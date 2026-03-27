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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंJewish Society: यहूदी समाज में पड़ी भारी फूट; जंग हारने की कगार पर पहुंचा इजराइल!

Jewish Society: यहूदी समाज में पड़ी भारी फूट; जंग हारने की कगार पर पहुंचा इजराइल!

आज की सबसे बड़ी ख़बर और सबसे बड़ा सवाल यही है क्या इज़रायल ये जंग हार गया है ? क्या मिडिल ईस्ट के मैदान में नाक़ाबिले शिकस्त मानी जाने वाली IDF के हौसले पस्त हो चुके हैं?  ये सवाल इसलिए क्यों आईडीएफ़ चीफ़ एयाल ज़मीर कहते हैं कि फौज कम है? अंदरूनी टूट का डर है. जंग के मैदान में रिज़र्व फ़ोर्सेज़ अब और नहीं लड़ पाएंगी. दूसरी तरफ़ मुक़ाबले में जो मुल्क है, उसने फ़ौज में 10 लाख नई भर्ती का दावा किया है. लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी आसानी से इज़रायल कैसा हार मान सकता है ? कहीं इज़रायल की ये कोई नई चाल तो नहीं ? क्या ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड से दूरी बनाना चाहते हैं नेतन्याहू ? इन तमाम सवालों आज जवाब जानेंगे. 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Hussain Tabish|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:03 PM IST

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Jewish Society: यहूदी समाज में पड़ी भारी फूट; जंग हारने की कगार पर पहुंचा इजराइल!

फ़ौज कम, ख़ज़ाना ख़ाली और Israel के अंदर आपसी जंग. क्या इज़राइल हार की कगार पर है? आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज़ खबर! Israel की सरकार और आर्मी में इख़्तिलाफ खुल कर सामने आ गया है. सरकार और IDF के बीच एक ख़ुफ़िया मीटिंग हुई है. इस मीटिंग में Chief of Army ने हाथ खड़े कर दिए हैं. इज़राइल की वो फौज जो कभी हार नहीं मानती, आज अपने ही बोझ तले दब रही है. टूटने की कगार पर है, ढहने के क़रीब है. ये सनसनीख़ेज़ खुलासा खुद IDF general Ayal Zamir ने किया है. IDF Chief Ayal Zamir ने Israel के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है. उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने ईरान में जश्न का माहौल बना दिया है. 

इज़राइल के बारे में दुनिया का नज़रिया हमेशा उसकी ताकतवर फ़ौज और मोसाद की खुफिया ताकत पर टिका रहा है, लेकिन आज हकीकत इसके उलट नज़र आ रही है.IDF चीफ Ayal Zamir खुद आर्मी के कोलैप्स होने की चेतावनी दे रहे हैं, और इसके जो वजहें हैं वो हैं सरकार, सरकार की पॉलिसी और Israel में फैलती सिविल वॉर का ख़तरा है. सबसे पहले आपको बताते हैं कि IDF Chief ने सीक्रेट मीटिंग में क्या Bomb फोड़े हैं ? 

IDF के लिए लड़ने वाले जवान खत्म हो रहे हैं
इजराइल के लिए पहला बड़ा झटका है कि उसके पास लड़ने वाले जवान खत्म हो रहे हैं! IDF चीफ़ Ayal Zamir का कहना है कि उन्हें फौरन 12,000 लड़ाकू फ़ौजी यानी कॉम्बैट सोल्जर्स की ज़रूरत है. महीनों से जारी जंग ने फौज को इस कदर थका दिया है कि अब उनके पास मोर्चे संभालने के लिए ताज़ा दम फ़ौजी ही नहीं बचे.  जिन फ़ौजियों के दम पर Israel जंग लड़ता है, IDF चीफ़ के मुताबिक़ वो फ़ौज बुरी तरह से थक चुकी है. ईरान, लेबनान और ग़ज़ा हर तरफ से घिरे होने की वजह से इज़राइली फ़ौजी बुरी तरह थक चुके हैं. चीफ की चेतावनी है कि फौज अब और दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. फौज के चीफ ने साफ warning दी है के इज़राइली डिफेंस अब collapse यानी ढहने के क़रीब है.

