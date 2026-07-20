/कुवैत और बहरीन में अमेरिका की कमर तोड़ रहा है ईरान, फिर अगले निशाने पर ये बड़े दुश्मन!

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कुवैत के कैंप आरिफजान के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा और असरदार निशाना अल-अहमदी में मौजूद अमेरिकी नेवी का फ्यूल सपोर्ट पियर बना है. अल अहमदी का ये फ़्यूल सपोर्ट पियर अमेरिकन नेवी के लिए पूरे रीजन में एक बुनियादी लाइफलाइन की हैसियत रखता है. ईरान ने पिछले नौ दिनों में मुसलसल ड्रोन और मिसाइल हमलों से इस बेहद सेंसेटिव और अहम तरीन ठिकाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. इस हमले का बुनियादी मकसद अमेरिकी नेवी शिप्स और जंगी बेड़ों के ईंधन की सप्लाई लाइन को मुकम्मल तौर पर काट देना है, ताकि समंदर में उसके मूवमेंट को रोका जा सके.
अल-अहमदी फ्यूल सपोर्ट पियर की अहमियत को समझने के लिए नेवल ऑपरेशन्स में ईंधन की सप्लाई को समझना जरूरी है. समंदर में जंग लड़ रहे किसी भी बड़े जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर को एक्टिव रखने और हथियारों को चलाने के लिए लाखों गैलन फ़्यूल की जरूरत होती है. अल-अहमदी का यह अमेरिकी नेवी फ्यूल डिपो इसी जरूरत को पूरा करने वाला मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है. पर्शियन गल्फ और होर्मुज की खाड़ी में गश्त करने वाले अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के तमाम जहाजों को ईंधन यहीं से पहुंचाया जाता है. अगर इस डिपो को बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो अमेरिकी नेवी के जहाजों का समंदर में टिके रहना और हवाई हमले करना नामुमकिन हो जाएगा.
IRGC ने इसी अहमियत को समझते हुए अपने एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के जरिए अल-अहमदी के इस फ्यूल टर्मिनल पर बेहद सटीक हमले किए हैं. इस हमले की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के दर्जनों ड्रोन्स अमेरिकी पैट्रियट और क्लोज-इन वेपन सिस्टम CIWS को चकमा देकर सीधे फ्यूल स्टोरेज टैंकों से जा टकराए. इन हमलों के नतीजे में अल-अहमदी बंदरगाह पर मौजूद दो बड़े फ्यूल स्टोरेज टैंक्स पूरे तौर पर तबाही का शिकार हो गए, जिनमें लाखों बैरल जंगी जहाजों का ईंधन मौजूद था. इस तबाही के बाद वहां लगी आग कई घंटों तक सुलगती रही, जिसने पूरे इलाके के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह झुलसा कर रख दिया.
इस हमले में अमेरिका को न सिर्फ माली बल्कि भारी जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है, चूंकि यह एक बेहद सेंसेटिव और वॉलाटाइल इलाका था, इसलिए धमाकों और आग की जद में आने से वहां तैनात अमेरिकी नेवी के कुछ जवानों के भी मारे जाने की ख़बर. मारे गए जवानों में दो लॉजिस्टिक एक्सपर्ट और दो फ्यूल हैंडलिंग स्पेशलिस्ट शामिल थे.हालांकि इन मौतों की हम तस्दीक़ नहीं करते, लेकिन ख़बरें तो यही हैं.अमेरिका के लिए ये हमला बड़ा सेटबैक है, क्योंकि फ़्यूल डिपो पर इस तरह का सीधे और कामयाब हमला इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था.
ईंधन के टैंकों के अलावा, उस पियर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है जहां अमेरिकी जंगी जहाज ईंधन भरने के लिए खड़े होते है.ईंधन की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है, जिससे जहाजों में ईंधन भरने का काम फिलहाल ठप हो गया है. इसके अलावा, वहां मौजूद अमेरिकी नेवी की एक रीफ्यूलिंग बार्ज..यानी ईंधन ले जाने वाली छोटी कश्ती भी मिसाइल हमले की जद में आकर समंदर में गर्क हो गई.इस बार्ज की तबाही और पियर को पहुंचे नुकसान के बाद अब अमेरिकी नौसेना के जहाजों के लिए कुवैत के इस पोर्ट से फौरी तौर पर ईंधन हासिल करना मुमकिन नहीं रहा, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक क्राइसिस पैदा कर रहा है.
इस हमले ने अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के ऑपरेशन्स को बहुत गहरे तरीके से मुतासिर किया है, क्योंकि अल-अहमदी के काम में रूकावट से अब अमेरिकी जहाजों को ईंधन के लिए रीजन के दूसरे मुल्कों या फिर ओमान और रेड सी के दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है. इससे न सिर्फ़ वक़्त ज़्यादा लग रहा है, बल्कि अमेरिकी जहाज़ों पर इन रास्तों में ख़तरा भी बढ़ गया है, क्योंकि इन रास्तों पर ईरान और हूती फ़ाइटर्स की पकड़ मज़बूत है. इस तरह के हमले करके ईरान बिना इजरायल पर सीधे हमला किए. इजरायल की हिफाजत में तैनात अमेरिकी नेवी बेड़े को कमजोर करने की अपनी स्ट्रैटजी को कामयाबी से आगे बढ़ा रहा है.
