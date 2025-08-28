‘ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा...’ इजरायली मंत्री ने फिर दिया बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2900552
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

‘ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा...’ इजरायली मंत्री ने फिर दिया बड़ा बयान

Iran Israel Tensions: इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने चेतावनी दी है कि इज़रायल-अमेरिका संयुक्त अभियानों के बावजूद ईरान परमाणु हथियारों की खोज में लगा हुआ है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:51 PM IST

Trending Photos

‘ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा...’ इजरायली मंत्री ने फिर दिया बड़ा बयान

Iran Israel Tensions: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. इस बीच, इजरायल ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है. इज़राइली विदेश मंत्री गिदोन सार ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि जून में अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई के बावजूद ईरान ने अपने परमाणु हथियार हासिल करने की महत्वाकांक्षा को छोड़ा नहीं है. मंत्री ने साफ किया है कि ईरान की नीतियां अब भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं.

सार ने कहा कि यूरोपीय संघ के तीन बड़े देश फ्रांस, जर्मनी और इटली ने जिस तरह से ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के सैंक्शन बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया है, वह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। उनके मुताबिक, यह केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा है.

विदेश मंत्री ने कहा, “ईरान ने अब तक अपनी नीयत नहीं बदली है. यह साफ है कि उनका लक्ष्य एक परमाणु हथियार विकसित करना है. ऐसे हालात में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.” उन्होंने चेताया कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि जून में अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए कई अहम ऑपरेशन चलाए थे. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और खुफिया जानकारियों में दावा किया जा रहा है कि तेहरान ने तकनीकी रूप से अपनी गतिविधियों को जारी रखा है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान का रुख न सिर्फ पश्चिमी देशों बल्कि पूरे मध्य-पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है. वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यदि सैंक्शन की बहाली का प्रस्ताव आता है तो रूस और चीन जैसे देशों की भूमिका निर्णायक होगी.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Iran Israel tensionsIran US Tensions

Trending news

Pakistan Economic Crisis
Pakistan News: गरीबों की अनदेखी कर रही है शहबाज सरकार, रिपोर्ट में बड़ा दावा
UN Peacekeeping Force Lebanon
2026 में लेबनान से हट जाएगी UN शांति सेना, इतने सैनिकों की होगी वापसी
Bangladesh news
Bangladesh News: अगले साल रमजान से पहले होगा बांग्लादेश में चुनाव, EC ने किया ऐलान
Veer Chakra Award 2025
ऑपरेशन सिंदूर के हीरो मोहम्मद इम्तियाज को मिला वीर चक्र सम्मान, छपरा में खुशी की लहर
Pakistan News
PAK के पूर्व PM इमरान खान के भांजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
Malegaon blast 2008
Malegaon: क्या SC जाएगी NIA? एजेंसी ने तोड़ी चुप्पी; प्रज्ञा के लिए खतरें की घंटी!
Shirk
आखिर इस्लाम में क्या होता है शिर्क; हिन्दू त्यौहार मनाने से लग जाता है महापाप ?
Sambhal news
'मस्जिद थी, है और रहेगी...', संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भड़के मौलाना
UP News
Sambhal Report: हिंसा से ज्यादा पलायन पर जोर; रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह?
Afghan Refugees Return
ईरान-पाकिस्तान से 23 लाख अफगान शरणार्थियों की वापसी, UNHCR ने जताई चिंता
;