जवाबदेह हों और जब युवा यह समझें कि नागरिक होने का अर्थ केवल कुछ वर्षों में एक बार मतदान करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में लगातार भागीदारी करना भी है.
इसलिए सवाल करने की क्षमता असम्मान की निशानी नहीं है. जिम्मेदारी के साथ सवाल करना लोकतांत्रिक परिपक्वता की निशानी है. कई दशकों तक बहुत से युवाओं को यह समझाया जाता रहा कि राजनीति राजनेताओं का काम है, शक्तिशाली लोगों से सवाल नहीं करना चाहिए और आम नागरिक बड़े फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकते. ऐसी सोच धीरे-धीरे राजनीतिक निष्क्रियता और चुप्पी की संस्कृति को जन्म दे सकती है. लेकिन उभरती हुई नई पीढ़ी इस सोच को चुनौती देती दिखाई दे रही है.
आज के युवा सत्ता से उसी तरह भयभीत नहीं हैं, जैसे शायद पिछली पीढ़ियाँ होती थीं. उन्हें इतिहास के किसी भी दौर की तुलना में जानकारी तक अधिक पहुँच प्राप्त है. वे अलग-अलग दृष्टिकोणों की तुलना कर सकते हैं, तुरंत एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगठित हो सकते हैं. किसी विश्वविद्यालय का छात्र, किसी शहर में काम करने वाला युवा या किसी छोटे शहर का नागरिक किसी मुद्दे को उठाकर लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है.
इस प्रकार तकनीक ने केवल संवाद का तरीका नहीं बदला है, बल्कि नागरिकों और सत्ता के बीच संबंध को भी बदल दिया है. लेकिन यह नई स्वतंत्रता अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है.
सवाल करने की आज़ादी का अर्थ गलत जानकारी फैलाने की आज़ादी नहीं है. सत्ता से सच बोलने का अर्थ शिष्टाचार और नैतिकता को छोड़ देना नहीं है. राजनीतिक भागीदारी का अर्थ राजनीतिक विरोधियों से नफरत करना नहीं है. और सत्ता को चुनौती देने का अर्थ हर संस्था को खारिज कर देना भी नहीं है. एक स्वतंत्र पीढ़ी की असली परीक्षा यह है कि वह साहस को जिम्मेदारी के साथ जोड़ सके.
युवाओं को यह समझना होगा कि आलोचना और नफरत में क्या अंतर है, असहमति और अराजकता में क्या अंतर है, सक्रियता और सनसनीखेजी में क्या अंतर है. उन्हें केवल बोलना ही नहीं, बल्कि सुनना भी सीखना होगा. उन्हें केवल गलतियों की ओर इशारा नहीं करना चाहिए, बल्कि समाधान खोजने में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए. यह बात भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.
भारत की ताकत उसकी विविधता में है. भारतीय युवा अलग-अलग धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों, जातियों, समुदायों और वैचारिक परंपराओं से आते हैं. यदि युवाओं की ऊर्जा अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने में खर्च होगी, तो यह देश को कमजोर करेगी. लेकिन यदि यही ऊर्जा न्याय, शिक्षा, रोजगार, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और जवाबदेह शासन के लिए इस्तेमाल की जाए, तो यह भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन सकती है.
इसलिए युवाओं के सामने केवल यह सवाल नहीं है कि "हम किसके खिलाफ हैं?"
इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि "हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं?"
सिर्फ विरोध करने वाली पीढ़ी दबाव पैदा कर सकती है, लेकिन विरोध को सकारात्मक दृष्टि और रचनात्मक सोच के साथ जोड़ने वाली पीढ़ी वास्तविक बदलाव ला सकती है.
भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो कठिन सवाल पूछने से न डरें, लेकिन साथ ही कठिन जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए भी तैयार हों. हमें ऐसे युवा नागरिक चाहिए जो राजनीतिक सत्ता को चुनौती दे सकें, लेकिन स्वयं राजनीतिक प्रचार के शिकार न बनें; जो कॉरपोरेट प्रभाव पर सवाल उठा सकें, लेकिन आर्थिक विकास को खारिज न करें; जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करें, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझें; और जो गंभीर असहमति के बावजूद अपने विरोधी को दुश्मन न समझें.
शायद यही भारत की स्वतंत्रता यात्रा का अगला चरण है. पहला संघर्ष काफी हद तक देश को विदेशी राजनीतिक शासन से मुक्त कराने का था. अगला संघर्ष यह सुनिश्चित करने का है कि स्वतंत्रता हमारे नागरिकों के जीवन और उनके विचारों में भी वास्तविक रूप से मौजूद हो.
यह भय से मुक्ति है.
अंधी आज्ञाकारिता से मुक्ति है.
बौद्धिक निर्भरता से मुक्ति है.
इस सोच से मुक्ति है कि शक्तिशाली लोगों से सवाल नहीं किया जा सकता.
और सबसे बढ़कर, सोचने की स्वतंत्रता है.
आज की युवा पीढ़ी को एक स्वतंत्र भारत विरासत में मिला है. लेकिन स्वतंत्रता को केवल हर वर्ष 15 अगस्त को मनाए जाने वाले एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इसे एक ऐसी जिम्मेदारी के रूप में समझना चाहिए, जिसे हर पीढ़ी को नए सिरे से जीवित और मजबूत करना होता है.
नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है. अब चुनौती यह है कि इन सवालों को निराशा, अराजकता या विभाजन की ओर ले जाने के बजाय अधिक जवाबदेही, न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी की दिशा में ले जाया जाए.
भारत का भविष्य केवल उन लोगों से तय नहीं होगा जो सत्ता के पदों पर बैठे हैं. भारत का भविष्य उन करोड़ों युवा नागरिकों से भी बनेगा, जो यह तय करेंगे कि वे चुपचाप तमाशबीन बने रहेंगे या देश की यात्रा में जिम्मेदार भागीदार बनेंगे.
इसलिए स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ शायद अब बदल रहा है.
एक वास्तविक स्वतंत्र समाज वह नहीं है जहां कोई सत्ता से सवाल न करे; बल्कि वह है जहां लोगों को सत्ता से सवाल करने की आज़ादी हो, और सत्ता में इतनी परिपक्वता हो कि वह उन सवालों को सुन सके. शायद यही नई पीढ़ी की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान बन सकती है.
लेखक-सैय्यद मोहम्मद अली
(जमात ए इस्लामी हिंद)