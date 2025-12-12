अमेरिका-वेनेज़ुएला तनाव के बीच ईरान की एंट्री, सुप्रीम लीडर ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए

Iran Supreme Leader on America Venezuela Tension: वेनेजुएला और उसकी सरकार के खिलाफ अमेरिका के बढ़ते दबाव के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने 11 दिसंबर को अमेरिका पर तीखा हमला किया. उन्होंने अमेरिका पर लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में इलाके में विस्तार करने का इल्जाम लगाया. साथ ही, उन्होंने विदेशी दबाव के ग्लोबल विरोध के बारे में भी बात की.

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक्स पर लिखा, "दुश्मन के दबाव का सामना करना ही विरोध है. ऐसे दबाव का लक्ष्य इलाके में विस्तार करना हो सकता है. जैसा कि US अब कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में कर रहा है या इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक मामले शामिल हो सकते हैं, या लोगों की लाइफस्टाइल और उनकी पहचान बदलने का दबाव हो सकता है."

ईरान के सुप्रीम लीडर की यह बात साउथ अमेरिका, खासकर वेनेजुएला पर वॉशिंगटन के बढ़ते दबाव की टैक्टिक्स के बारे में थी और यह US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन ने बुधवार को वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर ज़ब्त कर लिया है.

तेल जब्त करने के बाद ट्रंप ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "जैसा कि आप शायद जानते हैं, हमने अभी वेनेजुएला के तट पर एक टैंकर ज़ब्त किया है. एक बड़ा टैंकर, बहुत बड़ा. असल में अब तक का सबसे बड़ा ज़ब्त किया गया टैंकर." CNN के मुताबिक, स्किपर नाम का यह टैंकर, जिसे पहले अदीसा के नाम से जाना जाता था, वेनेजुएला का कच्चा तेल ले जा रहा था. इसे 2022 में US ने हिज़्बुल्लाह और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स की तरफ से तेल के व्यापार को आसान बनाने के लिए बैन किया था.

क्या ईरान से तेल जा रहा था?

ट्रंप के कमेंट के बाद US अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने टैंकर ज़ब्त करने की पुष्टि की और बताया कि जहाज वेनेजुएला और ईरान से सैंक्टेड तेल ले जा रहा था. आज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की मदद से वेनेजुएला और ईरान से बैन तेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक क्रूड ऑयल टैंकर के लिए सीज़र वारंट जारी किया. कई सालों से इस ऑयल टैंकर पर यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन लगा रखा था क्योंकि यह विदेशी आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाले एक गैर-कानूनी तेल शिपिंग नेटवर्क में शामिल था.

अमेरिका ने की हजारों सैनिकों की तैनाती

बॉन्डी ने सीज़र के अनक्लासिफाइड विजुअल्स शेयर करते हुए कहा, वेनेजुएला के तट के पास यह सीज़र सुरक्षित तरीके से किया गया था और बैन तेल के ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ हमारी जांच जारी है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, यह ऑपरेशन वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए US के एक बड़े कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें हजारों सैनिकों और एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को कैरिबियन में तैनात करना, संदिग्ध ड्रग जहाजों को टारगेट करना, और प्रेसिडेंट मादुरो को बार-बार चेतावनी देना शामिल है.