Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3131663
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंदिल्ली में सुप्रीम लीडर के लिए शोक सभा, ईरान एम्बेसी पहुंचे कपिल सिब्बल

दिल्ली में सुप्रीम लीडर के लिए शोक सभा, ईरान एम्बेसी पहुंचे कपिल सिब्बल

Ali Khamenei Condolence Meeting: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद नई दिल्ली में ईरानी एम्बेसी में एक शोक सभा हुई. राज्यसभा MP कपिल सिब्बल समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी और बातचीत से दुनिया भर के झगड़ों को सुलझाने की अपील की.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:36 PM IST

Trending Photos

दिल्ली में सुप्रीम लीडर के लिए शोक सभा, ईरान एम्बेसी पहुंचे कपिल सिब्बल

Iran Israel Conflict: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली में ईरान की एम्बेसी में एक शोक सभा हुई. इस सभा में कई पॉलिटिकल और सोशल हस्तियों ने हिस्सा लिया और खामेनेई के निधन पर दुख जताया. राज्यसभा MP कपिल सिब्बल भी इस इवेंट में शामिल हुए और ईरान के लोगों के लिए अपना सपोर्ट जताया.

इस महीने की शुरुआत में ईरान की राजधानी तेहरान में US और इजरायल के जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर आई थी. इस घटना से वेस्ट एशिया में टेंशन काफी बढ़ गया है और कई देशों में विरोध और सपोर्ट जताया गया है. नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान कपिल सिब्बल ने खामेनेई की हत्या पर दुख जताया और कहा कि इंटरनेशनल झगड़ों को बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहिए, हिंसा से नहीं.

उन्होंने कहा कि हाल के सालों में नियमों पर आधारित ग्लोबल ऑर्डर कमजोर हुआ है और यह स्थिति ग्लोबल शांति के लिए सही नहीं है. मीडिया से बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि वह अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के तरीके पर पर्सनली अपनी गहरी संवेदना जताने आए थे. उन्होंने कहा कि हर देश को यह समझना चाहिए कि बातचीत से झगड़े सुलझाना एक बेहतर और सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान खामेनेई की याद में ईरानी एम्बेसी में झंडा आधा झुका दिया गया, जो शोक का प्रतीक है. वहां मौजूद लोगों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई. इसी तरह हैदराबाद में ईरानी कॉन्सुलेट जनरल में एक शोक बुक खोली गई, जहां भारतीय नागरिकों को खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए उस पर साइन करने का मौका दिया गया. बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं जताईं. मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद में ईरान के वाइस कॉन्सुल, मोहसेन मोगादामी ने कहा कि यह शोक बुक उन भारतीय नागरिकों के लिए खोली गई है जो अयातुल्ला खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि और संवेदनाएं देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि लोग यहां आकर ईरानी लोगों के साथ अपनी एकता दिखा सकते हैं.

इनपुट- ANI

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

iran israel conflictAli Khamenei condolence meeting Delhi

Trending news

iran israel conflict
दिल्ली में सुप्रीम लीडर के लिए शोक सभा, ईरान एम्बेसी पहुंचे कपिल सिब्बल
Telangana NEWS
ईरान के सुप्रीम लीडर पर पोस्ट के बाद बवाल, भीड़ ने शख्स को पीटा; आरोपी के खिलाफ FIR
Madhubani News
Bihar News: रौशन गई थी मुखिया कुमारी देवी से इंसाफ मांगने मिली मौत; इलाके में तनाव!
Monu Manesar bail
ढाई साल बाद जेल से बाहर आएगा मोनू मानेसर, जुनैद-नासिर केस में मिली बेल
Al Aqsa Mosque Ban Friday Namaz
रमजान में अल-अक्सा मस्जिद पर पाबंदी, इजरायल ने जुमे की नमाज़ पर लगाई रोक
Ghaziabad News
7 दिन बाद Ex Muslim सलीम को आया होश, ICU से सामने आया 5 सेकेंड का वीडियो
israel iran war
मिडिल ईस्ट में बारूद! तेहरान और बेरूत पर बमबारी, खाड़ी देशों तक पहुंची जंग
Iran US tension
“हम इंतजार कर रहे हैं…”, ट्रंप की सैनिक धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान
Bihar News
बिहार को मिला नया राज्यपाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की नियुक्ति
Middle East Tension
साइप्रस और मिडिल ईस्ट में हमला; इजरायल इन देशों को जंग में धकेलने की रच रहा साजिश!