कोहरे की आड़ में आतंकी कर रहे हैं घुसपैठ की कोशिश? अखनूर सेक्टर में BSF का सख्त पहरा

Jammu and Kashmir News: पाकिस्तान की मदद से घुसपैठ की कोशिशों के बीच BSF के जवान जम्मू और कश्मीर के अखनूर सेक्टर में घने कोहरे में इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं. सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और सीमा पार से होने वाली किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं.
Jammu and Kashmir News: भारत का पड़ोसी देश अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. रोजाना पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से आतंकवादी भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं. लेकिन हमारे देश के सैनिक उनके मंसूबों को नाकाम कर देते हैं. इस बीच जम्मू और कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अखनूर सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवान घने कोहरे के बीच किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं. सैनिक पूरी तरह से अलर्ट हैं और सीमा पार से रची जा रही किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं.
सीमा पर तैनात BSF जवानों ने कहा कि वे हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वह घना कोहरा हो या कोई और खतरा. उन्होंने कहा कि वे दुश्मन देश से आने वाली किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिन-रात 24 घंटे सतर्क रहते हैं. जवानों ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए बताया कि हाल के दिनों में दुश्मन देश ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसका ऑपरेशन सिंदूर के तहत करारा जवाब दिया गया.
इस ऑपरेशन के तहत रक्षा की पहली पंक्ति ने कड़ी कार्रवाई की, जिससे पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा. नतीजतन पाकिस्तान के राष्ट्रपति और उप प्रधान मंत्री दोनों ने इस कार्रवाई की तारीफ की. इस बीच, BSF जवानों ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सीमाओं पर तैनात हैं ताकि नागरिक सुरक्षित माहौल में नए साल का जश्न मना सकें. उन्होंने कहा कि BSF और उसके सभी जवान देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. पाकिस्तान के उप प्रधान मंत्री इशाक डार ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय कार्रवाई की पूरी तरह से सराहना की.
उन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस पर भारतीय वायु सेना के हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ. इसके अलावा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई के कारण पाकिस्तान को बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. इस बात को मानते हुए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारतीय सेना की इस कड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा.