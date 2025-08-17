नेतन्याहू के खिलाफ भड़का गुस्सा, इजरायल की सड़कों पर जंग; लोगों ने की बड़ी डिमांड

Israel Protests: गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 61,900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. इनमें आधी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं. अभी भी गाजा में जंग जारी हैं. इस बीच इजरायल में इजरायली नागरिकों ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
Israel Protests: गाजा में पिछले 22 महीनों से युद्ध चल रहा है. इस युद्ध में कम से कम 62 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं. इस बीच, इजरायली नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, विरोध को दबाने के लिए नेतन्याहू प्रशासन ने लोगों पर पानी की बौछारें कीं और कई जगहों पर उन्हें गिरफ़्तार भी किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कें जाम कीं, अलाव जलाए और दुकानें व व्यवसाय बंद रखे. इस आंदोलन को विराम दिवस नाम दिया गया था, जिसका आयोजन बंधकों और उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने किया था.
विरोध प्रदर्शन क्यों भड़के?
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला करके कई लोगों को बंधक बना लिया था. माना जा रहा है कि लगभग 20 लोग अभी भी जीवित हैं, जबकि 30 के शव हमास के पास हैं. हाल ही में कुछ बंधकों के कमजोर वीडियो सामने आने और इजराइल द्वारा नए हमले की योजना की घोषणा के बाद परिवारों की चिंता और बढ़ गई है.
तेल अवीव समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, "हम बंधकों की लाशों पर युद्ध नहीं जीत सकते." कई रेस्टोरेंट और थिएटर भी एकजुटता दिखाने के लिए बंद रहे. प्रदर्शन में शामिल एक महिला गाजा के एक बीमार बच्चे की तस्वीर लिए खड़ी थी. पहले इसराइल में ऐसे दृश्य कम ही देखने को मिलते थे, लेकिन गाजा में मानवीय स्थिति को लेकर बढ़ते गुस्से ने तस्वीर बदल दी है.
कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार
प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने जगह-जगह पानी की बौछारों से भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की. देशभर में करीब 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया. यह प्रदर्शन पिछले साल गाज़ा में छह बंधकों की मौत के बाद हुए विरोध के बाद से सबसे उग्र माने जा रहे हैं. पूर्व बंधक अर्बेल येहूद ने तेल अवीव में कहा कि सैन्य दबाव से बंधक वापस नहीं आते, बल्कि उनकी जान और खतरे में पड़ जाती है. उन्होंने कहा, "उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका समझौता है, सब कुछ एक साथ, बिना किसी राजनीति के खेल के."
गाजा में अब तक 62 हजार लोगों की मौत
गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 61,900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. इनमें आधी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं. रविवार को ही कुपोषण से दो बच्चों की मौत हो गई, जिससे पिछले 24 घंटों में मौत का आंकड़ा सात तक पहुंच गया. गाजा के मोराग कॉरिडोर के पास रविवार को कम से कम 17 लोगों की मौत हुई. इनमें 9 लोग वे थे, जो मदद पाने के लिए ट्रकों का इंतजार कर रहे थे.