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Opinion: क्या हम सच में आजाद हैं? नई पीढ़ी के सवालों से बदल रही है लोकतंत्र की तस्वीर

भारत की स्वतंत्रता सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच, सवाल करने के अधिकार और जिम्मेदार नागरिक भागीदारी का नाम है. नई पीढ़ी सत्ता, संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं से जवाबदेही मांग रही है. चुनौती है कि युवाओं की यह ऊर्जा नफरत नहीं, लोकतंत्र, न्याय और सकारात्मक बदलाव की दिशा में जाए.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 17, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:29 PM IST
Opinion: क्या हम सच में आजाद हैं? नई पीढ़ी के सवालों से बदल रही है लोकतंत्र की तस्वीर
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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