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देश में सिविल वार का खतरा 
दूसरा ख़ुलासा ये है कि इस वक्त Israel के अंदर civil war जैसे हालात पैदा हो गए हैं. इज़राइल के अंदर ही एक नई जंग छिड़ गई है. त़क़रीबन 66,000 कट्टरपंथी यानी Ultra Orthodox यहूदी जिन्हें Haredi कहते हैं, वो जंग में जाने से साफ इनकार कर चुके हैं. Hareidi वो होते हैं जो मज़हबी तालीम हासिल करते हैं, और इबादत में मशगूल रहते हैं. आपने अक्सर काले कपड़ों और लम्बी दाढ़ी में जिन यहूदियों को देखा है वो Haredi होते हैं. आम इज़राइली पूछ रहा है कि जान हम दें और ये घर बैठे इबादत करें? इस भेदभाव ने इज़राइली समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है. जिसके लिए IDF cheif ने कहा है के इन ultra orthodox यहूदियों को भी फ़ौजी सर्विसेज़ के लिए क़ानून बनाया जाए. अभी हर Israeli को कम से कम 3 साल के लिए फ़ौज की ख़िदमात अंजाम देनी होती है, लेकिन Haredi पर ये क़ानून लागू नहीं होता है. उन्हें छूट मिली हुई है. 

देश का ख़ज़ाना ख़ाली
तीसरी, जो सबसे कड़वी हकीकत है, यह है कि Israel का पैसा खत्म हो रहा है! इज़राइल को इस जंग पर रोज़ाना 2500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च आ रहा है. इसके अलावा लाखों दुकानदार, इंजीनियर और मज़दूर अपने काम छोड़कर बॉर्डर पर बंदूक थामे खड़े हैं. देश की कमाई रुक गई है, और ख़ज़ाना ख़ाली हो रहा है. तो आज Israel के सामने सबसे बड़ा सवाल है के क्या जंग मैदान में हारने से पहले, इज़राइल अपने घर के अंदर हार रहा है! क्या इज़राइल अब हर मोर्चे पर अंदर से खोखला हो चुका है? IDF चीफ़ Ayal Zamir का डर तो यही बता रहा है, तो अब जानते हैं कि Israel में इस सिविल वॉर के हालात क्यों बने?

Israel में इस वक्त हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं?  उसे समझने के लिए Israel के समाज का Postmortem करना ज़रूरी है. इज़राइल के यहूदी समाज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जंग और IDF चीफ Ayal Zamir के बयान के पीछे यही असली वजह है. इसे आसानी से समझने के लिए Israel के समाज को पहले दो तरह से बांटकर समझते हैं. एक मज़हबी और दूसरा नस्ली. 

पहले हम इन मज़हबी groups को समझते हैं. इज़राइल में मज़हब को मानने वाले चार बड़े groups हैं, और यही सबसे बड़ा झगड़ा है Israel के अंदर.

पहला ग्रूप है हरेदी
हरेदी Ultra-Orthodox यानी ये सबसे कट्टरपंथी यहूदी हैं. ये Israel का privileged ग्रूप है. ये कुल आबादी का लगभग 13 पर्सेंट हैं. जहां एक आम यहूदी 3 साल तक फौज में जान हथेली पर रखकर लड़ता है, वहीं इन्हें सरकार से वज़ीफ़ा यानी stipend मिलता है, और ये पूरी तरह मज़हबी पढ़ाई में डूबे रहते हैं. यही वो 66,000 जवान हैं जो फौज़ में जाने से मना कर रहे हैं, और जिन के लिए नए क़ानून की माँग कर रहे हैं. 

दूसरा ग्रूप है दती
दती Religious Zionist होते हैं. ये मज़हब को भी मानते हैं और इज़राइल की सियासत और फ़ौज़ में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. से समझ लीजिए के  ये मज़हबी nationalist यानी राष्ट्रवादी हैं. 

तीसरा ग्रूप है मसोर्ती 
ये थोड़े soft और liberal क़िस्म के लोग होते हैं, यानी बीच के लोग हैं. ये पूरी तरह से कट्टर नहीं हैं, लेकिन जो Religious Activities या festivals होते हैं, सबत जो हर Saturday को मनाते हैं, उसे लेकर काफ़ी संजीदा होते हैं. 

