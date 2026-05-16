क्या कयामत की निशानी है मिडिल ईस्ट की फुरात नदी का सूखना; क्या कहता है कुरआन और बाइबल?

फ़ुरात मिडिल ईस्ट के तीन मुल्कों में बहने वाली सबसे क़दीम और तारीखी नदी है. ये तुर्की के बलंद पहाड़ों से निकल कर सीरिया आती है. सीरिया से इराक़ का सफ़र करते हुए फ़ारस की ख़ाडी में जा मिलती है.तक़रीबन 27 सौ किलोमीटर लंबा ये रास्ता न सिर्फ ज़मीन को सेराब करता है बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगी और उनकी आबादी की बुनियाद भी है. इस पूरे रीजन की ज़्यादातर आबादी और बड़े शहर इसी दरिया के किनारे बसे हैं जिससे यह पूरे खित्ते की लाइफलाइन बन जाता है. लेकिन इस वक़्त फ़ुरात सूख रही है.

फ़ुरात का सूखना कोई आम वाक़्या नहीं है. दुनिया की तहज़ीबों में बहुत से दरिया सूखे और बहुत से नए दरिया ने रास्ता बनाया, लेकिन फ़ुरात का सूखना एक बहुत बड़ी जंग के आसार की भविष्यवाणी कर रहे हैं.

पानी की कमी ने मुल्कों के बीच तनाव

चिंता की बात ये है कि फ़ुरात नदी के सूखने की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. एक्सपर्ट्स ने वॉर्निंग दी है कि साल 2040 तक ये नदी पूरी तरह सूख सकती है. सीरिया और इराक जैसे मुल्कों में इसके पानी की सतह इतनी नीचे जा चुकी है कि अब वहां खेती और पीने के पानी की परेशानी खड़ी हो गई है. इन परेशानियों ने उन पेशीनगोइयों को सच के करीब ला खड़ा किया है, जिनमें इस दरिया के सूखने को एक बड़ी जंग और कयामत के करीब होने की निशानी बताई गई है. पानी की कमी ने मुल्कों के बीच तनाव को इतना बढ़ा दिया है कि आने वाले साल में पानी के हक के लिए शुरू होने वाली लड़ाई किसी बड़ी जंग की शक्ल ले सकती है. ये वही माहौल है जहां वो सोने का पहाड़ या खज़ाना ज़ाहिर होगा जो पूरी दुनिया को कत्लेआम की तरफ धकेलेगा.

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आज यहाँ की डेमोग्राफी भी बदल रही है क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से बड़े पैमाने पर लोग हिजरत कर रहे हैं. अरबी और कुर्द क़बीले अब इस किनारे को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसके साहिल की आबादी कम हो रही है.ऐसे में जब दरिया की चौड़ाई कम होगी और उसकी गहराई से पुराने राज़ ज़ाहिर होंगे तो यह इलाका दुनिया की नज़रों में सबसे अहम बन जाएगा. यही वह ज़मीन है जहां मशरिक़ और मग़रिब की ताक़तें एक-दूसरे के सामने होंगी और मशरिक़ी फ़ौजें अपनी ताक़त का लोहा मनवाएंगी.

इस्लाम में फुरात नदी को लेकर की गई भविष्यवाणी

इस्लाम की तारीख़ में फ़ुरात का नाम आते ही इराक़ के कर्बला की तपती रेत और प्यासे शहीदों की याद ताज़ा हो जाती है. इराक़ के शहर कर्बला में बहने वाली फ़रात के किनारे ही मुहम्मद के घराने का पाक ख़ून बहाया गया था. यानी जंगे कर्बला हुई थी. आज वही फुरात अपनी प्यास और ख़ामोशी से दुनिया को एक आने वाली बड़ी तबाही की ख़बर दे रहा है.

इस्लामी पेशनगोइयों में दरिया-ए-फ़ुरात का सूखना क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक माना गया है. अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (स.अ.)ने सदियों पहले आगाह कर दिया था कि एक वक़्त ऐसा आएगा जब ये अज़ीम दरिया सूखने लगेगा. नबी-ए-करीम की हदीस के मुताबिक़ क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि फ़ुरात सूख न जाए और उसके अंदर से सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर न हो जाए. ये महज़ एक कुदरती बदलाव नहीं बल्कि रूहानी तौर पर दुनिया के आख़िरी वक़्त की दस्तक होगी.

सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायतों में ये ज़िक्र बड़े ही साफ़ अलफ़ाज़ में मिलता है. हुज़ूर (स.अ.) ने फ़रमाया कि जब वह सोने का पहाड़ निकलेगा तो लोग उसे हासिल करने के लिए आपस में ऐसी जंग करेंगे कि हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे. यानी वो सोना फ़ायदे के बजाय दुनिया के लिए एक अज़ाब बन जाएगा. आप (स.अ.) ने सख़्त हिदायत दी थी कि जो शख़्स उस वक़्त मौजूद हो वो उस सोने में से कुछ भी न ले. ये नसीहत साफ़ करती है कि उस वक़्त का लालच इंसान के ईमान और जान दोनों के लिए ख़तरा होगा.

दूसरे धर्मों में फुरात नदी का जिक्र और महत्व

सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं बल्कि बाइबिल में भी फ़ुरात के सूखने का ज़िक्र बहुत अहमियत रखता है. बुक ऑफ रिवीलेशन के मुताबिक़ जब छठा फ़रिश्ता अपना प्याला फ़ुरात नदी पर उड़ेलेगा तो उसका पानी पूरी तरह सूख जाएगा ताकि उन ताक़तों के लिए रास्ता तैयार हो सके, जो इसे फ़त्ह करने के लिए मशरिक़ से निकलेंगी. क्रिशिचियनिटी में इसे दुनिया के आख़िरी दौर का इशारा माना गया है. जहाँ से उस बड़ी जंग की शुरुआत होगी जो हक़ और बातिल के बीच आख़िरी फैसला करेगी.

आर्मागेडन या मलहमा-तुल-कुबरा वो आख़िरी जंग है जिसकी गूँज बाइबिल और इस्लामी तारीख़ दोनों में सुनाई देती है. माना जाता है कि फ़ुरात का सूखना और वहाँ से निकलने वाली दौलत दुनिया की बड़ी ताक़तों को एक बड़ी जंग की तरफ़ धकेलेगी. ये वो ज़मीनी हक़ीक़त होगी जहाँ इंसानियत का सबसे बड़ा कत्लेआम होगा, और फिर फ़ुरात का किनारा जो कभी तहज़ीब का गहवारा था, वही दुनिया की सबसे बड़ी जंग का मरकज़ बन जाएगा.

क्या सच हो रही धार्मिक भविष्यवाणी

आज की मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. पिछले कुछ बरसों में तुर्की ,सीरिया और इराक़ से गुज़रने वाले इस दरिया का वॉटर लेवल रिकॉर्ड लेवल तक गिर गया है. इस ज़ख़्मी फ़ुरात की कहानी महज़ पानी के कम होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी लालच और गफ़लत का आईना है. उलेमा, हदीस में जिस सोने के पहाड़ का ज़िक्र है, उसे दरिया के नीचे छिपे काले सोने यानी तेल या कीमती खनिजों से भी जोड़ते हैं . जिसके लिए आज मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, लेकिन हदीस के लफ़्ज़ साफ़ हैं कि वो सोना अपनी असल शक्ल में ज़ाहिर होगा और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आज़माइश साबित होगा.

फ़ुरात नदी का सूखना हमें इस बात की दावत देता है कि हम अपने ईमान और आमाल पर गौर करें. वहीं, फ़ुरात जिसने कर्बला में इमाम हुसैन की प्यास देखी थी आज ख़ुद सूखकर इंसानियत को प्यासा छोड़ने की तरफ़ बढ़ रही है. ये निशानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया फ़ानी है और रसूलअल्लाह की बताई हुई हर बात सच होकर रहेगी. वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा है और फ़ुरात की घटती लहरें उस आने वाले कल की गवाही दे रही हैं जिसके बारे में सदियों पहले ही आगाह कर दिया गया था.

