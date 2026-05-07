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सच हो गई 'खलनायक' फिल्म की कहानी; जेलर फिरोजा खातून ने कैदी धर्मेंद्र से की शादी!

Jailer Prisoner Love Story: सतना सेंट्रल जेल की मुस्लिम असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने उम्रकैद की सजा काट चुके हिंदू नौजवान धर्मेन्द्र सिंह से शादी कर ली है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका कन्यादान किया. यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, और लोग इसे बीते दिनों पाकिस्तान में हुई दो बेमेल की शादियों  से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे 'खलनायक' फिल्म की कहानी से जोड़ रहे हैं, जिसमें बदमाश बल्लू बलराम को पकड़ने गई एक शादीशुदा महिला सब- इंस्पेक्टर उसके प्रेम में पड़कर शादी करने को तैयार हो जाती है.   

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 07, 2026, 05:27 PM IST

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असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट फिरोजा खातून (दाएं) और पति धर्मेंद्र सिंह (बाएं)
असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट फिरोजा खातून (दाएं) और पति धर्मेंद्र सिंह (बाएं)

Madhya Pradesh News: 1993 में सुभाष घई की एक फिल्म आई थी 'खलनायक'. इस फिल्म में इंस्पेक्टर राम (जैकी श्राफ) की पत्नी सब-इंस्पेक्टर गंगा (माधुरी दीक्षित) जेल से फरार एक छ्टे हुए बदमाश, खलनायक बल्लू बलराम (संजय दत्त) को गिरफ्तार करने जंगल में उसके अड्डे पर जाती है, और मुजरिम को गिरफ्तार कर लाने के बजाए उस के प्रेम में पड़ जाती है, और पुलिस महकमे से ही गद्दारी कर बैठती है. 

फिल्म में गंगा की शादी तो मुजरिम बल्लू बलराम से नहीं हो पाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना में एक मुस्लिम महिला जेलर और कैदी के बीच पहले प्रेम और फिर हुई शादी ने 'खलनायक' फ़िल्म की कहानी को भी पीछे छोड़ दिया है. 

इतना ही नहीं इस बेमेल शादी ने पाकिस्तान में सुर्खिया बटोरने वाली दो बेमेल शादियों को भी पीछे छोड़ दिया है, जब एक महिला डॉक्टर को अपने स्वीपर के झाड़ू देने और सफाई करने का अंदाज इतना पसंद आया कि बात शादी तक पहुंच गई. जबकि एक दूसरे मामले में कॉलेज की महिला प्रिंसिपल अपने चपरासी की नजाकत और शफकत के साथ चाय पेश करने के अंदाज पर फिदा होकर उससे शादी कर ली. हालांकि, सतना के मामले में अभी ये बात सामने नहीं आई है कि आखिर जेलर फिरोजा खातून को कैदी धर्मेन्द्र सिंह में ऐसी कौन- सी बात पसंद आई कि उन्होंने उससे शादी कर ली. लेकिन इस कहानी में ख़ास बात ये है कि महिला जेलर ने प्रेम में न सिर्फ गैर- बराबरी की दीवार गिराई है बल्कि मजहब की दीवार को भी ढहा दिया है.  

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दरअसल, फिरोजा खातून नाम की मुस्लिम महिला सेंट्रल जेल सतना में असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात हैं. यहां काम करते हुए उन्होंने समाज की रिवाजों और मजहब की सीमाओं से ऊपर उठकर एक अनोखी मिसाल पेश की है. छतरपुर जिले के लवकुशनगर में गुजिशता 5 मई को एक मैरिज हाउस में हिंदू रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट फिरोजा खातून ने अपने जेल के पूर्व कैदी से शादी कर ली.  

फिरोजा खातून मूल रूप से रीवा की रहने वाली हैं. वहीं, कत्ल के जुर्म में 14 साल सजा काट कर जेल से निकलने वाला दूल्हा धर्मेंद्र सिंह छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र का रहने वाला है. धर्मेंद्र सिंह को साल 2007 में नगर परिषद चंदला के उपाध्यक्ष कृष्ण दत्त दीक्षित का कत्ल करके, लाश को दफनाने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. करीब 14 साल जेल में रहने के बाद उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए रिहा कर दिया गया था, और पिछले चार साल से वह जेल से बाहर है. 

फिरोजा खातून और धर्मेंद्र सिंह की मुलाकात सेंट्रल जेल सतना में काम के दौरान हुई थी, जहां फिरोजा खातून वारंट इंचार्ज के पद पर थीं और धर्मेंद्र सिंह जेल में इस काम में मदद करता था. ड्यूटी के दौरान शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई. शायद असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट फिरोजा खातून को पाकिस्तानी डॉक्टर और प्रिंसिपल की तरह धर्मेंद्र का काम पसंद आ गया होगा, और मोहब्बत हो गई होगी.  

दोनों का प्यार सिर्फ जेल तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि धर्मेन्द्र की रिहाई के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया. इसका परिवार और समाज के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन फिरोजा ने इसकी परवाह किए बिना ही धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला किया. यही वजह रही कि फिरोजा खातून के घर वाले शादी में शामिल नहीं हुए.

ऐसी कहानियां हमें इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देती है कि प्यार सच में कोई शै है, और इसमें बड़ी ताक़त है, और हर प्रेम कहानी अधूरी नहीं रह जाती है!  

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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