Houthi के हमले से हिल गया Israel, बंद किया एयरस्पेस और रोकी सभी फ्लाइट्स
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2912516
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

Houthi के हमले से हिल गया Israel, बंद किया एयरस्पेस और रोकी सभी फ्लाइट्स

Houthi attack on Israel: हूती विद्रोहियों के संभावित हमले के खतरे को देखते हुए इज़रायल ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने एहतियातन पूरे एयरस्पेस को बंद कर सभी फ्लाइट्स रोक दी हैं.पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 07, 2025, 06:31 PM IST

Trending Photos

Houthi के हमले से हिल गया Israel, बंद किया एयरस्पेस और रोकी सभी फ्लाइट्स

Houthi attack on Israel: गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है. हमास और फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में यमन के हूती संगठन ने लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इजरायल पर कई मिसाइल हमले किए. इन हमलों में इज़राइल को भारी नुकसान हुआ. इन हमलों के बीच इजरायल और हूती संगठनों ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया. इस बीच हूती संगठन ने इजरायल पर ड्रोन हमला किया है. 

हूती संगठन ने इज़राइल के दक्षिणी हवाई अड्डे पर हमला किया है. इस हमले के बाद इजरायल ने अपना एयरस्पेस को बंद कर दिया है और सभी उड़ानें रोक दी हैं. इजरायली सेना ने कहा कि हूती संगठन ने कई ड्रोन हमले किए थे, इनमें कुछ ड्रोन को इजरायल के बाहर ही मार दिया गया है. जबकि कुछ ड्रोन दक्षिणी इज़राइली शहर ऐलात के पास रेमन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिरा. वहीं, इस हमले में भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है. 

इससे पहले भी हूती संगठनों ने किया था हमला
इससे पहले भी हूती संगठनों ने इजरायल पर मिसाइल हमले किए थे. मई में एक हूती मिसाइल इज़राइल के मुख्य हवाई अड्डे के पास गिरी थी, जिससे इज़राइल को भारी नुकसान हुआ था. इस हमले में कम से कम 4 लोग घायल हुए थे और कई एयरलाइन कंपनियों को महीनों तक इज़राइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं. बाद में इज़राइल ने यमन की राजधानी सना स्थित मुख्य हवाई अड्डे पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

गाजा में नरसंहार जारी
गौरतलब है कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है. इस नरसंहार में 63 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. अब हालात ये हो गए हैं कि लोग भुखमरी से दम तोड़ रहे हैं. इस वक्त सबसे ज्यादा लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं. वहीं, इजरायल से दुनियाभर के नेता सीजफायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजरायल सीजफायर करने को तैयार नहीं हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Houthi attack on IsraelIsrael Airspace closed

Trending news

Gaza News
ग़ज़ा में भूखमरी-कत्लेआम की तस्वीरें हटा रहा Google; इजराइल के साथ फैला रहा झूठ!
Bangladesh news
हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में ‘जंगलराज’, अधिकारी का चौंकाने वाला कबूलनामा
gaza war
गाजा में भुखमरी से 5 लोगों की मौत, 3 बच्चों ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम
Muslims
BJP में मुसलमानों की कोई जगह नहीं, Alisha Abdullah का BJP पर गंभीर इल्जाम
madhya pradesh news
अनुज चौधरी गदा थामने पर बरी; तो MP अधिकारी के इस्लामी झंडा उठाने पर हंगामा क्यों?
Bihar News
Bihar News: पुलिस कस्टडी में नासिर की मौत, आइसक्रीम पर हुआ था विवाद
gaza
Gaza में भुखमरी को छिपाना चाहता है इजराइल, गूगल को दिए 45 मिलियन डॉलर
Shabana Mahmood
कौन हैं ब्रिटेन की नई गृह मंत्री शबाना महमूद? वकालत से सीधे राजनीति में की थी एंट्री
Punjab
Punjab Flood: Okhla में लगे राहत कैंप, अमानतुल्लाह बोले, अब मदद की हमारी बारी
AMU
AMU में चुनाव क्यों कराना चाहते हैं छात्र? VC को सौंपा ज्ञापन
;