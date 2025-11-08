भारत की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास, गजाला हाशमी बनीं पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर

Ghazala Hashmi: भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने अमेरिका के वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रच दिया है. हैदराबाद में जन्मी गजाला पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई महिला हैं जिन्होंने यह पद जीता, जिससे भारत में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई.
Ghazala Hashmi: अमेरिका में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी और गजाला हाशमी की जीत ने न सिर्फ अमेरिकी राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा है, बल्कि भारत के प्रति गौरव की भावना को भी फिर से जिंदा कर दिया है. दोनों नेताओं ने अमेरिकी जनता का भरोसा जीता है. हाल ही में ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. वहीं, गजाला हाशमी ने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया.
गजाला हाशमी वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत लिया है और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और एशियाई मूल की महिला बन गई हैं. गजाला हाशमी ने रिपब्लिकन कैंडिडेट जॉन रीड को बड़े अंतर से हराया. 4 नवंबर को आए नतीजों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उन्हें बधाइयों की झड़ी लग गई. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन हैं गजाला हाशमी जो वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं. आइए जानते हैं....
कौन हैं गजाला हाशमी
दरअसल, गजाला हाशमी का जन्म 1964 में हैदराबाद हुआ था. हाशमी के पिता तनवीर हाशमी और मां जिया हाशमी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे. महज 4 साल की उम्र में गजाला अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं. उनके पिता उस समय जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी कर रहे थे. तनवीर हाशमी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से गहरा जुड़ाव रहा. वहीं से उन्होंने MA और LLB की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में अध्यापन करते हुए इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर की स्थापना की.
किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं गजाला
गजाला ने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से BA और एमोरी यूनिवर्सिटी, अटलांटा से अमेरिकी साहित्य में पीएचडी की डिग्री हासिल की. उनकी शादी अजहर रफीक से हुई और उनकी दो बेटियां हैं. 1991 से वे रिचमंड में रह रही हैं, जहां उन्होंने तीन दशक तक प्रोफेसर के रूप में सेवा दी.
2019 में गजाला ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की और पहली ही बार में रिपब्लिकन कैंडिडेट को हराकर वर्जीनिया सीनेट में डेमोक्रेट पार्टी को बढ़त दिलाई. उनकी साफ-सुथरी छवि और शिक्षा के क्षेत्र में गहरी समझ के कारण वे लगातार लोकप्रिय होती गईं. साल 2024 में उन्हें सीनेट की शिक्षा और स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया.