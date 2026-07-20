/जम्मू-कश्मीर में बारिश ने मचाई तबाही, पुंछ में बादल फटने से 7 की मौत, CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई हाई लेवल बैठक

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "तालमेल बहुत ज़रूरी है." उन्होंने सभी ज़िलों को चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम चालू रखने, लगातार नज़र रखने और समय पर कार्रवाई के लिए जानकारी तेज़ी से फैलाने का निर्देश दिया. इस बीच, SDRF के ASI ज़ाकिर हुसैन ने कहा, "सेना, रोमियो फोर्स और पुलिस शुरू से ही इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं. यह घटना 4-5 अलग-अलग जगहों पर हुई. हम सबसे पहले सुबह माडा की तरफ गए और वहां से शव बरामद किए. फिर, इस जगह के बारे में जानकारी मिलने पर हम यहां आए. हम उस जगह पर गए जहां एक घर बहकर खाई में गिर गया था. वहां भारतीय सेना, रोमियो फोर्स और पुलिस, सभी मौजूद थे. ERSS के इंचार्ज के तौर पर मुझे भी जानकारी मिली, और सेना, रोमियो फोर्स, पुलिस और हमारी टीम ने मिलकर खाई से यह शव निकाला और ऊपर लाए. आम लोगों ने भी बहुत मदद की."