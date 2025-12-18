Advertisement
‘जब तक दिल्ली जैसी सोच…’ पाकिस्तान से रिश्तों पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

Omar Abdullah on India Pakistan Relations: पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहते, क्योंकि उनकी राजनीति और सत्ता नफरत और टकराव पर टिकी है. हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं. इस बीच जम्मू-कश्मीर के सीएम ने बड़ा बयान दिया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:32 AM IST

Omar Abdullah on India Pakistan Relations: भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से जटिल और तनाव भरे रहे हैं. भारत ने बार-बार शांति और बातचीत का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसे हमेशा धोखा और हिंसा ही मिली है. पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहते, क्योंकि उनकी राजनीति और सत्ता नफरत और टकराव पर टिकी है. हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं. इस बीच जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, "आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी और इस्लामाबाद में सरकारी स्तर पर गंभीरता की कमी के कारण फिलहाल पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाना 'असंभव' लगता है."

एक निजी न्यूज चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम बोलते हुए उमर अब्दुल्लाह ने कहा, "बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन बातचीत के लिए जरूरी 'अनुकूल माहौल' साफ तौर पर मौजूद नहीं है. ऐसा माहौल बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की है.

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या कहा?
पहलगाम और दिल्ली में हुए हमलों सहित हाल की सुरक्षा में सेंधमारी का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि ज़मीनी हकीकत दुश्मनी वाली बनी हुई है और भारत से ऐसी उकसावे वाली हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की उम्मीद नहीं की जा सकती. जब तक दिल्ली बम धमाकों जैसी घटनाएं होती रहेंगी, तब तक संबंधों को सामान्य बनाने की कल्पना करना मुश्किल है."

जम्मू कश्मीर को लेकर जताई चिंता
उमर अब्दुल्ला ने यह साफ़ कर दिया कि संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कोई भी प्रगति करने से पहले पाकिस्तान को कई मोर्चों पर ठोस कार्रवाई करनी होगी. वहीं, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद को "शक्तिहीन" बताया और कहा कि देश के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक का नेतृत्व करने के बजाय, उन्हें एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का नेतृत्व करने का "दुर्भाग्य" मिला है, जिसके पास "किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना में बहुत कम शक्तियां" हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