अल-अहमदी पर हुए इस हमले ने अमेरिका के जंगी खर्चों को और बढ़ा दिया है. पहले से ही अरबों डॉलर के माली बोझ तले दबी अमेरिकी सरकार को अब इस फ्यूल टर्मिनल की दोबारा बनाने, साफ-सफाई और नए ईंधन के रिज़र्व को सेफ़ करने के लिए भारी रकम खर्च करना पड़ रही है. जून 2026 तक के फौजी आदादो शुमार के मुताबिक, इस जंग में अमेरिका का कुल माली नुकसान 113 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका था. इस हालिया हमले के बाद ये नुक़सान और बढ़ गया है. ईंधन की इस बर्बादी और बुनियादी ढांचे की तबाही ने अमेरिकी कांग्रेस में भी इस जंग और उसकी भारी कीमत को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं.
ईरान इस वक्त अमेरिका के खिलाफ एक सोची-समझी स्ट्रैटजी के साथ जंग लड़ रहा है. ईरान पहले से ही कहता रहा है कि ये थका देने वाली जंग है. कैंप आरिफजान पर हमला करके जहां उसने आर्मी के लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाया, वहीं अल-अहमदी पर हमला करके उसने अमेरिकी नेवी की कमर तोड़ने की कोशिश की है.साथ ही इन दोनों हमलों ने यह साबित कर दिया है कि ईरान के पास अमेरिकी डिफेंस सिस्टम चकना देनी की भरपूर सलाहियत है. आने वाले दिनों में अगर ईंधन का बोहरान और गहराता है, तो मिडिल ईस्ट के समंदरों पर अमेरिकी नेवी की दादागीरी और उसकी धाक कमजोर पड़ सकती है, जिससे इस पूरे रीजन में पार बैलेंस बदल जाएगा.
कुवैत के अलावा बहरीन पर भी ईरानी हमलों की बारिश हो रही है. यहां ईरान ने अमेरिकी फौजी ताकत के सबसे बड़े समंदरी गढ़ यानी अमेरिकी नेवी के फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है. बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी का फ़िफ्थ फ़्लीट महज़ ये एक दफ्तर या अड्डा नहीं है, बल्कि यह पर्शियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ़ ओमान, रेड सी और अरेबियन सी में अमेरिकी बादशाहत का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है. पिछले नौ दिनों के दौरान जब से सीजफायर मुकम्मल तौर पर टूटा है.ईरान ने इस हेडक्वार्टर पर मुसलसल और निहायत बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं. इन ताबड़तोड़ हमलों ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी को हिला कर रख दिया है और वाशिंगटन को इस मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है.
बहरीन में मौजूद फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहीं से अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट और तमाम अहम समंदरी रास्तों की चौबीसों घंटे निगरानी करती है. दुनिया के कुल तेल की सप्लाई का 20 फ़ीसद से ज़्यादा का हिस्सा इसी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है, जिस पर नजर रखना और अमेरिकी कमर्शियल जहाजों को सेफ़ रास्ता फराहम करना इसी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी है. यहां से अमेरिकी नेवी न सिर्फ समंदरी डाकुओं और ईरानी जहाजों की हरकतों पर नजर रखती है, बल्कि पूरे रीजन में फैले अपने जंगी जहाजों, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कमांड और कंट्रोल भी देती है.अगर इस हेडक्वार्टर पर बड़ा नुक़सान अमेरिका को होता है, तो समंदर में मौजूद अमेरिकी जहाजों का कॉन्टैक्ट अपने कंट्रोल रूम से कट जाएगा, और वो किसी भी हमले के सामने बेबस हो सकते हैं.
ईरान ने इसी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए अपने सबसे एडवांस और सटीक निशाना लगाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों और झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है.इन नौ दिनों के अंदर हुए मुसलसल हमलों के नतीजे में बहरीन हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है.हमलों की शिद्दत की वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिश और रडार एंटिना तबाह हो गए हैं, जिससे रीजन में मौजूद जहाजों के साथ फिफ्थ फ्लीट का लाइव कम्युनिकेशन नेटवर्क कई घंटों के लिए मुकम्मल तौर पर ठप हो गया. यह अमेरिकी फौज के लिए एक इंतेहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल थी, क्योंकि इस दौरान समंदर में तैरते उनके जंगी बेड़े बिना किसी कंट्रोल के काम कर रहे थे.
बहरीन के नेवल सपोर्ट एक्टिविटी पर मौजूद जंगी साजो-सामान को भी भारी चोट पहुंची है.मिसाइल हमलों के टुकड़ों और धमाकों की लहर से पोर्ट पर खड़े अमेरिकी डिस्ट्रॉयरके ऊपरी हिस्से और उसके रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है, जिससे वह जहाज आरजी तौर पर जंगी ऑपरेशन्स के काबिल नहीं रहा. इसके अलावा, फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर में मौजूद हथियारों के जखीरे और इमरजेंसी पावर ग्रिड को भी निशाना बनाया गया है...जिसकी वजह से पूरे बेस को कई दिनों से बैकअप जनरेटरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.
बहरीन के अलावा जॉर्डन में भी मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हुए हमलों और वहां होने वाले नुकसान की डिटेल सामने आई हैं.... ईरान ने जॉर्डन की सरहद पर मौजूद अमेरिकी फौज के बेहद अहम ठिकाने टावर 22 और हवाई अड्डे को निशाना बनाया है.जॉर्डन का यह बेस अमेरिका के लिए स्ट्रैटजिक तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि यह सीरिया, इराक और जॉर्डन के तिकोने मोड़ पर मौजूद है. जहां से अमेरिका सीरिया और इराक के अंदर खुफिया ऑपरेशन्स चलाता है और इजरायल की तरफ बढ़ने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए एक डिफेंस वॉल का काम करता था. जॉर्डन के इस ठिकाने पर हुए हमले में अमेरिका का एक अहम लॉजिस्टिक वेयरहाउस और एयर सर्विलांस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया, जबकि कई अमेरिकी फौजी जख्मी हुए, जिसने इस पूरे मोर्चे की हिफाजत को ख़तरे में डाल दिया है.
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