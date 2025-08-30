असम में मुस्लिमों पर बुलडोजर, फिलिस्तीन नरसंहार पर भारत खामोश क्यों? मदनी का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902838
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

असम में मुस्लिमों पर बुलडोजर, फिलिस्तीन नरसंहार पर भारत खामोश क्यों? मदनी का बड़ा बयान

Arshad Madani on Assam Muslims: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने असम में बेदखली अभियान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश बताया. उन्होंने सरकार पर बुलडोजर की राजनीति और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली फासीवादी ताकतों का आरोप लगाया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:24 PM IST

Trending Photos

असम में मुस्लिमों पर बुलडोजर, फिलिस्तीन नरसंहार पर भारत खामोश क्यों? मदनी का बड़ा बयान

Arshad Madani on Assam Muslims: जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति की अहम बैठक संगठन के मुख्यालय में अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में देश की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर गहरी चिंता जताई गई. इस बैठक में असम में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव, मदरसों और मस्जिदों पर हमले और मुस्लिम परिवारों पर बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा भी उठा. साथ ही गाजा में हो रहे नरसंहार का भी जिक्र हुआ. 

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा खड़ा कर दिया जाता है. उन्होंने कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है और यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है. मौलाना मदनी के मुताबिक, आज की स्थिति बताती है कि भारत फासीवादी ताकतों की गिरफ्त में है और सांप्रदायिक ताकतों को खुली छूट मिल चुकी है.

उन्होंने साफ कहा कि जमीअत की लड़ाई किसी समुदाय या संगठन से नहीं बल्कि सरकार से है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार का ही कर्तव्य है. इसलिए जमीअत अदालतों और कानून के रास्ते संघर्ष कर रही है और यही उसका तरीका है.

Add Zee News as a Preferred Source

असम में बुलडोजर एक्शन पर भड़के मौलाना
असम में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर मौलाना मदनी ने कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम बस्तियों पर हमला नहीं है बल्कि संविधान और कानून को रौंदने जैसा है. उनका आरोप है कि लगभग 50 हजार मुस्लिम परिवारों को सिर्फ धर्म के नाम पर बेघर किया गया है. उन्होंने कहा कि ये बस्तियां नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी हैं. अगर ये अवैध होतीं तो पिछली सरकारें वहां सार्वजनिक सुविधाएं क्यों देतीं? 

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और असंवैधानिक कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे. मौलाना मदनी ने असम के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को “मियां मुस्लिम” कहकर खुलेआम नफरत फैलाते हैं और उन्हें वोटर लिस्ट से हटाने की बात करते हैं, जो संविधान के खिलाफ है.

इजरायल की जमीयत ने की कड़ी निंदा
इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है. जमीयत ने इस बैठक में इस नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाई है और गाजा में हो रहे नरसंहार की निंदा की है. जमीअत ने कहा कि एक लाख से ज्यादा लोगों की हत्या और नागरिकों को भूख-प्यास से मरने देना मानवता पर कलंक है. समिति ने अमेरिका को भी इस हिंसा का बड़ा जिम्मेदार बताया और कहा कि वह इजरायल का खुला समर्थन कर रहा है. जमीअत ने भारत सरकार से मांग की कि वह इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए और उसके साथ सभी सामरिक संबंध तोड़े.साथ ही दुनियाभर के नेताओं से सीजफायर की मांग की है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Arshad Madani on Assam Muslims

Trending news

UAE News
ग़ज़ा में मासूमों की भूख पर रोया UAE; 7 हजार टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ जहाज
Assam news
बंगाली के बाद असम के मूल निवासी मुस्लिम BJP के निशाने पर; तोड़े जाएंगे उनके भी मकान
Wazirabad Dargah Clash
बाबा गरीब शाह के नाम पर मजार, लेकिन अन्दर रखी है मूर्तियां; खादिम बोला 30 सालों...
Bangladesh news
बीवी थी बाहर, नाबालिग से रेप के बाद जलाया शव, नामक के खेत में फेंका; अब मौत की सजा
UP News
फतेहपुर के मंगी मकबरा पर सुनवाई टली; अब नगर पालिक परिषद करने लगा ये तैयारी
Ajmer News
मुस्लिम नौजवान सड़क पर बेच रहा था अंडे तो हटवा दिया ठेला; बचाव में खड़ा हुआ ये हिंदू!
Jokihat Assembly Election 2025
क्या टूटेगा तस्लीमुद्दीन परिवार का दशकों पुराना दबदबा? 'जोकीहाट' में भाइयों की टक्कर
Abu Jahal
जब अबू जहल मोहम्मद (स.अ) का सजदे में कुचलने वाला था सिर, फिर अल्लाह ने ऐसे बचाया
Sambhal news
जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से भी हिंदूवादी संगठन के लोगों को लगता है डर!
Norway News
नार्वे: मुस्लिमों की बाल-बाल बची जान; मस्जिद पर हमले की साजिश रचने वाला गिरफ्तार
;