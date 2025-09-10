MP: गीता के पन्नों से किसने की थी पूजन सामग्री की पैकिंग? जाकिर की दुकान पर खुली पोल, 3 पर FIR
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2917049
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

MP: गीता के पन्नों से किसने की थी पूजन सामग्री की पैकिंग? जाकिर की दुकान पर खुली पोल, 3 पर FIR

MP Geeta Pages Controversy: इंदौर के संयोगितागंज क्षेत्र में गीता के पन्नों में पूजन सामग्री पैक करने पर विवाद हुआ. पुलिस ने जाकिर खान के बयान पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:47 PM IST

Trending Photos

MP: गीता के पन्नों से किसने की थी पूजन सामग्री की पैकिंग? जाकिर की दुकान पर खुली पोल, 3 पर FIR

Indore Geeta Pages Controversy: मध्य प्रदेश के इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. यह घटना 9 सितंबर की है. 

दरअसल, इंदौर के छावनी इलाके में मौजूद एक पूजा सामग्री की दुकान से सामने खरीदने एक शख्स पहुंचा था. उस शख्स ने देखा कि उसे जो सामग्री दी जा रही है, वह धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता के पन्नों में लपेटी हुई है. गीता के पन्नों को देखकर खरीदार ने फौरन आपत्ति जताई और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस जांच शुरू कर दी और तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया. 

पुलिस की जांच जारी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी तरह जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के मुताबिक, जिस दुकान पर यह सामग्री बिक रही थी, वह जाकिर खान नामक व्यक्ति की है. जाकिर खान पिछले कई सालों से छावनी क्षेत्र में पूजन सामग्री बेच रहा है. जाकिर खान ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई गई. उसने पुलिस को जानकारी दी कि यह सामग्री उसने दूसरे दुकानदार से खरीदी थी और पैकिंग में इस्तेमाल किए गए कागजों के बारे में उसे जानकारी नहीं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस ने आगे बताया कि जाकिर ने पुलिस को उस दुकानदार और गोदाम मालिक का नाम भी बताया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है. पुलिस ने साफ किया है कि जांच के बाद ही यह तय होगा कि धार्मिक ग्रंथों के पन्नों का उपयोग जानबूझकर किया गया था या अनजाने में. फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कर लिया गया है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

MP Geeta Pages Controversy

Trending news

MP Geeta Pages Controversy
MP: गीता के पन्नों से किसने की थी पूजन सामग्री की पैकिंग? जाकिर की दुकान पर खुली पोल
Harada News
MP: '2 दिन में इतने लाख', हरदा के मुसलमानों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाए पैसे
Muslim Driver
Ratlam:मुसलमान आरोपी नहीं सीधे हो जाता है अपराधी; सरकारी चालक को जेल भेजने पर बवाल
Who is Abidur Chowdhury
iPhone AIR डिज़ाइन करने वाले अबिदुर चौधरी क्यों बन गए सोशल मीडिया सनसनी
Jalore News
बिहार के अफजल ने राजस्थान में किया नाबालिग लड़की से रेप, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Jignesh Mevani on Gujarat Police Brutality
मुस्लिम बच्चे के साथ 9 दिनों तक पुलिस हिरासत में हैवानियत; हिमायत में उतरे INC MLA
Imran Masood on Umrah Pilgrims Delhi Incident
'मुसलमान हैं इसलिए नहीं हुई FIR', उमरा से लौटे 5 हाजियों के साथ बदसलूकी पर भड़के MP
Syed Sarwar Chishti on Muslim Issue
'मुसलमान खिलौना..', नफरत और अत्याचार पर टूटा सब्र का बांध, बदल गए अजमेर दरगाह का सुर
umar khalid bail plea
दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उमर खालिद; दी ये दलील
Israel vs Qatar Military Comparison
कतर और इजरायल के बीच होगा युद्ध तो कौन पड़ेगा भारी, जानकर हो जाएंगे शॉक
;