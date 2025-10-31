बिहार में मुसलमानों को कौन कर रहा है बदनाम? जमीयत महासचिव का फूटा गुस्सा

Jamiat on Bihar Muslims: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होना है. जैसे-जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है, राजनेता मुखर होते जा रहे हैं. सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं. नेता भड़काऊ भाषण देने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं. इस बीच जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव नियाज फारुकी ने मोदी सरकार और बिहार सरकार पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है. मुसमलानों को घुसपैठिया और दूसरे नामों से बुलाया जा रहा है.

फ़ारूक़ी ने कहा कि बिहार इलेक्शन के दौरान मुसलमानों और घुसपैठियों को लेकर दिए जा रहे बयान बेहद आपत्तिजनक हैं. हम ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी अपील की कि वे समाज में ध्रुवीकरण या विभाजन पैदा करने वाले बयानों से बचें.

वोटर लिस्ट में हुई है हेराफेरी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव ने मतदाता सूची संशोधन में अनियमितताओं का हवाला दिया और दावा किया कि मतदाता सूची से 50 लाख नाम हटा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और ऐसा लगता है कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा, "अगर ये मतदाता फर्जी थे, तो आयोग ने उन्हें जोड़ते समय कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब है कि सत्ता हासिल करने के लिए मतदाता सूची में हेराफेरी की गई."

ओवैसी को लेकर क्या बोले फारूकी

फ़ारूक़ी ने कहा कि मुसलमानों को बार-बार घुसपैठियों के रूप में निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असम में इसी तरह के आरोप अदालत में झूठे साबित हुए थे. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव रोज़गार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, न कि जाति और धर्म पर. साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जमीयत किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है. मुस्लिम मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "अगर मुसलमान देश की आबादी का 15 फीसद हैं, तो उन्हें उनका 15 प्रतिशत हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता? क्या इस देश में किसी मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता?"