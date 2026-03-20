होर्मुज अब कभी नहीं खुलेगा, खो गया उसका चावी; ट्रम्प की गाली पर दुनिया ने लिए मज़े!

42 words का ट्रम्प का truth social मीडिया पर सिर्फ़ ये पोस्ट नहीं है, 42 words का ये पोस्ट ट्रम्प का character, मेंटल state, frustration, बौखलाहट, बदतमीज़ी, नफ़रत और घिनौनी सोच को जगज़ाहिर करता है. ट्रम्प की बौखलाहट का अंदाज़ा लगाइए जब धमकी से काम नहीं चला. जब मिसाइलों से बात नहीं बनी. जब बंकर बस्टर बम से दादागीरी नहीं चली. जब समंदर में तैनात जंगी बेड़ों की ललकार बेअसर हो गई. जब खौफनाक ड्रोन्स की गूँज भी ईरान के हौसले नहीं तोड़ पाई. जब पाबंदियों के घेरे में भी ईरान नहीं झुका. जब दुनिया की सबसे एडवांस फ़ोर्सेज़ नाकाम साबित हुईं, तो तानाशाह तानाशाही से एक पायदान और नीचे उतर गया. धमकी, गाली में बदल गई. ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए. ये किसी गली के गुंडे की पोस्ट नहीं है. ये पोस्ट है दुनिया के सबसे ताक़तवर मुल्क के प्रेसिंडट डोन्ल्ड ट्रंप का.

ये पूरी दुनिया की बदक़िस्मती है के एक तानाशाह अपनी career के सबसे निचले पायदान पर है. ज़रा words का selection देखिए. ट्रंप कहते हैं अगर ईरान ने होर्मुज नहीं खोला, तो वो उसे नरक बना देंगे, जहन्नुम बना देंगे. इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की धमकी दी. ट्रंप ने लिखा- ईरान में मंगल को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा. यानी हमला होगा.

इस पोस्ट में और क्या क्या लिखा है? ये हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन सारी दुनिया ने ट्रंप के इस पोस्ट को पढ़ा है. ट्रंप के इस पोस्ट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. मज़म्मत हो रही है. खुद अमेरिका के लोग भी हैरान हैं कि ट्रंप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. अमेरिका के सीनेटर उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर सवाल उठा रहे हैं?

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ट्रंप ने कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक और ट्वीट किया, जिसमे लिखा- Tuesday, 8PM, मंगल रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम). ट्रंप के इस पोस्ट को ईरान पर अमेरिकी हमले की डेडलाइन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस धमकी का भी ईरान पर कोई असर नहीं हुआ.

ईरान ने पहले की तरह इस बार भी तगड़ा जवाब दिया. ईरान ने ट्रंप की धमकी और अल्टीमेटम पर दो टूक कहा- होर्मुज, अमेरिका और इजराइल के लिए पहले जैसा कभी नहीं रहेगा. ट्रंप की धमकियां नफ़रती और मुजरिमाना मेंटैलिटी को दिखाती हैं और ये इंटरनैशनल लॉ के खिलाफ हैं. ईरान ने ये भी कहा कि ये धमकी ईरानी लोगों के खिलाफ क़त्ले आम की धमकी के बराबर है. अगर आम लोगों पर हमला हुआ तो दोगुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा.

इब्राहीम ज़ुल्फ़ेक़ारी IRGC की ख़ातिमुल अंबिया विंग के spokesperson ने साफ़ कहा कि जंग की शुरुआत से ही हमने कह रखा है, अगर लोगों पर हमला हुआ तो दुश्मन को दोगुनी ताकत से जवाब देंगे. शहरियों पर हमले हुए तो अमेरिका और इज़रायल पर हमलों का अगला फ़ेज़ और भी ज़्यादा ज़ोरदार होगा.

इतना ही नहीं ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर ने भी ट्रंप के पोस्ट पर सख़्त रद्दे अमल दिया. उन्होंने कहा कि आपकी ये लापरवाह चालें और गलत फैसले अमेरिका के हर परिवार को उस जहन्नम की आग में ढकेल रहे हैं, जिससे निकलना नामुमकिन है.

ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची पहले ही कह चुके हैं कि पुल तो दोबारा बनाए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका जैसी ताक़त को उसकी औकात दिखाने और उसे सबक़ सिखाने का ऐसा सुनहरा मौका इतिहास में फिर कभी नहीं मिलेगा.

ईरानी सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र अली अकबर विलायती ने कहा कि white house अगर एक भी बेवकूफी भरी गलती करता है, तो ईरान की सिर्फ एक चाल पूरी दुनिया के कारोबार और एनर्जी सप्लाई को ठप कर देगी.अमेरिका ने इतिहास के कुछ पन्ने तो पढ़ लिए हैं, लेकिन वो पावर की ज्योग्राफी यानी ताकत का भूगोल समझना भूल गया है.

ईरानी प्रेसीडेंट के क़रीब कहे जाने वाले और सरकार में असर रखने वाले मेहदी तबातबाई ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब सिर्फ़ New Legal Regime के तहत ही खुलेगा, जिसमें ईरान ट्रांजिट फीस से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल अमेरिका-इजरायल जंग में हुए नुक़सान की भरपाई के तौर पर करेगा.

हालत ये हो गई है कि होर्मुज़ खोलने वाले बयान का ईरान मज़ाक़ उड़ाने लगा है. ईरान एंबेसी इन जिम्बॉम्बेव ने लिखा.. We have lost the keys.

ईरान एंबेसी इन साउथ अफ़्रीक़ा ने एक्स पर मज़ाक़ उड़ाते हुए लिखा Shh… the key’s under the flowerpot.Just open for friends.

सिर्फ़ ईरान ही नहीं, ट्रंप की इस गाली वाली पोस्ट की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है. खुद अमेरिकन को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके मुल्क का प्रेसिडेंट ऐसा ट्वीट भी कर सकता है.

ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की लीडर और साबिक़ सीनेटर मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि राष्ट्रपति ‘पागल हो गए हैं. घुटनों के बल बैठकर GOD से माफी मांगनी चाहिए.

डेमोक्रेटिक लीडर और सीनेटर टिम केन ने ट्रंप की बयानबाजी को शर्मनाक और बचकाना करार दिया है.

डेमोक्रेटिक पार्टी के ही सीनियर लीडर चक शूमर ने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास बताया है.

अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और दिमाग़ी तौर से असंतुलित करार दिया.

इधर रूस ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है. रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को नसीहत दी कि धमकियों वाली ज़बान छोड़ो और बातचीत की मेज पर वापस आओ. रूस ने अमेरिका और इज़रायल के उन हमलों को गैर क़ानूनी बताया है जो रिहायशी इलाकों और बिजली घरों पर हो रहे हैं. रूस का गुस्सा इसलिए भी सातवें आसमान पर है, क्योंकि उसके अपने मुलाज़मीन बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे थे, जिन्हें जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा है.

खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि रूस ने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से अपने 198 इंजीनियरों और वर्करों को फौरन बाहर निकाल लिया है. ये फैसला तब लिया गया जब अमेरिका और इज़रायल का हमला न्यूक्लियर प्लांट के बिल्कुल पास हुआ. मॉस्को ने साफ वॉर्निंग दी है कि सिविलियन ठिकानों पर ये हमले तुरंत रुकने चाहिए, वरना हालात बेकाबू हो सकते हैं.

घड़ी की सुइयां अब टिक-टिक कर रही हैं. अब ये जंग ईरान isarel और अमेरिका के बीच नहीं है, बल्कि अब कई मुल्क इस में शामिल हो चुके हैं और अगर ट्रम्प की बौखलाहट यूँही क़ायम रही तो तबाही को रोकना नामुमकिन हो जाएगा.

दुनिया के नक्शे पर इस वक्त बड़ी चिंगारी सुलग रही है. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहाँ से सिर्फ तबाही का रास्ता जाता है. ट्रंप का गाली वाला पोस्ट और ईरानी लीडर्स का कड़ा जवाब बता रहा है कि सुलह की हर गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है. ट्रंप ने जो 10 दिन की मोहलत दी थी. उसका आज आख़री दिन है. और ट्रम्प की 48 घंटों वाली नई धमकी भी आ गई. उसकी डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है, यानी 24 घंटे बाद. उधर ईरान का एलान है कि होर्मुज़ अमेरिका, इज़रायल और उसके साथी देशों के लिए बंद रहेगा. अमेरिका अपनी धमकी और डेडलाइन वाली घुड़की देना बंद करे. ईरान का ये रुख़ ट्रम्प की बौखलाहट की वजह बन रहा है.

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