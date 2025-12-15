गरीब बच्चों के लिए जमीयत ने किया एजुकेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान; MBBS से लेकर इंजीनियरिंग तक के छात्र करे आवेदन

Jamiat Scholarships News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एकेडमिक ईयर 2026-2025 के लिए एजुकेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान किया है. जमीयत के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पूरे देश में अब जिस तरह की धार्मिक और सोच की लड़ाई शुरू हो गई है, उसे किसी हथियार या टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि इस लड़ाई को जीतने का एक ही तरीका है कि हमारी पीढ़ी को हायर एजुकेशन दी जाए और उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वे इस सोच की लड़ाई में अपने ज्ञान से विरोधियों को हरा सकें और कामयाबी हासिल कर सकें.

75 फीसद मार्क्स वालों कर सकते हैं अप्लाई

गौरतलब है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मदनी चेरफील ट्रस्ट देवबंद कुछ समय से मेरिट के आधार पर चुने गए गरीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं. इस स्कीम के तहत हर साल इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म या किसी भी टेक्निकल, प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिन्होंने पिछले साल की परीक्षा में कम से कम 75 फीसद मार्क्स हासिल किए हों.

पिछले साल इतने बच्चों को दी गई स्कॉलरशिप

पिछले एकेडमिक ईयर में अलग-अलग कोर्स में चुने गए 915 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई, जिनमें 46 हिंदू स्टूडेंट्स भी शामिल थे. मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह इस बात का प्रैक्टिकल सबूत है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद भलाई के कामों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है. पिछले साल स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई थी.