किश्तवाड़ में आतंकियों से आमने-सामने की जंग, मुठभेड़ में 8 जवान घायल

Jammu and Kashmir News: भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान से आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के बहादुर सैनिक उनकी कोशिशों को नाकाम कर देते हैं. इन घटनाओं के दौरान आतंकवादियों और सेना के बीच अक्सर झड़पें होती हैं. इस बीच जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों और सेना के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें 8 जवान घायल हो गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के एक समूह की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद एक संयुक्त टीम ने किश्तवाड़ के चतरू इलाके के सोनार गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) शुरू किया. तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों का सामना दो से तीन विदेशी आतंकवादियों के एक समूह से हुआ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकी संगठन से जुड़े थे. उन्होंने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग की और कुछ ग्रेनेड भी फेंके.

अधिकारी ने आगे कहा कि जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए सेना, CRPF और पुलिस से अतिरिक्त बल भेजे गए. दोनों पक्षों के बीच शाम 5:40 बजे तक रुक-रुक कर फायरिंग जारी रही. गोलीबारी के दौरान आठ सैनिक घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों को पकड़ने और खत्म करने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान जारी है. ऑपरेशन को तेज करने के लिए ड्रोन सहित उन्नत निगरानी उपकरण और खोजी कुत्तों को तैनात किया गया है.

अब तक कई बार हो चुकी है मुठभेड़

यह इस साल जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच तीसरी मुठभेड़ है. 7 और 13 जनवरी को कठुआ जिले के बिलावर इलाके के कहोग और नजोत के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी. पिछले साल 15 दिसंबर को उधमपुर जिले के मजालता इलाके के सोआन गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गया था. आतंकवादी घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे. ये मुठभेड़ें पिछले साल दिसंबर में जम्मू क्षेत्र के जंगल क्षेत्रों में शुरू किए गए एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद हुईं, जिसमें लगभग तीन दर्जन छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकाला गया था.

इनपुट-IANS