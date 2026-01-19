Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3079012
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंकिश्तवाड़ में आतंकियों से आमने-सामने की जंग, मुठभेड़ में 8 जवान घायल

किश्तवाड़ में आतंकियों से आमने-सामने की जंग, मुठभेड़ में 8 जवान घायल

Kishtwar Encounter News: जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें आठ जवान घायल हो गए. आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर एक जॉइंट टीम ने चतरू इलाके के सोनार गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:08 AM IST

Trending Photos

किश्तवाड़ में आतंकियों से आमने-सामने की जंग, मुठभेड़ में 8 जवान घायल

Jammu and Kashmir News: भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान से आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के बहादुर सैनिक उनकी कोशिशों को नाकाम कर देते हैं. इन घटनाओं के दौरान आतंकवादियों और सेना के बीच अक्सर झड़पें होती हैं. इस बीच जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों और सेना के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें 8 जवान घायल हो गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के एक समूह की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद एक संयुक्त टीम ने किश्तवाड़ के चतरू इलाके के सोनार गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) शुरू किया. तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों का सामना दो से तीन विदेशी आतंकवादियों के एक समूह से हुआ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकी संगठन से जुड़े थे. उन्होंने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग की और कुछ ग्रेनेड भी फेंके.

अधिकारी ने आगे कहा कि जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए सेना, CRPF और पुलिस से अतिरिक्त बल भेजे गए. दोनों पक्षों के बीच शाम 5:40 बजे तक रुक-रुक कर फायरिंग जारी रही. गोलीबारी के दौरान आठ सैनिक घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों को पकड़ने और खत्म करने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान जारी है. ऑपरेशन को तेज करने के लिए ड्रोन सहित उन्नत निगरानी उपकरण और खोजी कुत्तों को तैनात किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक कई बार हो चुकी है मुठभेड़
यह इस साल जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच तीसरी मुठभेड़ है. 7 और 13 जनवरी को कठुआ जिले के बिलावर इलाके के कहोग और नजोत के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी. पिछले साल 15 दिसंबर को उधमपुर जिले के मजालता इलाके के सोआन गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गया था. आतंकवादी घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे. ये मुठभेड़ें पिछले साल दिसंबर में जम्मू क्षेत्र के जंगल क्षेत्रों में शुरू किए गए एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद हुईं, जिसमें लगभग तीन दर्जन छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकाला गया था.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Jammu and Kashmir newsKishtwar Encounterkishtwar encounter news

Trending news

Jammu and Kashmir news
किश्तवाड़ में आतंकियों से आमने-सामने की जंग, मुठभेड़ में 8 जवान घायल
syria news
सीरिया में अब बंद हो जाएगा खून-खराबा! सरकार और SDF के बीच में हुआ ऐतिहासिक समझौता
Pakistan News
Pakistan: गुल प्लाजा में आग लगने से 6 की मौत, बचाव कार्य में जुटे सेना के जवान
Uttara Pradesh News
'जिहाद' के नाम पर जहर; भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का विस्फोट, ये राज्य रहे टॉप
Saudi arabia news
सऊदी सरकार का बड़ा एक्शन; हफ्ते भर में 18 हजार अवैध प्रवासी गिरफ्तार, हजारों आउट!
Delhi news
तेल से टेक तक; शेख मोहम्मद का दिल्ली दौरा बदल देगा भारत-UAE के रिश्तों की तस्वीर
delhi riots 2020
उमर खालिद की जमानत पर चंद्रचूड़ की दो टूक; दोष साबित नहीं, तो जेल क्यों?
Kerala News
मोदी मॉडल पर भड़के केरल सीएम, कहा- मुसलमानों को बनाया जा रहा दूसरे दर्जे का नागरिक!
Pakistan News
नालों के पानी में वायरस! सिंध से इस्लामाबाद तक अलर्ट, पोलियो ने बजाया खतरे का सायरन
Bangladesh news
बांग्लादेश चुनाव से लोगों का फूटा गुस्सा, बहरीन में एक पते पर सैकड़ों बैलेट पेपर