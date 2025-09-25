Advertisement
इजरायल ने लिया हूतियों से बदला, यमन की राजधानी सना पर किया भीषण हमला

Israel strikes Yemen: इजरायल ने हूतियों के हमले के बाद यमन की राजधानी सना में हवाई हमला किया. हमले में दो लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए. IDF ने सना के दक्षिण और पश्चिम में हूती ठिकानों को निशाना बनाया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:30 PM IST

Israel strikes Yemen: हूतियों के हमले के बाद इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर हवाई हमला किया है. इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर हैं. जबकि दो लोगों की मौत हो गई है. इजरायल ने हमले सना के दक्षिण और पश्चिम के इलाकों में किए गए. IDF ने दावा किया है कि वह हूती ठिकानों का निशाना बनाया है.

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज़ ने एक टीवी बयान में कहा कि यह कार्रवाई हूती आतंकवादियों के ठिकानों पर शक्तिशाली जवाब है. उन्होंने कहा कि हूती लंबे समय से इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं, जिन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमले के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क जाते समय विमान में ही थे और वहीं से उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ स्थिति पर चर्चा की.

इससे पहले हूतियों ने किया था हमला
यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब एक दिन पहले हूती ने इजरायल पर हमला किया था. इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई थी और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. हूती ने इजरायल के एइलेट शहर में ड्रोन से हमला किया था. एइलेट लाल सागर के किनारे का एक प्रमुख पर्यटन शहर है. इसी हमले के जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल ने भी हमले किए हैं.

गाजा में इजरायल कर रहा है नरसंहार
दरअसल, गाजा में जारी जंग के बीच हूती संगठन इजरायल पर लगातार ड्रोन हमले कर रहे हैं. वहीं, इजरायल भी हूती संगठन पर पलटवार करता है. गाजा में अभी तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. गाजा में हालात बद से बदतर हो गए हैं. लोगों को दो जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है. भूख से लोग गाजा में दम तोड़ रहे हैं. वहीं, हूती ने ऐलान किया है कि जब तक गाजा में युद्ध खत्म नहीं हो जाता है तब तक वह इजरायल पर हमला करता रहेगा.

 

Israel strikes YemenSana air raidHouthi targets

