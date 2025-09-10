MP: गीता के पन्नों से किसने की थी पूजन सामग्री की पैकिंग? जाकिर की दुकान पर खुली पोल, 3 पर FIR

Indore Geeta Pages Controversy: मध्य प्रदेश के इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. यह घटना 9 सितंबर की है.

दरअसल, इंदौर के छावनी इलाके में मौजूद एक पूजा सामग्री की दुकान से सामने खरीदने एक शख्स पहुंचा था. उस शख्स ने देखा कि उसे जो सामग्री दी जा रही है, वह धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता के पन्नों में लपेटी हुई है. गीता के पन्नों को देखकर खरीदार ने फौरन आपत्ति जताई और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस जांच शुरू कर दी और तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

पुलिस की जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी तरह जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के मुताबिक, जिस दुकान पर यह सामग्री बिक रही थी, वह जाकिर खान नामक व्यक्ति की है. जाकिर खान पिछले कई सालों से छावनी क्षेत्र में पूजन सामग्री बेच रहा है. जाकिर खान ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई गई. उसने पुलिस को जानकारी दी कि यह सामग्री उसने दूसरे दुकानदार से खरीदी थी और पैकिंग में इस्तेमाल किए गए कागजों के बारे में उसे जानकारी नहीं थी.

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने आगे बताया कि जाकिर ने पुलिस को उस दुकानदार और गोदाम मालिक का नाम भी बताया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है. पुलिस ने साफ किया है कि जांच के बाद ही यह तय होगा कि धार्मिक ग्रंथों के पन्नों का उपयोग जानबूझकर किया गया था या अनजाने में. फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कर लिया गया है.