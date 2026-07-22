/20 हज़ार डॉलर के ड्रोन से ईरान दे रहा US के 40 लाख डॉलर वाले हथियार को टक्कर ?

ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिका और इज़राइल के करोड़ों डॉलर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं. ईरान के एफ शाहिद-136 ड्रोन को बनाने में महज़ 20,000 से 35,000 डॉलर का ख़र्च आता है. इसे एक आम मोटरसाइकिल के इंजन और बुनियादी पुर्जों से तैयार किया जाता है. दूसरी तरफ़, जब अमेरिका या उसके allies इस ड्रोन को हवा में गिराने के लिए अपनी पैट्रियट मिसाइल या नेवी की SM-2 मिसाइल छोड़ते हैं, तो उनकी एक ही मिसाइल की क़ीमत लगभग 30 लाख से 40 लाख डॉलर होती है. THAAD जैसे सिस्टम की मिसाइल तो 1 करोड़ डॉलर से भी महंगी पड़ती है. यह हिसाब सीधा सा है- 35 हजार डॉलर के एक ड्रोन को रोकने के लिए दुश्मन को 40 लाख डॉलर गंवाने पड़ रहे हैं. जब ईरान एक साथ सैकड़ों ड्रोनों का झुंड भेजता है, तो अमेरिका और इज़रायल की महंगी मिसाइलों का ख़ज़ाना तेज़ी से ख़ाली होने लगता है.