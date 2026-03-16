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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंAsylum in Australia: ईरानी महिला फुटबॉलर्स ने ठुकराया ऑस्ट्रेलिया में बसने का ऑफर; दबाव या मर्ज़ी ?

Asylum in Australia: ईरानी महिला फुटबॉलर्स ने ठुकराया ऑस्ट्रेलिया में बसने का ऑफर; दबाव या मर्ज़ी ?

Asylum in Australia : ऑस्ट्रेलिया से शरण मांगने वाली ईरानी महिला फुटबॉल टीम की 7 में से 5 सदस्यों ने वापस ईरान जाने का मन बना लिया है, और ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता के ऑफर को ठुकरा दिया है. इस फैसले के बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर महिला खिलाड़ियों ने ऐसा अपनी मर्ज़ी से किया है या किसी के दबाव में किया है?

Edited By:  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:29 PM IST

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Asylum in Australia: ईरानी महिला फुटबॉलर्स ने ठुकराया ऑस्ट्रेलिया में बसने का ऑफर; दबाव या मर्ज़ी ?

नई दिल्ली: ईरान- इजराइल और अमेरिकी जंग के बीच ऑस्ट्रेलिया से शरण मांगकर सुर्ख़ियों में आई ईरानी महिला फुटबॉल टीम की पांच खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में रहने का ऑफर ठुकरा दिया है, और वो सभी वापस ईरान लौट रही हैं. महिला खिलाड़ियों के इस फैसले को जहाँ ईरान अपनी जीत बताया है, वहीं कई एक्सपर्ट इसे महिला खिलाड़ियों के जरिये ईरान सरकार के दबाव में लिया गया फैसला बता रहे हैं..

ईरानी महिला फुटबॉल टीम सोमवार की रात मलेशिया से ओमान के लिए रवाना हो गई है. इससे कई दिनों से चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई, है कि वो कभी ईरान नहीं लौटेंगी. हालांकि, महिला खिलाड़ी कब ओमान से ईरान जाएंगी इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है. एक खिलाड़ी ने प्लेन में चढ़ने से पहले कई बार घुटनों के बल बैठकर चटाई पर प्रार्थना की. ओमान से खिलाड़ी ईरान जा सकती हैं. महिला खिलाड़ियों ने रिपोर्टरों से बात करने से मना कर दिया. एयरपोर्ट पर ईरानी एम्बेसी के स्टाफ ने भी कमेंट करने से मना कर दिया.

एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी,विंडसर जॉन ने बताया कि टीम के मलेशिया से ओमान जाने का इंतज़ाम ईरानी एम्बेसी ने किया है, लेकिन ओमान उनका आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है. हालांकि, उन्हें उनके पूरे ट्रैवल प्लान के बारे में पता नहीं है. यह पूछे जाने पर कि क्या कॉन्फ़ेडरेशन इस बात से संतुष्ट है कि महिला खिलाड़ी ईरान जाकर महफूज रहेंगी,विंडसर ने कहा कि AFC और FIFA ईरानी फुटबॉल फ़ेडरेशन के साथ रेगुलर तौर पर उनका हालचाल पूछेंगे, क्योंकि वे हमारी लड़कियां हैं."

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ईरान की टीम 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने से कुछ वक़्त पहले टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई थी. वहां उन्होंने  ऑस्ट्रेलिया में शरण लेने के लिए सरकार से इजाजत मांगी थी, जिसे सरकार ने मान लिया था. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में विमेंस एशियन कप से टीम बाहर हो गई. इसमें 4 खिलाड़ी और एक स्टाफ मेंबर सोमवार को ओमान के लिए निकल गए, जबकि दो खिलाड़ी सिडनी में ही रह रही हैं. ऑस्ट्रेलिया में रुकी उन दो खिलाड़ियों को एक अनजान और महफूज जगह पर ले जाया गया है. वो ईरानी प्रवासी समुदाय के भी संपर्क में रह रही हैं. 

मन बदलने का कोई कारण नहीं बताया 
जो खिलाड़ी वापस ईरान लौट रहे हैं, उन्होंने मन बदलने का कोई कारण नहीं बताया. हालाँकि, ऑस्ट्रेलिया में ईरानी डायस्पोरा बताते हैं कि ईरान के दबाव में खिलाड़ी वापस लौट रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ईरान में उनके परिवारों को टीम के शुरुआती मैच से पहले अपना राष्ट्रगान न गाने पर बदले की कार्रवाई का डर दिखाया गया होगा. राष्ट्रगान के दौरान चुप्पी को कई बार विरोध या दुख दिखाने के तौर पर देखा जाता है. हालांकि, टीम ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी, और बाद में एक मैच की शुरुआत में इसे गाया भी था. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वापस लौट रही खिलाड़ी डरी हुई नहीं लग रही थीं. 
ईरानी अधिकारियों ने महिलाओं के शरण लेने से मना करने के फ़ैसले का स्वागत किया है और इसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जीत बताया है.
 

पब्लिसिटी से हुआ नुकसान 

असिस्टेंट इमिग्रेशन मिनिस्टर मैट थिसलथवेट ने  कहा, “ये बहुत ही निजी फ़ैसले हैं, और सरकार उन लोगों के फ़ैसलों का सम्मान करती है, जिन्होंने अपने देश लौटने का फ़ैसला किया है. हम उन दो खिलाड़ियों को मदद देना जारी रखेंगे जो सिडनी में रह रही हैं.”
सिडनी की मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंटिस्ट काइली मूर-गिल्बर्ट,ने कहा कि प्रोपेगैंडा वॉर की वजह से ईरानी महिलाओं को नुक्सान हुआ है. मूर-गिल्बर्ट ने कहा, "मुझे लगता है कि इस मामले में, अगर इन महिलाओं ने बिना किसी पब्लिसिटी के चुपचाप शरण मांगी होती, तो हो सकता है कि इस्लामिक रिपब्लिक के अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुँचती. 

कैसे हैं ऑस्ट्रेलियाई और ईरान के रिश्ते 
पिछले साल अगस्त में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने ईरान के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते खत्म कर दिए थे. उन्होंने कहा था कि रिवोल्यूशनरी गार्ड ने सिडनी की एक कोषेर फ़ूड कंपनी और मेलबर्न के एडास इज़राइल पर आगजनी के हमले किए थे. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ईरानी राजदूत को देश से निकाल दिया था. इसके बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा में ईरानी दूतावास में अभी भी कुछ कर्मचारी रह रहे हैं..
 

 इसे भी पढ़ें: ईरान की तारीफ और फेक मिसाइल वीडियो पड़े भारी, UAE में 19 भारतीय समेत 35 पर शिकंजा

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