दुनिया का नक्शा बदल देगा

जब हम उस मशरिक़ यानी पूरब की फ़ौज का ज़िक्र करते हैं जिसका इशारा बाइबिल और इस्लामी तारीख़ में मिलता है तो उसे अक्सर एक बड़ी रूहानी और सियासी ताक़त के तौर पर देखा जाता है. पेशीनगोइयों के मुताबिक़ यह फ़ौजें मशरिक़ के उन इलाकों से उठेंगी जो आज के दौर के खुरासान या सेंट्रल एशिया के पास के इलाके हो सकते हैं. ईरान के नॉर्थ ईस्टर्न इलाक़े,अफ़ग़ानिस्तान वे वेस्टर्न पार्ट और तुर्केमेनिस्तान के कुछ हिस्सों को ख़ुरासान का इलाक़ा कहा जाता है. इन फौजों का मक़सद ज़ुल्म के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज़ करना होगा. इन्हें स्याह परचम वाली फौज के तौर पर भी कई जगह बयान किया गया है जो फ़ुरात के सूखे रास्ते से गुज़रकर एक बड़े मकसद की तरफ बढ़ेंगी.

इन फौजों के आने का सीधा ताल्लुक उस वक्त के हालात से होगा जब दुनिया की बड़ी ताकतें फ़ुरात के किनारे इकट्ठा होंगी. मज़हबी किताबों के मुताबिक ये वो वक्त होगा जब लालच और सियासत अपने शबाब पर होगी और दुनिया दो बड़े हिस्सों में बँट जाएगी. मशरिक़ से आने वाले ये लश्कर किसी ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि एक इलाही मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे. इनका रास्ता साफ़ करने के लिए ही दरिया का पानी कम होगा जिससे उनकी आवाजाही मुमकिन हो सकेगी और वो तारीख़ी टकराव होगा जो दुनिया का नक्शा बदल देगा.

मशरिक़ यानी ईरान या अफ़ग़ानिस्तान या तुर्केमेनिस्तान की इन फौजों के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनके इरादे फौलादी होंगे और इनकी क़यादत ऐसे लोग करेंगे जो दुनियावी चमक-दमक से बेपरवाह होंगे. बाइबिल में जिन्हें मशरिक़ का राजा कहा गया है वो असल में वो लीडर हो सकते हैं जो उस दौर के सबसे बड़े ज़ुल्म का खात्मा करने के लिए निकलेंगे. उनका फ़ुरात पार करना महज़ एक सफ़र नहीं बल्कि एक अहद का ख़ात्मा और नए अहद के आग़ाज़ की अलामत होगा.ये वह मंज़र होगा जब सदियों पुरानी पेशनगोईयां हक़ीक़त की शक्ल अख़्तियार कर रही होंगी.

फुरात का पानी सूखने की दूसरी वजहें

दूसरी सबसे बड़ी वजह तुर्की और फ़ुरात के ऊपरी हिस्सों में डैम का बनना है. तुर्की के साऊथ ईस्ट अनातोलिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए बड़े बड़े बांधों ने पानी के बहाव को ऊपरी इलाकों में ही रोक दिया है जिससे निचले मुल्कों जैसे सीरिया और इराक तक पहुँचने वाले पानी में भारी कमी आई है. ये बांध न सिर्फ बिजली बनाने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि ये एक तरह के वॉटर वेपन की तरह काम कर रहे हैं जिससे दरिया की क़ुदरती चाल बदल गई है. जैसे-जैसे इन बांधों की तादाद बढ़ रही है, वैसे-वैसे फ़ुरात का निचला हिस्सा रेत के टीलों में तब्दील होता जा रहा है.

पानी के बेतहाशा इस्तेमाल ने भी इस बोहरान को और गहरा बना दिया है. बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ़ुरात के पानी का ऐसा इस्तेमाल किया गया जिसने इसकी पानी की सलाहियत को बहुत कम कर दिया. खेती के पुराने तरीकों और बिना किसी ठोस मैनेजमेंट के पानी निकालने की वजह से फ़ुरात की धारा कमज़ोर पड़ती गई. एक्सपर्टस कहते हैं कि अगर पानी के इस्तेमाल की यही रफ्तार रही और मैनेजमेंट में सुधार नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब फ़ुरात का नक्शा सिर्फ कागज़ों पर रह जाएगा. यह इंसानी दखलअंदाजी ही है जो कुदरती रिसोर्सेज़ को खत्म कर रही है.

लेकिन इस्लामी पेशनगोई और बाईबिल की प्रिडिक्शन को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. फ़ुरात अब शायद उस लशकर को रास्ता देने की तैयारी कर रही है जिसके आने की ख़बर हज़ारों साल पहले दी जा चुकी है.

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