ईरान जंग में फंसा सुपरपावर; रिजीम चेंज पर ट्रंप के दावे बनाम हकीकत

Iran War Update: ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बदलते दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आ रहा है। ट्रंप बार-बार ईरान में रिजीम चेंज का दावा करते रहे, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग दिखती है. ईरान की सत्ता संरचना और सैन्य क्षमता अब भी सक्रिय है और फैसले पहले की तरह लिए जा रहे हैं। तेल मार्ग, सैन्य गतिविधियां और हमले जारी हैं, जिससे साफ है कि सत्ता पूरी तरह नहीं बदली. विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल नेतृत्व में बदलाव को रिजीम चेंज नहीं कहा जा सकता, और ट्रंप के बयान ज्यादा राजनीतिक प्रतीत होते हैं.
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Iran War Update: ईरान की जंग, ट्रंप के दावे और हकीकत का वो सबसे बड़ा ट्रैप जिसमें सुपरपावर बुरी तरह फंस चुका है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक महीने में चार बार दोहरा चुके हैं. कभी व्हाइट हाउस से तो कभी एयरफोर्स वन की ऊंचाई से कि ईरान में रिजीम चेंज हो गया है. लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार गिर चुकी है तो फिर तो फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसका कब्जा है, किसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को 1000 किलोमीटर पीछे धकेला. कतर से लेकर सऊदी अरब तक अमेरिकी बेसों को खंडहर बनाने वाली वो मिसाइलें किसकी हैं. अगर पुराने लोग मर चुके हैं तो फिर इजरायल के सीक्रेट ठिकानों पर मिसाइलें कौन बरसा रहा है. साथ ही आज बात करेंगे उस बग़ावत की जो ईरान के बजाय अब खुद अमेरिका की सड़कों पर नज़र आ रही है. चले थे ईरान की सरकार गिराने और अब खुद की कुर्सी बचाने के लाले पड़ गए हैं.
जंग के दौरान अमेरिकी प्रेसिंडेट डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी किसी कॉमेडी शो की स्क्रिप्ट जैसी लगती है क्योंकि एक ही महीने में वो चार बार ईरान की सरकार गिरा चुके हैं. ट्रंप का यह पूरा रिजीम चेंज वाला ड्रामा 28 फरवरी को शुरू हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए. उस दिन ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज में सीधे ईरानी अवाम से कहा कि अब आपकी आजादी की घड़ी आ गई है. बाहर निकलिए और अपनी सरकार पर कब्जा कर लीजिए.... उन्होंने इसे द डॉन ऑफ अ न्यू सीजन यानी एक नए दौर का आग़ाज़ और दावा किया कि पुरानी सत्ता अब खत्म होने वाली है.
इसके बाद 13 मार्च को ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए एक नया राग छेड़ा....उन्होंने कहा कि ईरान में इक़्तेदार बदल तो जाएगा लेकिन शायद फ़ौरन न हो क्योंकि वहां की फ़ौज मुज़ाहिरीन को दबा रही है... इस बयान में वो थोड़ा संभलकर बोले लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया कि बमबारी से ईरान का इन्फ़्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर हो गया है कि तख्तापलट अब बस कुछ ही वक़्त की बात है.
असली धमाका हुआ 23 मार्च को जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया. इस बार उन्होंने सारे कयासों को किनारे रखते हुए सीधा दावा ठोक दिया कि ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है. उनका तर्क बड़ा अजीब था. उन्होंने कहा कि चूंकि अब अमेरिका वहां के नए और अलग लोगों से बात कर रहा है, इसलिए पुरानी सरकार अब इतिहास बन चुकी है. हालांकि तेहरान ने इस तरह की किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया.
हद तो तब हो गई जब आज ३० मार्च को एयर फोर्स वन में सफर के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि ईरान की तो पहली और दूसरी सरकार पूरी तरह साफ हो चुकी है और अब अमेरिका वहां की तीसरी सरकार के साथ डील कर रहा है. ट्रंप का दावा है कि वहां के बड़े लीडर मारे जा चुके हैं और जो नए लोग आए हैं वो बहुत समझदार हैं.... उनके हिसाब से ये ऑटोमैटिक रिजीम चेंज है क्योंकि पुराने लोग अब बचे ही नहीं हैं. यानी आयतुल्लहा अली ख़ामेनेई को मार दिया गया है...और अब ईरान का कंट्रोल मुजतबा ख़ामेनेई के हाथों में भी नहीं रहा.
इन चारों बयानों को देखें तो समझ आता है कि ट्रंप हर हफ्ते अपनी ही कहानी बदल रहे हैं।...कभी वो अवाम से सरकार गिराने को कहते हैं. कभी कहते हैं कि इसमें वक्त लगेगा.... फिर अचानक दावा कर देते हैं कि बदलाव हो गया और आखिर में तीन-तीन सरकारों की थ्योरी ले आते हैं. हकीकत और ट्रंप के दावों के बीच का ये फासला अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है हर हफ्ते एक नई तारीख और एक नया ठिकाना चुनकर वो बस ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी जंग कामयाब रही है. कभी व्हाइट हाउस से तो कभी एयर फ़ोर्स वन से वो दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की सरकार बदल गई है जबकि दुनिया देख रही है और इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है....ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी ही बनाई दुनिया में जी रहा हो जहाँ हर सात दिन में एक नई सरकार गिरती है और एक नई हकीकत जन्म लेती है.... ट्रंप के बदलते और मुकरते ये बयान इंटरनैशनल पॉलिटिक्स को और ख़ुद अमेरिका के सुपरपावर होने का तमाशा बना है.
ट्रंप के दावों से हटकर ईरान के मौजूदा हालात को देखकर ये साफ हो जाता है कि किसी एक लीडर के चले जाने या चेहरे के बदल जाने को रिजीम चेंज नहीं कहते.....ट्रंप भले ही दावों की झड़ी लगा दें लेकिन हकीकत ये है कि ईरान का पूरा सिस्टम आज भी उसी पुरानी ऑईडियोलॉजी और मजबूती के साथ खड़ा है आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई के बाद उनके बेटे मुजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया जाना इस बात का सबूत है कि वहां पावर शिफ़्टिंग कितनी प्लानिंग के साथ हुई है भले ही मुजतबा खामेनेई के जख्मी होने की खबरें आ रही हों लेकिन ईरान की मशीनरी और वहां के फैसले लेने की रफ्तार में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है.