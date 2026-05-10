शाकाहारी सूप में निकले चिकन के टुकड़े; जैन परिवार ने काटा बवाल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के रामघाट रोड स्थित फेमस सिल्वर पल्स रेस्टोरेंट में शाकाहारी बताकर परोसी गई सूप में चिकन के टुकड़े दिखाई देने पर बवाल खड़ा हो गया. शनिवार (9 मई) की रात सिल्वर प्लस रेस्टोरेंट में एक जैन परिवार पहुंचा, जहां उन्होंने शाकाहारी सूप ऑर्डर किया, लेकिन सूप में चिकन के टुकड़े दिखाई दिए, जिसके बाद जैन परिवार भड़क गया. रेस्टोरेंट में कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

घटना के बाद परिवार ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और कस्टमर के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए पुलिस से शिकायत की है. बता दें कि पीड़ित इशांत जैन अपने माता-पिता, छोटे भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे थे. परिवार ने "स्वीट कॉर्न सूप" ऑर्डर किया, जिसे वेज बताकर परोसा गया. आरोप है कि सूप पीते समय उसमें चिकन के टुकड़े दिखाई दिए. यह देखकर परिवार हैरान रह गया और रेस्टोरेंट में विरोध शुरू हो गया.

इशांत जैन का आरोप है कि ऑर्डर लेने वाले शेफ का नाम इमरान बताया गया. शिकायत करने पर रेस्टोरेंट स्टाफ ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की और बाद में जिम्मेदारी से बचता रहा. परिवार का कहना है कि विवाद बढ़ने पर संबंधित शेफ को चुपचाप वहां से हटा दिया गया. पीड़ित ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली. परिवार ने प्रशासन से रेस्टोरेंट के किचन की जांच कराने, वेज और नॉनवेज भोजन के लिए अलग व्यवस्था की पड़ताल करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.