UP: माजिद के घर पर चला बुलडोजर, जालौन में हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती

Jalaun Violence Case: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां शताब्दी ट्रैवल्स के ऑफिस में एक दंपत्ति का वीडियो बनाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा और तोड़फोड़ में बदल गया. उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की. यह घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की है.

इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी माजिद को भी गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन ने शनिवार को जेल रोड स्थित मुख्य आरोपी माजिद के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भारी तैनाती की गई थी.

पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य मुल्जिम माजिद ने अवैध रूप से मकान बनवाया था. इसी आधार पर ज़िला प्रशासन ने बुलडोज़र चलाकर पूरे मकान को जमींदोज़ कर दिया. इतना ही नहीं, प्रशासन ने कालपी स्टैंड पर अवैध रूप से बने शताब्दी ट्रैवल्स के कार्यालय को भी ध्वस्त कर दिया. वहां लगे बैनर-पोस्टर भी हटा दिए गए.

एसपी ने क्या कहा?

SP डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि इस घटना में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनमें मुख्य आरोपी माजिद भी शामिल है. पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई होगी.

सीसीटीवी से पहचान जारी

एसपी ने बताया कि घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इनमें कुछ और लोगों के चेहरे सामने आए हैं. पुलिस इनकी पहचान कर रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके.

सरकारी भूमि पर कब्जा मुक्त

जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया था. जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कब्जा छुड़ाया और जमीन को मुक्त कराया. अधिकारियों ने साफ कहा है कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों और कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.