चौथा ग्रुप है हिलौनी
ये Modern और दुनियावी लोग हैं। ये मज़हब को निजी मामला मानते हैं और इज़राइल की इकॉनमी और फौज़ में ज़्यादातर ये हिलोनी ग्रूप ही शामिल हैं। और इस वक्त यही लोग हरेदी यहूदियों से नाराज़ हैं  ((GFX 8 OUT))

अब बात करते हैं Israel के उस समाज की जो नस्ल या Ethnicity की बुनियाद पर बंटे हुए हैं. 1947 के बाद जब Israel state बना तो पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ आ कर बसने लगे, और इन की अपनी अपनी नस्लें हैं, और वो ही उनकी पहचान है.

अश्कनाज़ी यहूदी
सबसे पहले आपको Ashkenazi यहूदी के बारे में बताते हैं. ये वो यहूदी हैं जो यूरोप के जर्मनी, पोलैंड और रूस से आए हैं. इज़राइल की सत्ता, अदालतों और बड़ी कंपनियों में इनका बोलबाला रहा है. 
 
मिज़राही यहूदी 
मिज़राही यहूदी जो मिडल ईस्ट के इराक, ईरान, यमन और मोरक्को से इज़राइल आए हैं. आज इज़राइल की आबादी में इनका बड़ा हिस्सा है. यहाँ आपको ये भी बता दें कि इज़राइल के इतिहास में लगभग सभी Prime Ministers Ashkenazi नस्ल के रहे हैं. मिज़राही यहूदियों को अक्सर ग़रीब बस्तियों में रखा गया. और अब मिज़राही यहूदियों का गुस्सा फूट रहा है. 

सेफ़ार्दी यहूदी
अब बताते हैं आपको सेफ़ार्दी यहूदी के बारे में. सेफ़ार्दी वो यहूदी हैं, जो स्पेन और पुर्तगाल से निकलकर North Africa और अरब मुल्कों में बसे थे.

इथियोपियाई यहूदी 
इथियोपियाई यहूदी सबसे ज़्यादा दबे कुचले और marginalized यहूदी हैं. ये Africa से आए ब्लैक यहूदी हैं, जिन्हें इज़राइल में अक्सर नस्लवाद यानी Racism का सामना करना पड़ता है. 

इज़राइल के अंदर 'नस्लवाद' का ज़हर
अभी israel के हालात ये हैं के ये सारे groups चाहे वो मज़हबी हों या नस्ली इस वक्त मुसलसल जंग से परेशान हैं, और इन का ग़ुस्सा बाहर आ रहा है.
 इस जंग में इज़राइल सिर्फ बाहर ईरान से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके अंदर अश्कनाज़ी बनाम मिज़राही और सेकुलर बनाम ह़रेदी की जंग भी छिड़ी हुई है.

IDF का टूट रहा हौसला 
इज़रायली फ़ौज के अंदर पनप रही गहरी बेचैनी और मायूसी की वजह लंबे वक़्त से चल रही जंग, ईरान का जवाबी पलटवार, बदलता हुआ ग्लोबल और स्ट्रैटजिक बैलेंस है. बरसों से जारी मिलिट्री ऑपरेशन ने फ़ौजियों को ज़ेहनी और जिस्मानी तौर से पूरी तरह निचोड़ लिया है, और अब उनके लिए यह समझना बहुत मुशकिल हो रहा है कि जिस टारगेट के लिए अपनी जान को हथेली पर रख कर आगे बढ़ रहे हैं. वो आख़िर हासिल कब होगा? 

ग़ज़ा की जंग में इज़रायली फ़ौज के पास टेक्नालजी थी. एयर सुप्रीमेसी थी.आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम था. नफ़रत और बदला लेने का जुनून था.फ़ौज को अपनी ताक़त पर भरोसा था, क्योंकि सामने ग़ज़ा में Unorganised हमास के चंद लड़ाके और निहत्थे अवाम थे. इज़रायल आर्मी को इन तीन सालों में कभी लगा ही नहीं कि उन्हें ग़ज़ा से कोई चुनौती मिलेगी. अपनी ताक़त और हथियारों के ग़ुरूर में चूर आगे बढ़ते गए और ग़ाज़ा को उजाड़ते, जलाते, मारते और बर्बाद करते चले गए. मतलब IDF ने अपने आप को रीजन की एक नाक़ाबिले शिकस्त ताक़त मान लिया था. 

इसी खोखली ताक़त के दम पर इज़रायल ने एक नई जंग का दफ़्तर खोल लिया, लेकिन अब जो नई जंग शुरू हुई तो सामने अवाम नहीं है. मिलिशिया नहीं है. कोई Unorganised फ़ाइटर ग्रुप नहीं है. कोई छापा मार गुट नहीं है, बल्कि सामने ईरान है, जिसके पास रीजन की ताक़तवर फ़ौज है. जिसके पास हाईपरसोनिक और सुपर सोनिक जैसी एडवांस मिसाइलों का ज़ख़ारी है. जिसके पास हज़ारो सुसाइड ड्रोन्स का ख़ज़ाना है. लाखों की फ़ौज है. समंदर पर किसी को भी शिकस्त देने की क़ूवत है. 

इज़रायल ने ईरान पर हमला तो ग़ज़ा वाली फतह के गुमान में किया था,लेकिन हर हमले का ईरान ने उसी ज़बान में जवाब दिया. सुप्रीम लीडर को हिट किया, तो ईरान की मिसाइल नेतन्याहू के बेडरूम और बोर्ड रूम तक पहुंची. Israel ने मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, तो ईरान ने आईडीएफ़ की चौकियां उड़ा दीं. बुशहर और अराक़ जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुआ तो जवाब में ईरान ने डिमोना को बर्बाद कर दिया. साऊथ पार्स गैस फ़ील्ड पर हमला किया तो इज़रायल की अशदोद तेल रिफाइनरी और गैस रिज़र्व को ईरानी मिसाइलों ने हिट किया. ईरान ने डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले के जवाब में . इज़रायल के हदरा और अशदोद के डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाया. ईरान के डेटा सेंटर और सरकारी बैंक पर हमले के जवाब में.इज़रायल के Magnum डेटा सर्विसेज, Microsoft, Outlook और Copilot पर सीधे सीधे ईरानी हमले हुए. 

ईरान ने पलटवार करके इज़रायल को ये बताया कि 1967 की जंग के बाद रीजन में ताक़वर होने का जो गुमान था वो दूर कर लो.ये न 67 के हारे हुए अरबों से जंग है. न ग़ज़ा के मज़लूमों से मुक़ाबला है. न लेबनान के मासूमों का सामना है. ईरान के बयान मैदान में नज़र भी आए. हर हमले पर पलटवार करके ईरान ने बता दिया कि अब इज़रायल का कोई कोना हमारी मिसाइलों के ज़द से दूर नहीं है. आयरन डोम का जो ढोल बरसों से पीटा जा रहा था, उस ढोल को ईरानी हमलों ने फोड़ दिया. 

ईरान की जवाबी हमले की ताक़त ने फौजियों के मन में यह खौफ भर दिया है कि अगला हमला उनकी अपनी छावनी या उनके घरों पर कभी भी हो सकता है. ईरान से जंग के बीच लेबनान की शिया मिलिशिया हिज़्बुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया. जिस हिजबुल्लाह को सैय्यद हसन नसरुल्लाह के Assassination के बाद इज़रायल ने ख़त्म मान लिया था. उसी हिज़बुल्लाह ने अपने नए हमलों से इज़रायल को चौंका दिया. इस जंग में पहली बार देखा जा रहा है कि ईरान के कोऑर्डिनेशन से हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट इज़रायल के अंदर अपने टॉरगेट हिट कर रहे हैं. और इज़रायली एयरडिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में नाकाम है.  

 साफ़ है कि ग़ाज़ा की थकान, लेबनान के ज़ख़्म और ईरान के ख़ौफ़ ने इज़रायली फ़ौज के हौसलों को पूरी तर तोड़ कर रख दिया है. ये सिर्फ़ इज़रायली फ़ौज के टूटे हुए हौसले नहीं हैं बल्कि रीजन में बरसों से क़ायम इज़रायल के दबदबे और दादागीरी की दीवार को इतना कमज़ोर कर दिया है कि ये किसी भी वक़्त गिर सकती है. और जब हौसला टूट जाए तो हाथ कांपने लगते हैं और कांपथे हाथ हथियार नहीं उठा पाते.रिमोर्ट का बटन भी नहीं दबा पाते. 

