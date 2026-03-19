अली लारीजानी के इंतकाम में पागल हो चुका है ईरान; मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है जंग को रोकना

मंगलवार से मिडिल ईस्ट में हलचल और तेज़ हो गई है. जंग और भड़क उठी है. ईरान पागलों की तरह अमेरिका के मित्र खाड़ी देशों पर बम वर्षा कर रहा है. तेल के कुँओं को निशाना बना रहा है. ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने साफ़ कह दिया है कि जो बातचीत की भाषा समझता था उसे तुम मार चुके हो, मैं सीधा युद्ध की भाषा समझता हूँ. ईरान को रोकना मुश्किल हो रहा है.

ईरान के इस भड़के रूप की वजह सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का क़त्ल है. अली लारीजानी दो दिन पहले ही इज़रायली हवाई हमले में मारे गए थे. ज़ाहिर है जंग में महाज़ पर खड़े ईरान को एक बड़ा झटका लगा है. बताया जा रहा है कि जिस वक़्त हमला हुआ, लारीजानी अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे.

इस हमले में उनका बेटा मुर्तज़ा लारीजानी और उनके कई सिक्योरिटी गार्ड्स भी मारे गए. कल दिन भर इस खबर पर सस्पेंस बना रहा. इज़रायल ने दावा किया कि हमने लारीजानी को मार दिया, लेकिन ईरान खामोश रहा. कोई बयान इस पर नहीं आया. लेकिन बुधवार को तड़के ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरियट ने बयान जारी किया. और ये बयान सिर्फ एक खबर नहीं था, बल्कि एक अज़्म (शपथ) है.

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लारीजानी की मौत के बाद ईरान ने अपने ताज़ा बयान में कहा, “शहीदों की पाक रूहों ने अल्लाह के नेक बंदे शहीद डॉ.अली लारीजानी की रूह को अपने साथ मिला लिया. एक ऐसा इंसान, जिसने पूरी ज़िंदगी ईरान और इस्लामी इंक़ेलाब की बुलंदी के लिए जद्दोजेहद किया और आखिरकार अपनी पसंदीदा मंज़िल हासिल कर ली.”

बयान में आगे कहा गया, “वो रमज़ान के शहीदों के इमाम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली, शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई, अपने शहीद उस्ताद आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुतह्हरी, और अपने साथियों सैयद हसन नसरल्लाह और लेफ्टिनेंट जनरल क़ासिम सुलेमानी के साथ जा मिले .”

फिर इस बयान में उनकी शाहदत पर मुबारकबाद पेश की गई. अगर आप इस बयान को ग़ौर से पढ़ें तो साफ़ नज़र आएगा कि ये सिर्फ एक आफ़िशियल बयान नहीं, बल्कि एक नज़रिया. एक जज़्बा, और एक पैग़ाम है.ये पैग़ाम मौत का नहीं बल्कि शहीद का शहादतनामा है,और शहादत ईरान की रिजीम और सिस्टम को कमज़ोर या ख़त्म नहीं करती बल्कि और मज़बूत करती है. आप ईरान की तारीख़ देखेंगो तो समझ जाएंगे कि जब जब ईरान ने बड़ी शाहदत पेश की है, तब-तब ईरान का जवाब और सख़्त हुआ है.



इतने महत्वपूर्ण क्यों थे लारीजानी ?

लारीजानी के मारे जाने से ईरान को बड़ा नुक़सान हुआ है. सुप्रीम लीडर के बाद अली लारीजानी ही ईरान का पावर सेंटर थे. आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शाहदत के बाद ये आवाज़ तेज़ी से उठी थी की अली लारीजानी को ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाए, लेकिन ईरान के कॉन्सटीट्यूशन के तहत वो सुप्रीम लीडर नहीं हो सकते थे.

इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लारीजानी कोई आम लीडर नहीं थे. उन्होंने सिस्टम के हर बड़े हिस्से में काम किया है. IRGC के फ़ाउंडर मेंबर रहे हैं. ईरान की तमाम न्यूक्लियर डील में शामिल रहते थे. 2015 के न्यू्क्लियर समझौते की हिमायत की थी. 1994 से 2004 तक वो सरकारी मीडिया Islamic Republic of Iran Broadcasting के चीफ़ रहे, और 2008 से 2020 तक तक़रीबन 12 साल तक ईरानी पार्लियामेंट में मजलिस के स्पीकर रहे.

यानी सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स तीनों पर उनकी पकड़ थी. इतना ही नहीं वो ईरान के ग्लोबल लीडर थे. रूस, क़तर, ओमान जैसे मुल्कों से उनके रिश्त बहुत मज़बूत थे. इन मुल्कों से सीधे जब चाहते बात कर सकते थे. लिबरल, सेकुलर, सुलह पसंद और बातचीत से मसला हल करने में यक़ीन रखते थे. लारीजानी बीच का रास्ता ढूंढ लेते थे, लेकिन सवाल है कि आगे क्या ? लारीजानी के बाद ईरान का क्या होगा?

ये सच है कि अली लारी जानी का क़त्ल ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है. ईरान का पावर स्ट्रक्चर हिल गया है, लेकिन जब सवाल आता है कि अब आगे क्या ? क्या ईरान कमज़ोर होगा या और ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा ? और लारीजानी की जगह कौन लेगा ? उनकी कमी को कौन पूरा करेगा? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए ईरानी निज़ाम यानी हुकूमत के सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है.

हालांकि दुनिया को ये बताया गया कि ईरान में तानाशाही है.आयतुल्लाह ख़ामेनेई तानाशाह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ईरानी निज़ामे हुकूमत किसी एक शख़्स के हाथ में नहीं रहती बल्कि ये सिस्टम बेस्ड निज़ामे हुकूमत है. लारीजानी इस सिस्टम के भरोसेमंद चेहरा थे. डिप्लोमैट, नेगोशिएटर और मॉडरेट हार्डलाइन बैलेंस की निशानी थे, लेकिन उनकी मौत से सिस्टम खत्म हो ऐसा नहीं है. यही वजह कि लारीजानी के मारे जाने के बाद नए सुप्रीम नैशनल सेक्योरिटी के सेक्रेटरी का एलान हो गया है.

अली लारीजानी की जगह लेने वाले कौन हैं सईद जलीली ?



सईद जलीली अली लारीजानी की जगह लेंगे. सईद जलीली इज़रायल को लेकर बहुत सख़्त रवैय्या रखते हैं. ईरान की सियासत में भी सईद जलीली कोई नया नाम नहीं है. उन्हें ईरानी पॉलिटिक्स का स्ट्रैटजिस्ट और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का चेहरा माना जाता है. वो लीडर के तौर पर अवाम में मक़बूल हैं, लेकिन अवाम ये भी जानती है कि अमेरिका और इज़रायल को लेकर उनकी अप्रोच हार्डलाइनर की है. सईद जलीली इराक ईरान जंग में फ्रंट लाइन पर फौज मे रहते हुए जंग लड़ चुके हैं.

इसी जंग में उन्होंने अपनी एक टांग गंवा दी थी, लेकिन आज भी उसी जज़्बे के साथ सईद सियासत में एक्टिव हैं और सिस्टम के अंदर उनकी पकड़ बेहद मज़बूत मानी जाती है. आयतुल्लाह ख़ामेनेई का भी उन्हें क़रीबी माना जाता था. 2007 से 2013 तक उन्होंने ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर के तौर पर दुनिया की बड़ी ताकतों से सीधी टक्कर ली, और पश्चिमी दबाव के सामने कभी झुकते नज़र नहीं आए.

लारीजानी के बाद जलीली का कमान संभालना सिर्फ चेहरा बदलना नहीं है, बल्कि ये ईरान की पॉलिसी का टोन बदलने का इशारा दे रही है, जहां बातचीत कम और टकराव ज्यादा दिख सकता है, तो सवाल अब आगे क्या के आगे निकल रहा है? लारीजानी के क़त्ल का बदला लेने किए IRGC ने क़सम ख़ा ली है.

