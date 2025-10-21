Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2970377
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

गाजा में सीजफायर तोड़ने पर ट्रंप ने इजरायल को दी खुली धमकी! कहा- भुगतने पड़ेंगे...'

Donald Trump on Israel: इज़रायल और ग़ज़ा में जारी खूनी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कड़ा पैग़ाम दे दिया है. अगर इज़रायल फिर से सीज़फ़ायर का उल्लंघन करेगा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे.

Written By  Qudsiya Begum|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:04 PM IST

Trending Photos

गाजा में सीजफायर तोड़ने पर ट्रंप ने इजरायल को दी खुली धमकी! कहा- भुगतने पड़ेंगे...'

Donald Trump on Israel: इज़रायल हर दिन एक नया हमला कर ग़ज़ा के लोगों को डरा देता है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है. जिसमें उन्होने कड़ी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इज़रायल ने दोबारा सीज़फायर की खिलाफवर्ज़ी की तो उसे कड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा. ट्रंप ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि हमास को सख्त नतायज  से बचने के लिए अच्छा होना चाहिए अच्छा सुलूक करना चाहिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "पहली बार मध्य पूर्व में शांति है. हमने हमास के साथ समझौता किया था कि वे बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे. वे अच्छा सुलूक करेंगे, वे अच्छे रहेंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते. तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें मिटा देंगे, वे मिटा दिए जाएंगे -और वे यह जानते हैं.

उन्होंने साफ़ किया कि वे अमेरिका की सेना भेजने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे देश जो शांति योजना में शामिल हैं. वे ज़रूर कार्रवाई करेंगे. ट्रंप ने कहा. अगर मै चाहूं तो इज़रायल दो मिनट में अंदर जाकर काम निबटा देगा. लेकिन फिलहाल सीज़फायर को एक मौक़ा और दिया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इज़रायल और हमास के बीच हाल ही में सीज़फायर का ऐलान हुआ था. हालांकि बीते हफ्ते हमास और इज़रायल ने एक दूसरे पर सीज़फायर का इल्ज़ाम लगाया.इस बीच गाजा मीडिया ऑफिस ने रिपोर्ट दी कि 10 अक्टूबर को युद्धविराम लागू होने के बाद से अब तक 97 लोग मारे गए हैं, और 230 से ज़्यादा जखमी हुए हैं, उन्होंने इजरायल पर सीज़फायर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का '80 स्पष्ट उल्लंघन' करने का आरोप लगाया.

इज़रायल हमास की जंग कब से जारी है
इज़रायल और हमास के बीच मौजूदा जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई. इस दिन हमास ने ग़ाज़ा पट्टी से इज़रायल पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें सैकड़ों लड़ाके इज़रायल की सीमा में घुस आए. हमास ने रॉकेटों की भारी बारिश की, साथ ही थल, जल और हवाई रास्तो से इज़रायली इलाकों में हमला किया. इस हमले में बड़ी तादाद में इज़रायली नागरिक मारे गए, और कई को बंधक बना लिया गया. इस हमले के जवाब में, इज़रायल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया.और ग़ाज़ा पट्टी पर बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए गए. तब से यह जंग अभी तक जारी है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, और लाखों बेघर हो गए हैं. यह जंग सिर्फ इज़रायल और हमास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में महसूस किया गया.

About the Author
author img
Qudsiya Begum

कुदुसिया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है, और JNU के IIMC से पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मुस्लिम माइनॉरिटी से ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump on Israel

Trending news

Donald Trump on Israel
गाजा में सीजफायर तोड़ने पर ट्रंप ने इजरायल को दी खुली धमकी! कहा- भुगतने पड़ेंगे...'
syria news
मुसमलानों ने ही मुस्लिम देश को किया तबाह, वर्ल्ड बैंक ने फिर लोगों के लिए बढ़ाया हाथ
sudan conflict
सूडान में गृहयुद्ध के बीच खार्तूम एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, दहशत में हैं लोग
Humanitarian aid trucks in Gaza
गज़ा में फिर से लागू हुआ सीजफायर, मदद के लिए पहुंचे मानवीय सहायता से भरे ट्रक
Afghanistan news
अफगान खिलाड़ियों की पाकिस्तान एयरस्ट्राइक में शहादत पर ACB और ICC-BCCI ने जताया शोक
Pakistan News
PAK: कमजोर सेना, बेकाबू आतंकी! पाकिस्तान में बारूद के ढेर पर बैठी सरकार
Punjab news
'बहन भाग गई, पिता का मेरी बीवी से...' Ex DGP के बेटे ने मौत से पहले खोल दिए सारे राज
Maharashtra news
शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, मुसलमानों को दे डाली ये नसीहत
Bihar News
बिहार में रार, तेलंगाना में प्यार; जुबली हिल्स में AIMIM ने किया कांग्रेस का समर्थन
Saudi Arabia Kafala System
सऊदी अरब का कफाला सिस्टम हुआ खत्म, जानें क्या-क्या हुए बदलाव!