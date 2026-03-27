Plight of Indian Education: पढ़ाई करने विदेश गया था गरीब किसान का बेटा; वापस आई लाश, सेना की वर्दी और जूते!

इस तस्वीर में दिख रहे शख़्स विनोद शर्मा हैं.

शक्ल-सूरत और हुलिए से आप इन्हें पहचान गए होंगे. नहीं पहचाना, तो मैं पहचान करा देता हूं.

ये हरियाणा के करनाल जिले के चोरा गांव के एक सीमान्त किसान हैं. वैसे, इन्हें मजदूर कहना ज्यादा अच्छा होगा. खेती-किसानी-मेहनत-मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं.



उनके हाथों में रशियन आर्मी की ग्रीन जर्सी है, जो रूस में उनका बेटा पहनता था. बगल में रखे हुए पॉलिश्ड ब्लैक शूज भी उनके बेटे के हैं.

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लेकिन उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है. उसकी बेसुध लाश श्मशान गृह के चिते में जल रही है.

आसपास के गांव के लोग और रिश्तेदार हैं, जो लाश के जल जाने तक का इंतजार कर रहे हैं.

दुःख, दर्द और मुसीबत जात-धर्म और नस्ल देखकर नहीं आती हैं.

गुरुवार को विनोद शर्मा के 21 साल के बड़े बेटे अनुज की लाश रूस से भारत आई थी.

अभी से ठीक 11 माह पहले विनोद शर्मा ने पाई-पाई जोड़कर बड़े बेटे को पढाई करने के लिए रूस भेजा था, ताकि बेटा जीवन में आगे बढ़ सके. परिवार की गरीबी दूर कर सके. उनसे बेहतर जीवन जी सके.

लेकिन आदमी जैसा सोचता है, और चाहता है, अगर सब कुछ वैसा ही हो जाए तो फिर; आदमी, आदमी कहाँ रह जाएगा? उसे देवी-देवता,पीर-फकीर और ईश्वर-अल्लाह की कहाँ ज़रूरत रह जाएगी?

विनोद शर्मा के छोटे बेटे ने बताया, भईया एक एजेंट के रूस गए थे. लेकिन रूस पहुँचने पर अनुज को जबरन रूसी फ़ौज में भर्ती कर दिया गया, और उसे यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए भेजा दिया गया. वो दुश्मनों के गोली का शिकार होकर शहीद हो गया.



परिवार से पिछले साल 13 अक्टूबर से अनुज का संपर्क टूटा गया था. हफ्ता भर पहले रशियन आर्मी की तरफ से मेल के जरिए अनुज को गोली लगने की सूचना भेजी गई थी,और फिर 26 मार्च को ताबूत में भरकर उसकी लाश भेज दी गई.

विनोद शर्मा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं. वो सिर्फ हर चेहरे को गम जदह निगाहों से एकटक निहार रहे हैं.

उनकी तरफ से उनके एक पड़ोसी ने कहा, " अनुज घर का बड़ा लड़का था. बाप के बाद उसी के कन्धों पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी. इंडियन आर्मी में जवान शहीद होता है, तो परिवार को मुआवजा मिलता है. सम्मान से उसका अंतिम संस्कार होता है. रूस की सरकार ने कुछ नहीं दिया. वर्दी के साथ ताबूत में भरकर सिर्फ लाश भेज दिया."

अनुज का इस तरह का कोई पहला केस नहीं है. इससे पहले भी रूस और यूक्रेन पढ़ने गए हरियाणा, पंजाब और बिहार के कई छात्रों को रशियन और यूक्रेनियन आर्मी में जबरन भर्ती करने की खबरें आ चुकी है. उनसे अपने परिवार से संपर्क नहीं है.

अम्बाला कैंट का मोहमम्द जावेद भी रुसी आर्मी में जबरन फंसा हुआ है. हिसार के सोनू, कैथल के करमचंद और मोनू की जंग में मौत हो चुकी है. देश के अलग-अलग राज्यों के 26 लोगों की इस जंग में लड़ते हुए मौत हो चुकी है. रूस और यूक्रेन पढ़ने गए छात्रों को आपस में ही एक दूसरे दुश्मन देश की तरफ से लड़ाया जा रहा है.

