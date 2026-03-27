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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में ईरान के समर्थन की गूंज, JKNC का जोरदार विरोध

JKNC Reaction Iran: जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर ईरान के साथ एकजुटता जताई. तनवीर सादिक ने खामेनेई की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि किसी देश को दूसरे पर हमला करने का अधिकार नहीं है और भारत को भी इसकी निंदा करनी चाहिए.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:27 AM IST

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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में ईरान के समर्थन की गूंज, JKNC का जोरदार विरोध

Jammu Kashmir News: नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के विधायकों ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया, और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त की. JKNC विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी और जम्मू कश्मीर सरकार अली खामेनेई की हत्या के मामले में ईरान के साथ एकजुटता से खड़ी हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने भारत के शीर्ष नेतृत्व से इस घटना की निंदा करने का आग्रह किया, साथ ही यह भी कहा कि वे ईरान के लोगों का समर्थन कर रहे हैं.

पत्रकारों से बात करते हुए सादिक ने कहा, "हम ईरान के साथ एकजुटता से खड़े हैं. पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू-कश्मीर की पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है. जिस तरह CM उमर अब्दुल्ला ने पहले नागरिक समाज में अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की निंदा की थी, उसी तरह आज हम सभी यहां खड़े हैं." उन्होंने आगे कहा, "हम समझते हैं कि जिस तरह से अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की गई, जिस तरह से उन्हें शहीद किया गया, किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है. मुझे लगता है कि इस देश के शीर्ष नेतृत्व को इसकी निंदा करनी चाहिए. आज, हम ईरान के लोगों का समर्थन कर रहे हैं."

इससे पहले 7 मार्च को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की निंदा की थी और जोर देकर कहा था कि हवाई बमबारी से सत्ता परिवर्तन नहीं किया जा सकता. साथ ही उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या को "बल का घोर दुरुपयोग और हर एक अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन" बताया था. पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी देश के नागरिकों को ही अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है. उन्होंने कहा, "केवल वही लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं जो उस देश में रहते हैं. यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं. आप हवाई बमबारी से सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते."

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28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमलों में 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया था. इन हमलों में इस्लामिक गणराज्य के कई वरिष्ठ नेता भी मारे गए थे. इसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजरायल के खिलाफ जवाबी हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य पर तेहरान द्वारा लगाई गई नाकेबंदी के बाद वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया. इसी जलडमरूमध्य से दुनिया की कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति का पांचवां हिस्सा यानी प्रतिदिन 20 से 25 मिलियन बैरल भेजा जाता है. 

इनपुट- ANI

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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