'50 लाख की....', पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीयत ने किया बड़ा ऐलान

Punjab Flood Relief 2025: पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जमीयत उलमा-ए-हिंद उत्तराखण्ड ने 50 लाख रुपये की राहत सामग्री भेजने का फैसला किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:01 PM IST

'50 लाख की....', पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीयत ने किया बड़ा ऐलान

Punjab Flood Relief 2025: पंजाब में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. हजारों लोग बेघर हो गए हैं. हज़ारों मवेशी मारे गए हैं. 40 से ज़्यादा लोगों की भी मौत हो गई है. वहीं, पंजाब की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं. इसी बीच, एक मुस्लिम संगठन ने बड़ा ऐलान करते हुए पंजाब के लोगों से मदद की अपील की है. जमीयत उलमा-ए-हिंद उत्तराखण्ड ने 50 लाख रुपये की राहत सामग्री भेजने का एलान किया है. हरिद्वार स्थित मदरसा दारुल उलूम आसादिया इक्कड़ में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मौलाना शराफत अली कासमी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में हजारों परिवार बेघर हो गए हैं. लोगों के घर, पशुधन और ज़रूरी सामान बर्बाद हो गए हैं. हालात इतने खराब हैं कि पीड़ितों को भोजन, पानी और दवाइयों तक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में राहत पहुंचाना इंसानियत का फर्ज है. इसी उद्देश्य से जमीयत ने 50 लाख रुपये की राहत सामग्री भेजने का फैसला लिया है. इसके लिए नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जिला स्तर पर टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें अपने-अपने इलाकों से मदद इकट्ठा करेंगी और उसे पंजाब रवाना किया जाएगा.

जमीयत ने क्या कहा?
मौलाना कासमी ने बताया कि राहत सामग्री में ज़रूरी अनाज, आटा, चावल, दालें, पीने का पानी, दवाइयां और दैनिक जीवन से जुड़ी अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होंगी. संगठन ने इस काम की शुरुआत कर दी है और कार्यकर्ता सक्रिय रूप से सामग्री जुटाने में लगे हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद हमेशा मुश्किल वक्त में देशवासियों के साथ खड़ी रही है. प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य संकट, हमने हर बार पीड़ितों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की है. पंजाब की मौजूदा त्रासदी में भी हम चुप नहीं बैठ सकते. 

Punjab Flood Relief 2025Jamiat Ulama-e-Hind Uttarakhand

