'मुसलमानों को एक इंच भी जमीन नहीं मिलनी चाहिए', राम कथा के मंच से रामभद्राचार्य के विवादित बोल

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Rambhadracharya on Muslim: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 14 जून को आयोजित एक राम कथा कार्यक्रम के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मुसलमानों और कथित "लैंड जिहाद" और "लव जिहाद" को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि मुसलमान खाली पड़ी जमीनों पर मस्जिद और कब्रिस्तान बनाकर कब्जा कर लेते हैं. अपने संबोधन में उन्होंने हिंदुओं से कथित "लैंड जिहाद" का विरोध करने की अपील भी की. कार्यक्रम के दौरान रामभद्राचार्य ने मुसलमानों के लिए "कटमुल्ला" और "राक्षस" जैसे अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया.
रामभद्राचार्य ने मुसलमानों पर लव जिहाद का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने "34 टुकड़े" और शव को रेफ्रिजरेटर में रखने जैसी बातों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "भोली-भाली हिंदू महिलाओं को ये 'कटमुल्ले' फंसा रहे हैं और ये भोली-भाली हिंदू कन्याएं फंस जाती हैं बेचारी. एक लड़की को एक राक्षस ने फंसाया और उसको काटकर 34 टुकड़ों में काट दिया और फ्रीज में रख दिया. ऐसे जिहादियों से बचना है." साथ ही उन्होंने कहा, "हमें लव जिहाद से बचना है."
उन्होंने साथ ही कहा, "लैंड जिहाद से बचना है." रामभद्राचार्य ने आगे कहा, "जहां बेईमान (मुसलमान) खाली जगह पाते हैं, वहीं मस्जिद और कब्रिस्तान बना देते हैं." साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा, "हाईकोर्ट के एक जज ने मुसलमानों को एक-तिहाई जमीन दे दी थी, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि अयोध्या में मुसलमानों को एक इंच भी जमीन नहीं मिलनी चाहिए. इनको (मुसलमानों को) सरयू के बाहर भेज दो. सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी और उनको सरयू के बाहर फेंक दिया."
“मुसलमान खाली ज़मीन पर मस्जिदें और कब्रिस्तान बनाकर कब्ज़ा कर लेते हैं! हिंदुओं को मुसलमानों के "लैंड जिहाद" का विरोध करना चाहिए!”
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 14 जून को एक राम कथा के दौरान, एक हिंदूवादी स्वामी ने "लव जिहाद" और "लैंड जिहाद" जैसी मुस्लिम-विरोधी साज़िश का प्रचार… pic.twitter.com/sGO8T2nmIf
— Muslim Spaces (@MuslimSpaces) June 20, 2026
गौरतलब है कि रामभद्राचार्य इससे पहले भी मुसलमानों को लेकर कई विवादित बयान दे चुके हैं. राम मंदिर, ज्ञानवापी, लव जिहाद और अन्य धार्मिक-सामाजिक मुद्दों पर भी विवादित बयान दिया है. हाल में ही बीजेपी के पक्ष में और मुसलमानों के विरोध में बयान दिया है.