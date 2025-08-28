‘ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा...’ इजरायली मंत्री ने फिर दिया बड़ा बयान

Iran Israel Tensions: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. इस बीच, इजरायल ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है. इज़राइली विदेश मंत्री गिदोन सार ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि जून में अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई के बावजूद ईरान ने अपने परमाणु हथियार हासिल करने की महत्वाकांक्षा को छोड़ा नहीं है. मंत्री ने साफ किया है कि ईरान की नीतियां अब भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं.

सार ने कहा कि यूरोपीय संघ के तीन बड़े देश फ्रांस, जर्मनी और इटली ने जिस तरह से ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के सैंक्शन बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया है, वह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। उनके मुताबिक, यह केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा है.

विदेश मंत्री ने कहा, “ईरान ने अब तक अपनी नीयत नहीं बदली है. यह साफ है कि उनका लक्ष्य एक परमाणु हथियार विकसित करना है. ऐसे हालात में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.” उन्होंने चेताया कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि जून में अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए कई अहम ऑपरेशन चलाए थे. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और खुफिया जानकारियों में दावा किया जा रहा है कि तेहरान ने तकनीकी रूप से अपनी गतिविधियों को जारी रखा है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान का रुख न सिर्फ पश्चिमी देशों बल्कि पूरे मध्य-पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है. वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यदि सैंक्शन की बहाली का प्रस्ताव आता है तो रूस और चीन जैसे देशों की भूमिका निर्णायक होगी.