12 हज़ार से 15 हज़ार नए जवानों की ज़रूरत
इज़रायल फ़ौज का सिर्फ़ हौसला ही नहीं टूटा है बल्कि Manpower का शदीद बोहरान है.यानी लड़ने के लिए इज़रायल के पास फौजियों की तादाद कम पड़ गई.
ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक Israel को फ़ौरन 12 हज़ार से 15 हज़ार नए जवानों की ज़रूरत है ताकि मोर्चे पर थके हुए फौजियों को कुछ राहत दी जा सके. इज़रायल की असली ताक़त उसकी रिज़र्व फ़ौज है. रिज़र्व फ़ौजी दरअसल, इज़रायल के वो आम शहरी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी या स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक़ उन्हें अपनी जवानी के कुछ साल फ़ौज में गुज़ारने पड़ते हैं और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल ज़िदंगी में आते हैं. मगर शर्त ये होती है कि ज़रूरत पड़ने पर या जंग छिड़ने पर उन्हें कभी भी घर बार और काम काज छोड़कर वापस वर्दी पहनकर जंग के मैदान में आना होता है जिसे कॉल-अप कहा जाता है. इज़रायल की असली ताक़त यही लोग हैं . 

अब आलम ये है कि ये रिज़र्व फ़ौजी पिछले डेढ़ साल से लगातार जंग के मैदान में फँसे हुए हैं, और उन्हें साल में 150 से 190 दिन तक वर्दी पहनकर मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका ज़ेहनी तवाजुन बिगड़ रहा है और उनके घर और कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं. रिज़र्व soldiers की इस थकान और बर्नआउट ने इज़रायली सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब ये फौजी लंबे ब्रेक की मांग कर रहे हैं, और फौज के पास उनकी जगह लेने के लिए नए जवान मौजूद नहीं हैं. 

इज़रायल की हाईटेक फ़ौज अब अंदर से खोखली होती जा रही है और फ़ौजियों के बीच अब ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर ये जंग कब और किस मोड़ पर जाकर रुकेगी क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ़ छिपकर वार नहीं कर रहा बल्कि सीधा पलटवार कर रहा है. हालत ये है कि फ़ौज में डिप्रेशन के मामले 40 फ़ीसदी तक बढ़ गए हैं जिससे इज़रायल का पूरा डिफेंस सिस्टम अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ से उसे वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है. यही वो डर है जो आज हर इज़रायली फौजी के चेहरे पर साफ़ देखा जा सकता है, क्योंकि ईरान और लेबनान के मोर्चों ने इस जंग को एक खूनी दलदल में बदल दिया है. इसी परेशानी को देखते हुए IDF चीफ़ ने फ़ौज के collapse होने की बात की है. 

उधर ईरान में आम अवाम भी फौज में भर्ती होने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर भी इज़रायली फ़ौजियों के हौसले कमज़ोर पड़ रहे हैं. ख़बर है कि दस लाख ईरानी ने फ़ौज में भर्ती होने के लिए अर्ज़ी लगाई है..

एक साथ कई मोर्चों पर फँस गई IDF
इज़रायली फौज के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर फँस गई है. तारीख़ गवाह है कि दुनिया की कोई भी ताक़तवर फ़ौज एक साथ चार-चार मोर्चों पर लंबी जंग नहीं लड़ सकती, क्योंकि इससे न सिर्फ़ हथियारों और गोला-बारूद की कमी होने लगती है बल्कि फौजियों की हिम्मत भी जवाब देने लगती है. ग़ज़ा की तंग गलियों में छिपी जंग. वेस्ट बैंक में बढ़ता तनाव. लेबनान की पहाड़ियों में हिज़्बुल्लाह के ख़तरनाक हमले और अब ईरान के साथ सीधी जंग.

इज़रायल के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसे भेदना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि हर मोर्चे पर दुश्मन की हिकमते अमली अलग है और इज़रायल को अपनी पूरी ताक़त को चार हिस्सों में बांटना पड़ रहा है, जिससे उसकी हमले की सलाहियत कमज़ोर होती जा रही है और डिफेंस सिस्टम पर दबाव इतना बढ़ गया है कि अब ईरान की मिसाइलें भी इज़रायल के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचने लगी हैं.

