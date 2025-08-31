क्या मोहम्मद अजहरुद्दीन जल्द बनने वाले हैं तेलंगाना सरकार में मंत्री? कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव!

Mohammad Azharuddin News: कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. सरकार ने उन्हें राज्यपाल कोटे से विधान परिषद (MLC) सदस्य बनाने का फैसला किया है. यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स विधानसभा सीट के उपचुनाव में खुद को उम्मीदवार बताया था. 2023 चुनाव में इस सीट से वे हार गए थे, लेकिन मौजूदा विधायक मगोनी गोपीनाथ (BRS) की मौत के बाद सीट खाली हुई थी और अजहर फिर चुनाव लड़ना चाहते थे. अजहरुद्दीन ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं बेहद सम्मानित और आभारी हूं कि मुझे MLC नामित किया गया. मैं ईमानदारी और समर्पण से राज्य की सेवा करता रहूंगा.

कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अजहरुद्दीन को MLC बनाने के पीछे असल मकसद उन्हें कैबिनेट में जगह देना है. मुस्लिम समाज लंबे वक्त से कैबिनेट में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बने 20 महीने से भी ज्यादा हो गए और अब तक किसी मुस्लिम नेता को मंत्री नहीं बनाया गया था. अजहरुद्दीन 2023 विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस के तीन मुस्लिम उम्मीदवारों में से एक थे, लेकिन तीनों हार गए. जुबली हिल्स से वे करीब 16,000 वोटों से हारे थे. AIMIM ने भी वहां अपना उम्मीदवार उतारा था, जिससे उनका खेल बिगड़ा.

इन नेताओं की चल रही है चर्चा

इससे पहले उम्मीद थी कि कांग्रेस के सीनियर मुस्लिम नेता मोहम्मद अली शब्बीर को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई. इसी दौरान कांग्रेस ने जनवरी 2024 में सियासत अखबार के संपादक आमेर अली खान और प्रोफेसर कोदंडराम को MLC बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद वह मामला रुक गया.

अभी तेलंगाना सरकार में कितने है मंत्री

अब उसी जगह अजहरुद्दीन का नाम आगे बढ़ाया गया है. माना जा रहा है कि जल्द होने वाले कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा. फिलहाल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 14 मंत्री हैं और तीन सीटें खाली हैं. अजहरुद्दीन 2009 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं. 2018 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था.