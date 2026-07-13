/कश्मीर में फिर कांपी धरती! बारामूला में आधी रात आया भूकंप, लोगों में दहशत

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Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फ़ॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई. यह भूकंप रात करीब 2 बजे आया और इसका केंद्र जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था. बारामूला के अलावा कश्मीर घाटी के कई दूसरे इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है.
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूकंप के बारे में जानकारी साझा की. इससे पहले इस साल फरवरी में भी बारामूला जिले में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था. तब इसका केंद्र पट्टन इलाका था और घाटी के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए थे. कश्मीर को भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील माना जाता है. यह इलाका भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन में आता है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की लगातार हलचल के कारण समय-समय पर झटके आते रहते हैं.
बंगाल की खाड़ी में भी भूकंप के झटके
वहीं, रविवार की सुबह बंगाल की खाड़ी में भी 4.5 तीव्रता का भूकंप आने के बाद विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश के कई पड़ोसी जिलों में हल्के झटके महसूस किए गए. सुबह करीब 5:05 बजे आए इन झटकों से लोगों में कुछ देर के लिए घबराहट फैल गई. हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है. विशाखापत्तनम शहर के कई इलाकों में झटके महसूस किए गए, जिनमें मंगलपालेम, सागर नगर, पेड्डा वाल्टेयर, अरिलोवा, गजुवाका, एमवीपी कॉलोनी और अप्पूघर शामिल हैं. इसके अलावा, अनाकापल्ली, विजयनगरम, काकीनाडा और कोनासीमा जिलों के कुछ हिस्सों से भी झटके महसूस किए जाने की खबरें मिली हैं.
9 जुलाई को महसूस किए गए थे भूकंप के झटके
इससे पहले 9 जुलाई की सुबह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में भी हल्के झटके महसूस किए गए थे. परभणी, नांदेड़ और हिंगोली जिलों में झटके महसूस किए गए. हालांकि झटकों की तीव्रता कम थी, फिर भी लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. 27 जून को अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था. इसका केंद्र उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में कलाफगन से लगभग 81 किलोमीटर दूर 36.442° उत्तरी अक्षांश और 70.672° पूर्वी देशांतर पर जमीन के नीचे 215 किलोमीटर की गहराई पर था. भूकंप का केंद्र काफी गहराई पर होने के कारण, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत, किर्गिज़स्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत कई देशों में झटके महसूस किए गए.