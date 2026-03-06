दिल्ली में सुप्रीम लीडर के लिए शोक सभा, ईरान एम्बेसी पहुंचे कपिल सिब्बल

Iran Israel Conflict: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली में ईरान की एम्बेसी में एक शोक सभा हुई. इस सभा में कई पॉलिटिकल और सोशल हस्तियों ने हिस्सा लिया और खामेनेई के निधन पर दुख जताया. राज्यसभा MP कपिल सिब्बल भी इस इवेंट में शामिल हुए और ईरान के लोगों के लिए अपना सपोर्ट जताया.

इस महीने की शुरुआत में ईरान की राजधानी तेहरान में US और इजरायल के जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर आई थी. इस घटना से वेस्ट एशिया में टेंशन काफी बढ़ गया है और कई देशों में विरोध और सपोर्ट जताया गया है. नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान कपिल सिब्बल ने खामेनेई की हत्या पर दुख जताया और कहा कि इंटरनेशनल झगड़ों को बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहिए, हिंसा से नहीं.

उन्होंने कहा कि हाल के सालों में नियमों पर आधारित ग्लोबल ऑर्डर कमजोर हुआ है और यह स्थिति ग्लोबल शांति के लिए सही नहीं है. मीडिया से बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि वह अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के तरीके पर पर्सनली अपनी गहरी संवेदना जताने आए थे. उन्होंने कहा कि हर देश को यह समझना चाहिए कि बातचीत से झगड़े सुलझाना एक बेहतर और सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

इस दौरान खामेनेई की याद में ईरानी एम्बेसी में झंडा आधा झुका दिया गया, जो शोक का प्रतीक है. वहां मौजूद लोगों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई. इसी तरह हैदराबाद में ईरानी कॉन्सुलेट जनरल में एक शोक बुक खोली गई, जहां भारतीय नागरिकों को खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए उस पर साइन करने का मौका दिया गया. बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं जताईं. मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद में ईरान के वाइस कॉन्सुल, मोहसेन मोगादामी ने कहा कि यह शोक बुक उन भारतीय नागरिकों के लिए खोली गई है जो अयातुल्ला खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि और संवेदनाएं देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि लोग यहां आकर ईरानी लोगों के साथ अपनी एकता दिखा सकते हैं.

इनपुट- ANI