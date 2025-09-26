UN में पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए नेतन्याहू, जमकर हुई हूटिंग; चोर की तरह कातर आंखों से ताकते रहे इजरायली PM

Netanyahu UN Speech: गाजा में जारी इजरायली नरसंहार के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आज संयुक्त राष्ट्र में भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा. जैसे ही इजरायली पीएम अपना भाषण देने के लिए मंच पर चढ़े, अमेरिका, इजरायल और कुछ दूसरे देशों को छोड़कर सभी देशों के प्रतिनिधि बैठक से बाहर चले गए. इस दौरान नेतन्याहू चुप रहे, जबकि अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने ज़ोरदार हूटिंग की.

इजरायल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में लगभग 45 मिनट का भाषण दिया. भाषण खत्म होने के बाद इजरायल और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने ताली बजाई, लेकिन कुछ लोग उनका मज़ाक भी उड़ाने लगे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुस्लिम देशों समेत कई देशों ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया. प्रतिनिधियों ने जोरदार हूटिंग भी की. कुछ प्रतिनिधियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया. इस दौरान सभापति ने शांति की अपील की, लेकिन धीरे-धीरे सभी लोग UN के सभा से बाहर निकल गए.

यहां वीडियो देखें

इन युद्धों का जिक्र किया

इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा युद्ध, लेबनान युद्ध, सीरिया पर हमले, इराकी मिलिशिया के सफाए और ईरान पर हमले का ज़िक्र किया. अपने भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा की कि मध्य पूर्व में अशांति फैलाने वाले सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है. उन्होंने अब्राहम समझौते के बारे में भी एक चौंकाने वाला दावा किया. नेतन्याहू ने कहा कि हमारी जीत ऐतिहासिक अब्राहम समझौतों को और विस्तार देगी. जिसका जिक्र उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अरब नेताओं के साथ हुए समझौतों में किया.

सऊदी और इजरायल के बीच नहीं हो पाएगा समझौता

गौरतलब है कि हाल ही में इजरायल ने कतर पर हमला किया था और हमास नेताओं को निशाना बनाया था. हालांकि, हमास के शीर्ष नेता इन हमलों में बच गए. इस हमले से खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है. एक्सपर्ट का मानना ​​है कि इस हमले के बाद किसी भी मुस्लिम देश, खासकर सऊदी अरब और इज़राइल के बीच अब्राहम समझौते का सफल होना असंभव हो गया है.