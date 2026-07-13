/कश्मीर में फिर कांपी धरती! बारामूला में आधी रात आया भूकंप, लोगों में दहशत

9 जुलाई को महसूस किए गए थे भूकंप के झटके

इससे पहले 9 जुलाई की सुबह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में भी हल्के झटके महसूस किए गए थे. परभणी, नांदेड़ और हिंगोली जिलों में झटके महसूस किए गए. हालांकि झटकों की तीव्रता कम थी, फिर भी लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. 27 जून को अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था. इसका केंद्र उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में कलाफगन से लगभग 81 किलोमीटर दूर 36.442° उत्तरी अक्षांश और 70.672° पूर्वी देशांतर पर जमीन के नीचे 215 किलोमीटर की गहराई पर था. भूकंप का केंद्र काफी गहराई पर होने के कारण, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत, किर्गिज़स्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत कई देशों में झटके महसूस किए गए.