अली लारीजानी के क़त्ल का इंतेकाम ले रहा ईरान

अली लारीजानी के क़त्ल के इंतेकाम की आग में जल रहा है ईरान और आग की लपटें सीधे तेल अवीव तक पहुंच चुकी है. जंग थमने के बजाए बढ़ गई है. अली लारीजानी की शहादत के एलान के बाद ईरानी सरकारी टीवी ने दावा किया के इज़रायल पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों और सुसाईड ड्रोन से बड़ा हमला किया गया, जिसका निशाना इज़रायल की राजधानी तेल अवीव, मिलिट्री और सिक्योरिटी बेस थे. फिर IRGC का बयान आया कि इज़रायल में 100 से ज़्यादा टारगेट को हमारी मिसाइलों ने हिट किया है जिसमे 200 से ज़्यादा इज़रायली मारे गए हैं.

बयान में ये भी कहा गया कि इज़रायल के साथ साथ रीजन के तमाम अमेरिकी बेस पर हमले की भी जानाकारी दी गई. क़तर के अल उदैद एयर बेस, यूएई के अल ज़फ़रा एयरबेस, कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस के साथ साथ सऊदी और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के रात भर हमले होते रहे हैं.

ईरान के इस जवाबी हमले को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और इज़रायल ने अली लारीजानी को क़त्ल करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है ? या उन्हें ईरान के इस तरह के जवाबी हमले की उम्मीद नहीं थी. और ये हमले इतनी शिद्दत के साथ क्यों हो रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा.

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुलल्लाह सैय्यद अली ख़ामेनेई की शहादत के बाद आईआरजीसी एक बहुत बड़े रिटैलिएशन की तैयारी कर चुका था, लेकिन वो अली लारीजानी ही थे जिन्होंने हिकमत,सब्र,होशमंदी के साथ लिमिटेड जवाबी हमले की ताकीद IRGC को की थी. यानी अगर अली लारीजानी न होते तो इंतेक़ाम की आग में न जाने क्या-क्या और कहां कहां कौन-कौन जल उठता ?



लेकिन अब अली लारीजानी नहीं हैं, तो सवाल है कि IRGC के जवानों को समझाएगा कौन ? क्योंकि अली लारीजानी के बाद जिसने अली लारीजानी का ओहदा संभाला है वो बातचीत में यक़ीन नहीं रखते.

सईद जलीली अपने सख़्त रुख के लिए जाने जाते हैं, सईद जलीली का एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है कि दुश्मन बातचीत की ज़ुबान नहीं समझता यानी अब डिप्लोमेसी की जगह सीधे टकराव का माहौल बन सकता है. इसका असर, जमीन पर साफ दिख रहा है. अली लारीजानी की मौत के कल रात हमलों के बाद ईरानी फौज और IRGC के साझा बयान में ये बताया कि हमने, खोर्रमशहर, क़द्र, फत्ताह, खैबर शिकन, फतेह, क़याम जैसी बलिस्टिक मिसाइलों के साथ सुसाइड ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों को टारगेट किया.



इतना ज़बर्दस्त हमला ईरान की तरफ़ से लारीजानी के मौत के बदले के तौर पर किया गया है. यानी सुलह और समझौते के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं. न जंग रुकने की सूरत नज़र आती है न होर्मुज़ का रास्ता खुलने की उम्मीद नज़र आ रही है. इंटरनैशनल बाज़ार में तेल की क़ीमतों के बढ़ते ग्राफ़ घटते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भड़की हुई इस जंग में कौन आम मसाइल पर बात करे ? कौन किससे कहे कि दुनियाभर की तेल और गैस सप्लाई की टूटी चेन का असर किसी दूर देश के किसी कोने में बैठे आम आदमी के किचन तक पहुंच गया है.

अली लारीजानी का जाना सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं, बल्कि एक बैलेंस का खत्म होना है. अब कमान ऐसे हाथों में जाती दिख रही है, जो सुलह से ज्यादा टकराव में यकीन रखते हैं. जंग में अगर इंतेक़ाम की आग भड़क जाए तो नतीजे जंग ही रहते हैं. सवाल अब भी वही है . क्या दुनिया इस आग को बुझा पाएगी या ये आग कई और मुल्क को अपनी चपेट में ले लेगी?

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