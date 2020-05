अब स्टेशन काउंटर समेत इन जगहों से भी बुक करा सकते हैं रेल टिकट

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने 1 जून से 200 नॉन AC ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. जिसके लिए अभी तक सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट बुकिंग हो रही थी लेकिन आज रेलवे ने मुल्क के मुख्तलिफ स्टेशनों के टिकट काउंटर समेत कई दीगर तरीके से टिकट बुक कराने की सहूलियात मुहैया कराई है.

Indian Railways has opened its reservation counters today at various stations across the nation.

Reservation facility is also available through Common Service Centre(CSC), Post office reservation counter, Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK) & authorised agents of IRCTC. pic.twitter.com/ANuMFG6CQU

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 22, 2020