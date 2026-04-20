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Martyerd School Children: ईरान के वो 175 बदनसीब बच्चे, जो स्कूल तो गए लेकिन वापस कभी घर नहीं लौटे

Martyerd School Children of Iran: दिल्ली में ईरानी दूतावास ने सोमवार को एक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें ईरान के एक स्कूल पर हुए अमेरिकी हमले में लगभग 175 बच्चे मारे गए थे. इस प्रदर्शनी को जिसने भी देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया. गला भर आया. आँखें डबडबा गई. सभी के जेहन में एक ही सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर उनका कसूर क्या था? 

Written By   Syed Mubashshir |Last Updated: Apr 20, 2026, 07:54 PM IST

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Martyerd School Children: ईरान के वो 175 बदनसीब बच्चे, जो स्कूल तो गए लेकिन वापस कभी घर नहीं लौटे

जिस आँगन में कभी बच्चों की हँसी गूंजा करती थी,
आज उसी मिट्टी से बस सिसकियों की आवाज़ उठती है.

घर के आँगन में अब खिलखिलाहट नहीं आती,
मासूमों की चीखें आज भी रातों को जगाती हैं.

एक मां जब अपने बच्चे को सुबह स्कूल के लिए तैयार करके भेजती है, तो उसके दिल में बस एक ही बात होती है कि शाम को वही बच्चा हँसता हुआ वापस लौटेगा. वह उसके लिए खाना बनाती है, उसके आने का इंतजार करती है, और हर थोड़ी देर बाद दरवाज़े की तरफ देखती रहती है. उसके लिए वक़्त जैसे रुक सा जाता है, लेकिन अगर वही बच्चा वापस ही न आए और उसकी मौत की खबर मिल जाए, तो उस मां पर क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है. यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं होता, यह ऐसा दर्द होता है जो पूरी जिंदगी को अंदर से तोड़ देता है. एक पल में सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, और घर जो पहले बच्चों की आवाज़ से भरा होता है, वहां हमेशा के लिए बस एक सन्नाटा रह जाता है.

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इसी तरह की एक बड़ी घटना तब हुई ईरान-इज़रायल-अमेरिका के तनाव के दौरान एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें सैकड़ों मासूम बच्चों की जानें चली गई.  बताया जाता है कि लगभग 175 बच्चे उस हमले में मारे गए. सोचिए, जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, जिनके सपनों में डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनने की ख्वाहिश होनी चाहिए थी, वो बच्चे अचानक दुनिया से चले गए.

यह सुनकर ही दिल कांप जाता है. जंग चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन जब उसमें मासूम बच्चे मारे जाते हैं, तो वह सिर्फ एक घटना नहीं रहती, वह इंसानियत पर सबसे बड़ा सवाल बन जाती है? कहा जाता है कि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, जिनमें स्कूल और अस्पताल जैसे जगहों को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन जब वही टूट जाएं तो पूरी इंसानियत  शर्मिंदा हो जाती है. 

इसी दर्द को दिखाने के लिए दिल्ली में ईरान एंबेसी में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उन बच्चों की तस्वीरें और उनकी आखिरी बनाई हुई पेंटिंग्स रखी गई थीं. कोई बच्चा सूरज बना रहा था, कोई अपने मां-बाप के साथ खेलते हुए सपने बना रहा था, कोई रंगों से अपनी छोटी-छोटी खुशियां कागज़ पर उतार रहा था, लेकिन उन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों की आंखें भर आईं.

हर तस्वीर जैसे पूछ रही थी-हमारा क्या कसूर था? वहां खड़े लोग बस चुप थे, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं था. यह प्रदर्शनी सिर्फ तस्वीरों की नहीं थी, यह उन टूटे हुए सपनों की कहानी थी जो कभी पूरे ही नहीं हो पाए.

इस पूरी कहानी का मतलब बहुत सीधा सा है -इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए. जंग में जीत और हार से ज्यादा जरूरी मासूम जानें होती हैं.

जब बच्चे मारे जाते हैं, तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया हारती है. यही वजह है कि ऐसी घटनाएं हर किसी को अंदर तक हिला देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं.

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Syed Mubashshir

सैय्यद मुबश्शिर पिछले दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो पिछले 4 सालों से ZEE Media Network के साथ बतौर Senior Correspondent जुड़े हैं. पॉलिटिकल, क्राइम और माइनॉरिटी की खबरों पर अपनी ...और पढ़ें

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