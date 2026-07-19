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मौसम बना मुसीबत! पहलगाम और बालटाल रूट पर अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक; जानें पूरा मामला

Amarnath Yatra Update: खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से एहतियात के तौर पर पहलगाम और बालटाल रूट पर अमरनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार करें और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 19, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:08 AM IST
मौसम बना मुसीबत! पहलगाम और बालटाल रूट पर अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक; जानें पूरा मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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