इस मल्टी-फ्रंट वॉर यानी कई मोर्चों वाली जंग ने इज़रायल के उस पुराने गुमान को तोड़ दिया है कि वो अपनी टेक्नॉलजी के दम पर किसी भी दुश्मन को मिनटों में ढेर कर सकता है. अब इज़रायल के अंदर से ही ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि एक साथ इतने दुश्मनों से उलझना इज़रायल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है . मुल्क की मईशत और मैनपावर अब इस बोझ को और ज़्यादा उठाने की हालत में नहीं हैं. अपोज़िशन लीडर यायर लापिड ने कहा कि वो 13 साल से सेक्योरिटी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरतेहाल पहले कभी भी पैदा नहीं हुई. 

इज़रायल अपने मक़सद से ग़ाफ़िल नहीं है
लेकिन इस पूरे Scenario में जहां इज़रायली आर्मी चीफ़ General एयाल ज़मीर ने इज़राइली फ़ौज के अंदरूनी तौर पर टूट जाने की वॉर्निंग दी है. रिज़र्व फ़ोर्सेज से जुड़े कानूनों में बदलाव पर ज़ोर दिया. साबिक़ पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा कि इज़राइल को हजारो फ़ौजियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है. और सरकार ने बिना किसी ठोस प्लानिंग और लिमिटेड रिसोर्सज़ के साथ जंग शुरू की है. इन सबके बावजूद इज़रायल अपने मक़सद से ग़ाफ़िल नहीं है यानी उसका ग्रेटर इज़रायल का एजेंडा पूरी मज़बूती से आगे बढ़ रहा है. 

लेकिन इन पूरी कहानी के पीछे एक और कहानी लिखी जा रही है, जिस पर दुनिया का ध्यान कम है. जंग के मैदान में इज़रायली फ़ौज भले ही थकी हुई और परेशान नज़र आ रही हो, लेकिन हक़ीक़त यह है कि इज़रायल अपने बड़े मक़सद यानी ग्रेटर इज़रायल के एजेंडे से एक इंच भी पीछे नहीं हटा है, बल्कि 2023 के बाद से उसने ग़ज़ा और वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर अपना कब्ज़ा और मज़बूत कर लिया है. ग़ाज़ा में इज़रायली फ़ौज ने उत्तरी हिस्से को लगभग पूरी तरह खाली कराकर वहां अपनी चौकियां बना ली हैं. वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसाने का काम रिकॉर्ड रफ़्तार से चल रहा है जिससे फ़िलिस्तीनी इलाक़ों का वजूद सिमटता जा रहा है. 

यहाँ तक कि साउथ लेबनान के सरहदी इलाक़ों में भी इज़रायली फौज ने अपना बफ़र ज़ोन बना लिया है. ईरान से इस जंग के दौरान क़ब्ज़े की policy और Lebanon के southern part पर क़ब्ज़े का बिगुल भी बजा दिया है. इज़रायल का ये दबदबा साफ़ दिखा रहा है कि वह अपनी ज़मीन फैलाने की हवस पर पूरी ताक़त से आगे बढ़ रहा है और इसमें उसे फिलहाल कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आ रही है.

जेरूसलम और मस्जिद-ए-अल-अक़्सा की बात करें तो यहाँ का कंट्रोल अब पूरी तरह इज़रायली सिक्योरटी के हाथों में सिमटता जा रहा है, जबकि 1967 के  समझौते के मुताबिक मस्जिद-ए-अल-अक़्सा के अंदरूनी इंतज़ाम और मज़हबी मामलों की ज़िम्मेदारी जॉर्डन के वक़्फ़ बोर्ड के पास थी. वहीं अल अक़्सा कम्पाउंड की बाहरी सिक्योरिटी का जिम्मा इज़रायल को सौंपा गया था. लेकिन अब वहां इज़रायल ने सिक्योरिटी के नाम पर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि आम फ़िलिस्तीनियों के लिए नमाज़ पढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया है. पिछले कई महीनों में जुमे की नमाज़ के दौरान हज़ारों लोगों को मस्जिद में घुसने से रोका गया और अल-अक़्सा के गेट्स पर इज़रायली पुलिस का पहरा इतना सख़्त है कि अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं यह पूरी तरह इज़रायली इंटेलिजेंस तय कर रही है. हद तो ये हो गई कि पिछले 600 सालों की तारीख़ में पहली बार  मस्जिदे अक़्सा में ईद की नमाज़ नहीं हुई. 

तो फ़ौजे थकीं हों, लीडर्स में एख्तेलाफ़ हो, अवाम डरी हो, इससे ग्रेटर इज़रायल के एजेंडे पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला है. 

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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