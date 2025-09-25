Aligarh: मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश; जमीयत का डेलीगेशन ने SSP से कर दी ये बड़ी मांग
Aligarh: मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश; जमीयत का डेलीगेशन ने SSP से कर दी ये बड़ी मांग

Aligarh Masjid Imam Mob Lynching News:​ अलीगढ़ में एक मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई. इस मामले में जमीयत उलेमा-ए -हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल SSP नीरज कुमार से मुलाकात की और मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वहीं, SSP ने भी प्रतिनिधिमंडल को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 25, 2025, 12:53 PM IST

Aligarh: मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश; जमीयत का डेलीगेशन ने SSP से कर दी ये बड़ी मांग

Aligarh Masjid Imam Mob Lynching News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लखनोरा भगवानपुर गांव में मौजूद एक मस्जिद के इमाम, हाफिज मुस्तकीम की लिंचिंग करने की कोशिश की गई. इस घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है. वे इस घटना में शामिल मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में अलीगढ़ जिले के जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जिला अध्यक्ष सैयद कारी अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी ऑफिस का दौरा किया. 

दरअसल, जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और इमाम पर हुए हमले को लेकर चिंतित है. इसी मुद्दे को लेकर जमीयत उलेमा की एक प्रतिनिधिमंडल अलीगढ़ के SSP नीरज कुमार जादौन से मुलाकात की. प्रितनिधिमंडल ने हाफिज मुस्तकीम पर हुए हमले की जानकारी SSP नीरज कुमार को व्यापक तौर पर दिया. SSP नीरज कुमार ने पूरे मामले को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इस मामले में शामिल किसी भी मुल्जिम को बख्शा नहीं जाएगा.

SSP नीरज कुमार ने कहा कि मुल्जिम किसी भी समुदाय का सदस्य हो, उन सभी के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. SSP ने जमीयत उलेमा के नेताओं को भी भरोसा दिलाया कि इस मामले में इंसाफ होगा. उन्होंने कहा कि पुलिस भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है.

जमीयत उलेमा के प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले पर संदेश देते हुए कहा कि इंसाफ की उम्मीद और मजबूत हो गई है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अब यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और पीड़ितों को अब कानून पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

गौरतलब है कि देश भर में कई नौजवानों की मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या की जा चुकी है. खासकर मुस्लिम समुदाय के नौजवानों को टार्गेट किया जा रहा है. आपने मॉब लिंचिंग से जुड़ी कई खबरें पढ़ी होगी, ज्यादातर मामलों में धर्म के आधार पर नारा लगवाने या गोकशी के इल्जाम में हत्या कर दी जा रही है. अब मॉब लिंचिंग पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है.  

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Uttar Pradesh news Aligarh Masjid Imam Mob lynching Aligarh Masjid Imam Attacked muslim news

;