/जम्मू-कश्मीर में बारिश ने मचाई तबाही, पुंछ में बादल फटने से 7 की मौत, CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई हाई लेवल बैठक

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Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले के सुरनकोट इलाके में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बीच रविवार को सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की बचाव टीमों ने लापता लोगों की तलाश जारी रखी.
सुरनकोट के सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) मोहम्मद यूसुफ ने कहा, "सुरनकोट, राजौरी और पूरे राज्य सहित पूरे ज़िले में आई इस आपदा और तूफ़ान के कारण, हमने अब तक सुरनकोट में सात मौतों की पुष्टि की है. हमने छह शवों की मेडिकल औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया है, जबकि एक और शव, जो हमें हाल ही में मिला है, उसे अभी लाया जा रहा है. कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं; हमें अभी सही संख्या का पता लगाना है. नाले के पास बचाव अभियान चल रहा है."
बारिश से जुड़ी इस आपात स्थिति के बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में सिविल सचिवालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक की. इसमें पुंछ और राजौरी ज़िलों में लगातार बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की गई और साथ ही पूरे जम्मू-कश्मीर में प्रशासन की तैयारियों का जायज़ा लिया गया. बैठक में मौजूदा मौसम की स्थिति, भारी बारिश के असर और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ज़रूरी सेवाओं को बहाल करने और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए अलग-अलग विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई. शुरुआत में मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और राहत, पुनर्वास और बहाली के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया.
उमर अब्दुल्ला ने कहा, "तालमेल बहुत ज़रूरी है." उन्होंने सभी ज़िलों को चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम चालू रखने, लगातार नज़र रखने और समय पर कार्रवाई के लिए जानकारी तेज़ी से फैलाने का निर्देश दिया. इस बीच, SDRF के ASI ज़ाकिर हुसैन ने कहा, "सेना, रोमियो फोर्स और पुलिस शुरू से ही इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं. यह घटना 4-5 अलग-अलग जगहों पर हुई. हम सबसे पहले सुबह माडा की तरफ गए और वहां से शव बरामद किए. फिर, इस जगह के बारे में जानकारी मिलने पर हम यहां आए. हम उस जगह पर गए जहां एक घर बहकर खाई में गिर गया था. वहां भारतीय सेना, रोमियो फोर्स और पुलिस, सभी मौजूद थे. ERSS के इंचार्ज के तौर पर मुझे भी जानकारी मिली, और सेना, रोमियो फोर्स, पुलिस और हमारी टीम ने मिलकर खाई से यह शव निकाला और ऊपर लाए. आम लोगों ने भी बहुत मदद की."
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिले शव के बारे में उन्होंने कहा, "हमारा ऑपरेशन चल रहा है। हमारे SSP साहब और DC साहब भी आए थे. वे सुबह-सुबह माडा गए थे और वहां शव निकालने के काम की खुद निगरानी की थी. अभी SSP और DC ने सुरनकोट में कैंप लगाया है. हेल्थ डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, कोई भी डिपार्टमेंट पीछे नहीं रहा है. सबने मिलकर काम किया है. ऑपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है और कुछ शव अभी भी नहीं मिले हैं. हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लापता शवों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं."