‘मैं जिंदा हूं...’ ईरान-इजरायल युद्ध के बीच नेतन्याहू का संदेश, क्या है पूरा सच?

Benjamin Netanyahu News: ईरान और इजरायल के बीच तनाव के माहौल में नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया, जिससे सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि यह वीडियो AI से बनाया गया है और उनकी मौत हो चुकी है. इसके चलते नेतन्याहू को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है.
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Israel Iran Conflict: ईरान और इजरायल युद्ध के दौरान सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि IRGC के हमले में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है. इसके बाद नेतन्याहू ने कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस वीडियो को लोगों ने AI वीडियो बताया. साथ की ग्रोक ने भी दावा किया कि नेतन्याहू का वीडियो डीपफेक है. इस दावे के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने नेतन्याहू का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया. इसके बाद एक और वीडियो नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला, लेकिन उसे भी लोगों ने AI वीडियो बता दिया. अब नेतन्याहू को कैमरे के सामने आकर बताना पड़ा है कि वह जिंदा हैं.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ज़िंदा हूं और आप सभी इसके गवाह हैं. इसके साथ ही, मैं उन सभी फ़र्ज़ी ख़बरों का पूरी तरह से खंडन करता हूं." उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल पूरी ताकत के साथ अपना अभियान चला रहे हैं."
13 मार्च को वीडियो हुआ वायरल
दरअसल, 13 मार्च को बेंजामिन नेतन्याहू के आधिकारिक X अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें वह ईरान से जुड़े हालिया हमलों और मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के बारे में अपडेट देते हुए दिखाई दिए. इस वीडियो में नेतन्याहू ने इजरायल का पक्ष साफ किया. लेकिन, वीडियो सामने आने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर तरह-तरह के दावे वायरल होने लगे. कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि यह वीडियो AI द्वारा बनाया गया है और कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि नेतन्याहू की मौत हो गई है. इन दावों ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जोरदार बहस छेड़ दी और कई भ्रामक पोस्ट तेजी से शेयर किए जाने लगे.
अफवाहों के बीच नेतन्याहू का संदेश
इन अफवाहों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत जवाब जारी किया और ऐसे सभी दावों को पूरी तरह से झूठा और भ्रामक बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया. कार्यालय ने स्पष्ट किया कि नेतन्याहू का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और उनके निधन से जुड़ी खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. इसके अलावा जनता से आग्रह किया गया कि वे बिना पुष्टि वाली और झूठी जानकारियों पर भरोसा न करें.