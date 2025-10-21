गाजा में सीजफायर तोड़ने पर ट्रंप ने इजरायल को दी खुली धमकी! कहा- भुगतने पड़ेंगे...'

Donald Trump on Israel: इज़रायल हर दिन एक नया हमला कर ग़ज़ा के लोगों को डरा देता है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है. जिसमें उन्होने कड़ी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इज़रायल ने दोबारा सीज़फायर की खिलाफवर्ज़ी की तो उसे कड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा. ट्रंप ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि हमास को सख्त नतायज से बचने के लिए अच्छा होना चाहिए अच्छा सुलूक करना चाहिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "पहली बार मध्य पूर्व में शांति है. हमने हमास के साथ समझौता किया था कि वे बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे. वे अच्छा सुलूक करेंगे, वे अच्छे रहेंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते. तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें मिटा देंगे, वे मिटा दिए जाएंगे -और वे यह जानते हैं.

उन्होंने साफ़ किया कि वे अमेरिका की सेना भेजने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे देश जो शांति योजना में शामिल हैं. वे ज़रूर कार्रवाई करेंगे. ट्रंप ने कहा. अगर मै चाहूं तो इज़रायल दो मिनट में अंदर जाकर काम निबटा देगा. लेकिन फिलहाल सीज़फायर को एक मौक़ा और दिया जा रहा है.

इज़रायल और हमास के बीच हाल ही में सीज़फायर का ऐलान हुआ था. हालांकि बीते हफ्ते हमास और इज़रायल ने एक दूसरे पर सीज़फायर का इल्ज़ाम लगाया.इस बीच गाजा मीडिया ऑफिस ने रिपोर्ट दी कि 10 अक्टूबर को युद्धविराम लागू होने के बाद से अब तक 97 लोग मारे गए हैं, और 230 से ज़्यादा जखमी हुए हैं, उन्होंने इजरायल पर सीज़फायर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का '80 स्पष्ट उल्लंघन' करने का आरोप लगाया.

इज़रायल हमास की जंग कब से जारी है

इज़रायल और हमास के बीच मौजूदा जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई. इस दिन हमास ने ग़ाज़ा पट्टी से इज़रायल पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें सैकड़ों लड़ाके इज़रायल की सीमा में घुस आए. हमास ने रॉकेटों की भारी बारिश की, साथ ही थल, जल और हवाई रास्तो से इज़रायली इलाकों में हमला किया. इस हमले में बड़ी तादाद में इज़रायली नागरिक मारे गए, और कई को बंधक बना लिया गया. इस हमले के जवाब में, इज़रायल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया.और ग़ाज़ा पट्टी पर बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए गए. तब से यह जंग अभी तक जारी है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, और लाखों बेघर हो गए हैं. यह जंग सिर्फ इज़रायल और हमास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में महसूस किया गया.