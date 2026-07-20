Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /जम्मू-कश्मीर में बारिश ने मचाई तबाही, पुंछ में बादल फटने से 7 की मौत, CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई हाई लेवल बैठक

जम्मू-कश्मीर में बारिश ने मचाई तबाही, पुंछ में बादल फटने से 7 की मौत, CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई हाई लेवल बैठक

Jammu Kashmir Cloudburst: जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले के सुरनकोट इलाके में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है. कई लोग अभी भी लापता हैं. सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य चला रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायज़ा लेने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 20, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:01 AM IST
जम्मू-कश्मीर में बारिश ने मचाई तबाही, पुंछ में बादल फटने से 7 की मौत, CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई हाई लेवल बैठक
Image Credit: प्रतीकात्म फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जम्मू-कश्मीर में बारिश ने मचाई तबाही, पुंछ में बादल फटने से 7 की मौत, CM उमर अब्दुल्
jammu kashmir news6 min ago
2
muslim news15 min ago
3
Saudi arabia news1 hr ago
4
Uttar Pradesh newsJul 19
5
Saudi arabia newsJul 19