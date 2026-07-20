/कुवैत और बहरीन में अमेरिका की कमर तोड़ रहा है ईरान, फिर अगले निशाने पर ये बड़े दुश्मन!

बहरीन में मौजूद फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहीं से अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट और तमाम अहम समंदरी रास्तों की चौबीसों घंटे निगरानी करती है. दुनिया के कुल तेल की सप्लाई का 20 फ़ीसद से ज़्यादा का हिस्सा इसी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है, जिस पर नजर रखना और अमेरिकी कमर्शियल जहाजों को सेफ़ रास्ता फराहम करना इसी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी है. यहां से अमेरिकी नेवी न सिर्फ समंदरी डाकुओं और ईरानी जहाजों की हरकतों पर नजर रखती है, बल्कि पूरे रीजन में फैले अपने जंगी जहाजों, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कमांड और कंट्रोल भी देती है.अगर इस हेडक्वार्टर पर बड़ा नुक़सान अमेरिका को होता है, तो समंदर में मौजूद अमेरिकी जहाजों का कॉन्टैक्ट अपने कंट्रोल रूम से कट जाएगा, और वो किसी भी हमले के सामने बेबस हो सकते हैं.