गाजा पर कब्जे से पहले इजरायली फौज ने किया बड़ा ऐलान, हमास की बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2911423
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

गाजा पर कब्जे से पहले इजरायली फौज ने किया बड़ा ऐलान, हमास की बढ़ीं मुश्किलें

Israel Humanitarian Zone Gaza: इजराइली सेना (IDF) ने गाजा के खान युनिस में नया मानवीय ज़ोन घोषित किया है, जहां अस्पताल, पानी की सुविधाएं और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. सेना ने गाजा सिटी के लोगों से वहां जाने की अपील की.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:52 PM IST

Trending Photos

गाजा पर कब्जे से पहले इजरायली फौज ने किया बड़ा ऐलान, हमास की बढ़ीं मुश्किलें

Israel Humanitarian Zone Gaza: गाजा में इजरायल पिछले दो साल से नरसंहार कर रहा है. इस बीच इजरायली फौज ने आज गाजा पट्टी के दक्षिण में खान युनिस इलाके में एक नया मानवीय जोन बनाने का ऐलान किया है. यह कदम गाजा सिटी पर अपनी योजना के तहत जमीन पर हमले से पहले उठाया गया है. इस जोन में फील्ड अस्पताल, पानी की पाइपलाइन और पानी शुद्ध करने की सुविधाएं मौजूद हैं. इसके अलावा, भोजन, तंबू, दवाइयां और मेडिकल उपकरण वहां नियमित रूप से पहुंचाए जाएंगे.

IDF के प्रवक्ता अविचाय अद्रे ने गाजा सिटी के लोगों से कहा कि वे जल्दी से जल्दी इस मानवीय ज़ोन में चले जाएं. इजरायल की सेना ने कहा कि यह जोन संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से लगातार मदद और सुविधाओं के विस्तार के लिए काम करेगा. इस बीच IDF ने बताया कि उनके साउदर्न कमांड ने गाजा सिटी के एक बहुमंजिला इमारत पर हमला किया. यह इमारत हमास द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी, जिसमें गुप्त निगरानी उपकरण और धमाके लगाए गए थे.

इजरायली की सेना ने कहा कि हमला करने से पहले नागरिकों को चेतावनी दी गई और सटीक हथियारों और जासूसी जानकारी का इस्तेमाल किया गया. IDF का कहना है कि गाजा में हमास लगातार अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और नागरिकों का इस्तेमाल ढाल की तरह करता है. सेना ने कहा कि वह आतंकवादी संगठनों के खिलाफ पूरी ताकत और संकल्प के साथ कार्रवाई जारी रखेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

गाजा में इजरायल कर रहा है नरसंहार
गौरतलब है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था. इस हमले में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे. इस हमले के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर हमला किया और अभी भी हमला कर रहा है. हमास की आड़ में इज़रायल नरसंहार कर रहा है. गाजा में अब अकाल जैसे हालात हो गए हैं. लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Israel Humanitarian Zone GazaKhan Younis safe zone

Trending news

Israel Humanitarian Zone Gaza
गाजा पर कब्जे से पहले इजरायली फौज ने किया बड़ा ऐलान, हमास की बढ़ीं मुश्किलें
Bangladesh news
हसीना से चुन-चुन कर बदला ले रही है बांग्लादेश सरकार, 8 लोग गिरफ्तार
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ में नए सबीली दरवाजे की तामीर, ज़ायरीन की सुविधा बढ़ाने का बड़ा कदम
Punjab Floods 2025
पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया मुस्लिम संगठन, किया बड़ा एलान
Bangladesh news
हम नहीं डरेंगे...', चटगांव यूनिवर्सिटी में हिंसा पर जमात नेता की धमकी!
Khandwa Eid Milad Un Nabi Controversy
ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में किसने किया भगवा झंडा का अपमान! हिंदू संगठन का इल्जाम
UP News
'सद्दाम को मारी गोली, अब मेरे देवर को...' ग्राम प्रधान ने खोली पुलिस मुठभेड़ की पोल
Himachal news
HP News: नूर मोहम्मद और दोस्तों ने कुत्ते की मदद से बचाई 30 गायों की जान
Pakistan News
'अपने ही लोगों से पराया जैसा व्यवहार...'; पाकिस्तानी सरकार पर बरसे फज़लुर रहमान
Maharashtra news
मुंबई को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश; लशकर-ए- जिहादी का मेंबर निकला अश्विनी कुमार
;