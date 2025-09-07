Houthi के हमले से हिल गया Israel, बंद किया एयरस्पेस और रोकी सभी फ्लाइट्स

Houthi attack on Israel: गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है. हमास और फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में यमन के हूती संगठन ने लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इजरायल पर कई मिसाइल हमले किए. इन हमलों में इज़राइल को भारी नुकसान हुआ. इन हमलों के बीच इजरायल और हूती संगठनों ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया. इस बीच हूती संगठन ने इजरायल पर ड्रोन हमला किया है.

हूती संगठन ने इज़राइल के दक्षिणी हवाई अड्डे पर हमला किया है. इस हमले के बाद इजरायल ने अपना एयरस्पेस को बंद कर दिया है और सभी उड़ानें रोक दी हैं. इजरायली सेना ने कहा कि हूती संगठन ने कई ड्रोन हमले किए थे, इनमें कुछ ड्रोन को इजरायल के बाहर ही मार दिया गया है. जबकि कुछ ड्रोन दक्षिणी इज़राइली शहर ऐलात के पास रेमन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिरा. वहीं, इस हमले में भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है.

इससे पहले भी हूती संगठनों ने किया था हमला

इससे पहले भी हूती संगठनों ने इजरायल पर मिसाइल हमले किए थे. मई में एक हूती मिसाइल इज़राइल के मुख्य हवाई अड्डे के पास गिरी थी, जिससे इज़राइल को भारी नुकसान हुआ था. इस हमले में कम से कम 4 लोग घायल हुए थे और कई एयरलाइन कंपनियों को महीनों तक इज़राइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं. बाद में इज़राइल ने यमन की राजधानी सना स्थित मुख्य हवाई अड्डे पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया.

गाजा में नरसंहार जारी

गौरतलब है कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है. इस नरसंहार में 63 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. अब हालात ये हो गए हैं कि लोग भुखमरी से दम तोड़ रहे हैं. इस वक्त सबसे ज्यादा लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं. वहीं, इजरायल से दुनियाभर के नेता सीजफायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजरायल सीजफायर करने को तैयार नहीं हैं.