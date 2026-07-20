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कुवैत और बहरीन में अमेरिका की कमर तोड़ रहा है ईरान, फिर अगले निशाने पर ये बड़े दुश्मन!

अमेरिका और ईरान के बीच जारी दूसरे दौर की जंग में ईरान इसराइल पर हमले के बजाये अमेरिका के मददगार मुल्कों पर हमले कर रहा है. ईरान की हिकमत-ए-अमली अमेरिका को चारों तरफ से घेरने की है. कुवैत के कैंप आरिफजान और अल-अहमदी पर हमला करके जहां उसने आर्मी और नेवी के लॉजिस्टिक सप्लाई को तोड़ा, वहीं बहरीन में फिफ्थ फ्लीट और जॉर्डन में टावर 22 को निशाना बनाकर उसने अमेरिका के कमांड, कंट्रोल और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर गहरी चोट लगाई है.आने वाले दिनों में अमेरिका के स्ट्रैटजिक ठिकानों पर ईरान इसी हिकमते अमली के हमले करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तक़रीबन सात दहाईयों से जारी मिडिल ईस्ट मे अमेरिका की बादशाहत का दौर ख़त्म हो जाएगा.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 20, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:23 PM IST
कुवैत और बहरीन में अमेरिका की कमर तोड़ रहा है ईरान, फिर अगले निशाने पर ये बड़े दुश्मन!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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