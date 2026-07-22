/20 हज़ार डॉलर के ड्रोन से ईरान दे रहा US के 40 लाख डॉलर वाले हथियार को टक्कर ?

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अमेरिका और इज़राइल के पास दुनिया के सबसे महंगे हथियार, बेहद एडवांस रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और बेहिसाब बजट है, लेकिन ईरान ने इस ताक़त के मुकाबले ऐसी हिकमते अमली तैयार की, जिसने दुश्मन के पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया. बिना किसी बड़ी एयरफ़ोर्स या महंगे फ़ाइटर जेट्स के. ईरान ने न सिर्फ़ अपने घरेलू रिसोर्सेज़, सस्ते हथियारों और एक्सिस ऑफ़ रेज़िस्टेंस के दम पर जंग के मैदान में अपनी पोज़िशन को इतना मजबूत बनाए रखा कि बड़े-बड़े डिफेंस एक्सपर्टस भी हैरान हैं.
ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिका और इज़राइल के करोड़ों डॉलर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं. ईरान के एफ शाहिद-136 ड्रोन को बनाने में महज़ 20,000 से 35,000 डॉलर का ख़र्च आता है. इसे एक आम मोटरसाइकिल के इंजन और बुनियादी पुर्जों से तैयार किया जाता है. दूसरी तरफ़, जब अमेरिका या उसके allies इस ड्रोन को हवा में गिराने के लिए अपनी पैट्रियट मिसाइल या नेवी की SM-2 मिसाइल छोड़ते हैं, तो उनकी एक ही मिसाइल की क़ीमत लगभग 30 लाख से 40 लाख डॉलर होती है. THAAD जैसे सिस्टम की मिसाइल तो 1 करोड़ डॉलर से भी महंगी पड़ती है. यह हिसाब सीधा सा है- 35 हजार डॉलर के एक ड्रोन को रोकने के लिए दुश्मन को 40 लाख डॉलर गंवाने पड़ रहे हैं. जब ईरान एक साथ सैकड़ों ड्रोनों का झुंड भेजता है, तो अमेरिका और इज़रायल की महंगी मिसाइलों का ख़ज़ाना तेज़ी से ख़ाली होने लगता है.
जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और वेस्टर्न मीडिया की तरफ़ से बार-बार यह दावे किए गए कि ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड और उनकी मिसाइल केपेबिलिटीज़ को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है, लेकिन इन दावों के बावजूद इज़राइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की मिसाइलों का बरसना लगातार जारी रहा और अब भी अमेरिकी बसेज़ निशाने पर हैं. इसके पीछे ईरान की बरसों की सीक्रेट स्ट्रैटजी है जिसके तहत उसने ज़मीन के सैकड़ों फ़ीट नीचे पहाड़ों को काटकर मिसाइल सिटी बना रखे हैं. ये ठिकाने किसी भी बड़े हवाई हमले या बंकर-बस्टर बम से महफ़ूज़ रहते हैं. इसके अलावा ईरान के पास ट्रकों पर लगे ऐसे मोबाइल लॉन्चर हैं, जिन्हें हमला करने के बाद महज़ कुछ ही मिनटों में छिपा दिया जाता है. इसी वजह से दुश्मन के तमाम दावों के बाद भी ईरान की मिसाइलें लगातार अपनी जगह बदल बदल कर हमला करने में कामयाब हो रही हैं.
ईरान की हिकमत का दूसरा सबसे मजबूत पहलू उसका एक्सिस ऑफ़ रेज़िस्टेंस है. गाज़ा में हमास, लेबनान में हिज़बुल्लाह, यमन में हूती और इराक़ में पॉपुलर मोबलाइज़ेशन फ़ोर्सेज़ ने मिलकर अमेरिका और इज़राइल की नाक में दम कर रखा है. ईरान इन सभी हामी गुटों को सीधी जंग में झोंकने के बजाय उन्हें अपनी-अपनी जगह से दुश्मन को थकाने की सलाह देता है. इज़राइल को एक ही वक़्त में लेबनान, गाज़ा, यमन और इराक़ से होने वाले हमलों का सामना करना पड़ा. इस घेराबंदी ने अमेरिकी और इज़राइली फ़ौज को कई मोर्चों पर उलझा दिया, जिससे उनकी पूरी फ़ौजी ताक़त बिखरी हुई नज़र आयी और वे किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ पाए.
समंदरी रास्तों पर ईरान का दबदबा इस पूरी जंग का एक और सबसे बड़ा महाज़ है. दुनिया के सबसे अहम कारोबारी और तेल सप्लाई वाले रास्ते यानी होर्मुज़ पर ईरान का पूरा कंट्रोल है, जबकि रेड सी का गेट कहे जाने वाले बाब अल-मंदेब पर ईरान हामी हूती फ़ाइटर्स का दबदबा है. इन दो अहम समंदरी रास्तों पर कब्ज़ा या ख़तरा पैदा करके ईरान पूरे इंटरनैशनल ट्रेड की सांसें रोक सकता है. दुनिया का लगभग 20 से 30 फ़ीसदी कच्चा तेल इन्हीं रास्तों से होकर गुज़रता है. जब भी यमन या ईरान की तरफ़ से इन रास्तों पर कर्मिशयल जहाज़ों को वॉर्निंग दी जाती है, तो पूरी दुनिया के शेयर बाज़ार और तेल बाज़ार में हड़कंप मच जाता है, जिससे अमेरिका इज़रायल समेत पूरी दुनिया पर जंग रोकने का दबाव बढ़ जाता है.
इतना ही नहीं, पिछले 47 सालों से ईरान को लगातार कड़े सैंक्शन्स का सामना है. 1979 के इंक़ेलाब के बाद से ही अमेरिका और यूरोपीयन मुल्कों ने ईरान की इकॉनमी को पूरी तरह से बर्बाद कर के ईरान को अलग-थलग करने की कोशिश की, ताकि वह टूट जाए, लेकिन ईरान ने इस आर्थिक पाबंदी को अपनी ताक़त में बदल लिया. जब उसे बाहर से advanced हथियार नहीं मिले, तो उसने अपने मुल्क के अंदर ही मिसाइल, ड्रोन और टेक्नोलॉजी पर काम किया. सैंक्शन्स के बावजूद उसने अपने आपको इतना मज़बूत किया कि दुनिया के सबसे ताक़तवर मुल्क अमेरिका से सीधी टक्कर ले रहा है.