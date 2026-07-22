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20 हज़ार डॉलर के ड्रोन से ईरान दे रहा US के 40 लाख डॉलर वाले हथियार को टक्कर ?

तारीख़ गवाह है कि कोई भी जंग सिर्फ़ ताक़त से नहीं जीती जाती बल्कि उस के लिए ज़बरदस्त हिकमते अमली की ज़रूरत होती है, और इस जंग में भी अमेरिका और इज़रायल की ताक़त के बदले ईरान की हिकमत फ़तहयाब होती नज़र आ रही है. अगर इस पूरी जंग का बारीकी से तजज़िया किया जाए यानी analysis किया जाए, तो यह साफ़ नज़र आता है कि ईरान ने ताक़त के दम पर नहीं, बल्कि अपनी सूझ-बूझ और हिकमत के सहारे अपने से कई गुना ज़्यादा ताक़तवर मुल्कों को चुनौती दी है, उन्हें परेशान किया है घुटनों पर ला दिया है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 22, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:06 PM IST
20 हज़ार डॉलर के ड्रोन से ईरान दे रहा US के 40 लाख डॉलर वाले हथियार को टक्कर ?

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