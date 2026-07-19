/मौसम बना मुसीबत! पहलगाम और बालटाल रूट पर अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक; जानें पूरा मामला

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Jammu and Kashmir News: भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश तबाही मचा रही है. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की. इसके बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार (19 जुलाई) को तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों पर अमरनाथ यात्रा को आधिकारिक तौर पर रोक दिया. यह फैसला खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए एहतियाती उपाय के तौर पर लिया गया, ताकि इस इलाके से यात्रा कर रहे हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
शनिवार सुबह उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक खड़ी ट्रक से गाड़ी टकराने के बाद कम से कम चार अमरनाथ तीर्थयात्री घायल हो गए. यह हादसा सांगूर चौक पर हुआ, जब बालटाल बेस कैंप जा रही तीर्थयात्रियों से भरी टोयोटा इनोवा सड़क किनारे खड़े डंपर से पीछे से टकरा गई. टक्कर के तुरंत बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. घायल तीर्थयात्रियों को बचाया गया और इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC), उधमपुर के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में भेजा गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. आगे की जानकारी का इंतज़ार है.
एक और सड़क हादसे में सोमवार (13 जुलाई) को रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चंदरकोट लंगर पॉइंट के पास श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही दो जम्मू-कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (JKRTC) बसों और एक कार की टक्कर में 18 तीर्थयात्री घायल हो गए. सिविल प्रशासन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मिलकर बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर समाप्त होगी.