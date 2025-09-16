‘बंदूक की नोक पर बुलवाया जय माता दी’, कोर्ट में मुस्लिम महिला ने दी चौंकाने वाला गवाही

Jaipur Mumbai Express Shooting: जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग मामले की सुनवाई के दौरान एक मुस्लिम महिला यात्री ने कोर्ट में चौंकाने वाला बयान दिया है. महिला ने कहा कि आरोपी RPF कांस्टेबल चेतन सिंह ने ट्रेन में उसे बंदूक की नोक पर धमकाया और ‘जय माता दी’ बोलने के लिए मजबूर किया.

महिला के मुताबिक, घटना के वक्त वह वॉशरूम जा रही थी. तभी उसने चेतन सिंह को हाथ में बंदूक लिए देखा. महिला ने अदालत को बताया, “उसने मुझे देखकर बंदूक तान दी और कहा कि इस देश में रहना है तो जय माता दी बोलो. मैंने डर के मारे धीरे से बोला, लेकिन उसने जोर से बोलने के लिए कहा और धमकी दी कि ऐसा न करने पर गोली मार देगा.” महिला ने यह भी इल्जाम लगाया कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह बुर्का पहने हुए थी.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह मामला साल 2023 के जुलाई महीने का है. जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस में चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में अपने सीनियर अधिकारी और तीन मुसलमान यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस घटना के बाद देश में इस्लामोफोबिया को लेकर बहस शुरू हो गई थी.

महिला के बयान के बाद उठ रहे हैं सवाल

महिला के बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया है. अदालत में दी गई यह गवाही इस दिशा में इशारा करती है कि गोलीकांड के पीछे धार्मिक पूर्वाग्रह भी हो सकता है. पुलिस और जांच एजेंसियां पहले ही इस मामले में कांस्टेबल के मानसिक स्वास्थ्य, उसके व्यवहार और घटना के पीछे की वजहों की पड़ताल कर रही हैं. मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है और कोर्ट में दूसरे गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

कोर्ट में सुनवाई जारी

अदालत में अगली सुनवाई में अन्य चश्मदीदों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे. सभी की नजरें अब इस बात पर हैं कि अदालत इस पूरे मामले को किस तरह देखती है और दोषी को क्या सजा मिलती है. महिला की गवाही ने न सिर्फ इस केस की संवेदनशीलता को उजागर किया है, बल्कि ट्रेन सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.