Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2938020
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

UN में पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए नेतन्याहू, जमकर हुई हूटिंग; चोर की तरह कातर आंखों से ताकते रहे इजरायली PM

Netanyahu UN Speech: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया, लेकिन उन्हें भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा. कई जनप्रतिनिधियों ने उनका जमकर हूटिंग की, जिससे नेतन्याहू हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:58 PM IST

Trending Photos

UN में पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए नेतन्याहू, जमकर हुई हूटिंग; चोर की तरह कातर आंखों से ताकते रहे इजरायली PM

Netanyahu UN Speech: गाजा में जारी इजरायली नरसंहार के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आज संयुक्त राष्ट्र में भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा.  जैसे ही इजरायली पीएम अपना भाषण देने के लिए मंच पर चढ़े, अमेरिका, इजरायल और कुछ दूसरे देशों को छोड़कर सभी देशों के प्रतिनिधि बैठक से बाहर चले गए. इस दौरान नेतन्याहू चुप रहे, जबकि अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने ज़ोरदार हूटिंग की.

इजरायल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में लगभग 45 मिनट का भाषण दिया. भाषण खत्म होने के बाद इजरायल और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने ताली बजाई, लेकिन कुछ लोग उनका मज़ाक भी उड़ाने लगे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुस्लिम देशों समेत कई देशों ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया. प्रतिनिधियों ने जोरदार हूटिंग भी की. कुछ प्रतिनिधियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया. इस दौरान सभापति ने शांति की अपील की, लेकिन धीरे-धीरे सभी लोग UN के सभा से बाहर निकल गए.

यहां वीडियो देखें

इन युद्धों का जिक्र किया 
इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा युद्ध, लेबनान युद्ध, सीरिया पर हमले, इराकी मिलिशिया के सफाए और ईरान पर हमले का ज़िक्र किया. अपने भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा की कि मध्य पूर्व में अशांति फैलाने वाले सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है. उन्होंने अब्राहम समझौते के बारे में भी एक चौंकाने वाला दावा किया. नेतन्याहू ने कहा कि हमारी जीत ऐतिहासिक अब्राहम समझौतों को और विस्तार देगी. जिसका जिक्र उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अरब नेताओं के साथ हुए समझौतों में किया.

सऊदी और इजरायल के बीच नहीं हो पाएगा समझौता
गौरतलब है कि हाल ही में इजरायल ने कतर पर हमला किया था और हमास नेताओं को निशाना बनाया था. हालांकि, हमास के शीर्ष नेता इन हमलों में बच गए. इस हमले से खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है. एक्सपर्ट का मानना ​​है कि इस हमले के बाद किसी भी मुस्लिम देश, खासकर सऊदी अरब और इज़राइल के बीच अब्राहम समझौते का सफल होना असंभव हो गया है. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

netanyahu un speech

Trending news

Bangladesh news
एक साल में इतने हजार अल्पसंख्यकों पर हुआ हमला, UNHRC में इस संगठन ने जताई चिंता
Pakistan News
पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून के तहत 38 को फांसी का खतरा, मानवाधिकार ने जताई चिंता
Bihar News
वोटर्स ने इलाके के डॉक्टर को बनाया उम्मीदवार; चुनावी खर्च उठाने का भी किया वादा
Delhi News
काले पानी की सजा की तरह है UAPA; बगैर ट्रायल के जेल में पड़े हैं सैकड़ों मुस्लिम
Delhi News
समीर वानखेड़े को बड़ा झटका; HC ने आर्यन खान की वेबसीरीज पर मानहानि याचिका टाली
Bihar News
गयाजी की नूरजहां खातून पीएम मोदी के इस काम से हैं खुश, पूरे राज्य में प्रचार करेंगी
Bihar News
सीमांचल में डेमोग्राफी बदलने के नैरेटिव पर ओवैसी ने अमित शाह से पूछा ये सवाल?
Zubeen Garg Funeral
मरकर भी सभी को एक धागे में पिरो गए Zubeen Garg, आखिरी रस्मों में कुरान का पाठ
UP News
'I Love Muhammad' विवाद में बरेली पुलिस का लाठी-प्रेम; भीड़ को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा
I Love Muhammad VS I Love Mahadev
I Love Muhammad VS I Love Mahadev पोस्टर वॉर से तनाव;कई राज्यों में हो चुकी है हिंसा
;