पूरी दुनिया के शासकों को अपना दोस्त और खुद को सबका गुरु बताने वाली सरकार कुछ नहीं कर पा रही है. अनुज के भाई रविन्द्र ने कहा, "मेरा भाई तो जिन्दा लौट नहीं पाया, लेकिन सरकार को रूस और यूक्रेन आर्मी में जबरन भर्ती किये गए अन्य छात्रों को वापस लाना चाहिए. एक संप्रभु सरकार अगर अपने मित्र देशों से इतना भी डील नहीं कर पा रही है, तो फिर सरकार क्यों है?

हालांकि, इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है कि देश के लाखों नौजवानों को हर साल पढ़ने के लिए विदेश भेजना पड़ रहा है?

ईरान-यूक्रेन युद्ध और बांग्लादेश के गृह युद्ध ने हमारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. हमारे छात्र ईरान और बंगलादेश जैसे खस्ता हाल देशों तक में डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, और हम संयुक्त राष्ट्र महासभा से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाने में ही अपनी जीत मानकर खुश हैं.

देश से हर साल 15 से 20 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं. इसमें अकेले 25 से 30 हजार छात्र सिर्फ MBBS करने जाते हैं.

ईरान, बांग्लादेश, यूक्रेन, चीन, फिलीपीन, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे देश उन्हें कम कीमत पर मेडिकल और अन्य शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं. सालाना करोड़ों अरबों रुपया हमारा बाहर जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? यहां तक कि कई देशों में भारतीय लोगों ने जाकर बड़ी-बड़ी अंग्रेजी नाम वाली यूनिवर्सिटी खोल रखी है, क्योंकि उन देशों में निजी यूनिवर्सिटी खोलना आसान है, और उनमें हमारे ही देश के बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं.



अगर आप सोच रहे होंगे कि विदेशों की सभी यूनिवर्सिटीज की गुणवत्ता अच्छी होती होगी तो आप गलत हैं. वहां भी ढेर सारी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है! कई देश हैं, जहां बच्चे MBBS करने जा रहे हैं, वहां डॉक्टरी से ज्यादा 5 साल उन बच्चों को भारत वापस आकर देने वाले FMGE (Foreign Medical Graduate Examination) एग्जाम की तैयारी करवाते हैं.

MBBS की डिग्री लेकर आने वाले बच्चों के पास कोई ठोस ज्ञान नहीं होता है. वो विदेश से आए झोला छाप डॉक्टर हैं. सालों तक FMGE का एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं. सरकार इसके बिना प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं देती है.

ऐसे डॉक्टर टियर 1 और 2 सिटी में अपनी पहचान छुपाकर छोटे-मोटे अस्पतालों में 15 से 25 हजार की नौकरी कर रहे हैं. विदेशों के निजी यूनिवर्सिटीज में दूसरे पाठ्यक्रमों का हाल भी बहुत बढ़िया नहीं है. ये भी बहुत बड़ा स्कैम है, जिसके हिस्सेदार/दलाल देश के हर छोटे-बड़े शहरों और कस्बों तक फैले हुए हैं.

चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जाकर पढ़ने वाले भारतीय छात्र नस्ली हिंसा का शिकार होकर गोलियां खा रहे हैं, वो अलग!

सरकार शिक्षा जैसी जनता की बुनियादी ज़रूरतों से अपना हाथ खींच रही है.

देश की जिन आबादी के पास लाल-पीला राशन कार्ड नहीं है. आयुष्मान कार्ड नहीं है. फ्री का गैस नहीं है. फ्री का आवास नहीं है. रोजगार नहीं है. कारोबार करने के लिए पूँजी नहीं है. इसके बावजूद भी वो सुबह से शाम तक भेस बदलकर आने वाले 72 तरह के टैक्स अदा करता है, देश की वो आबादी आखिर क्या करे? कहाँ जाए? अगर किसी के पास इसका जवाब हो, तो ज़रूर बताएं.



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