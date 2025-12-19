दो महीने के सूखे के बाद जम्मू-कश्मीर में बदलेगा मौसम, बारिश-बर्फबारी की उम्मीद

Jammu and Kashmir Rain News: जम्मू और कश्मीर में दो महीने से ज़्यादा समय तक सूखे के बाद मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटों में ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है, जिससे घाटी को लंबे समय से चले आ रहे सूखे से कुछ राहत मिलने की संभावना है.
Jammu and Kashmir News: जम्मू और कश्मीर में दो महीने से ज़्यादा सूखे के बाद अगले 48 घंटों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 20 दिसंबर की देर शाम से ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया है. स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने कहा कि 20-21 दिसंबर की रात को केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की उम्मीद है. यह 21 दिसंबर की देर दोपहर तक जारी रह सकता है.
अधिकारी ने कहा कि गांदरबल, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों के कुछ ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है, खासकर 21 दिसंबर को. बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल जिलों के अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी कर ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों से बर्फबारी के दौरान घरों से बाहर न निकलने की अपील की है. पिछले दो महीनों से सूखे के कारण नदियां, नाले, झरने और झीलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिसका जल निकायों पर गंभीर असर पड़ा है.
लंबे समय तक सूखे के कारण बीमारियां बढ़ गई हैं और घाटी के अस्पतालों में सर्दी, सूखी खांसी और फ्लू आम शिकायतें बन गई हैं. डॉक्टरों ने लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को, ठंडी हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बचने की सलाह दी है. 40 दिनों की कड़ाके की ठंड का दौर, जिसे 'चिल्ला-ए-कलां' के नाम से जाना जाता है, 21 दिसंबर को शुरू होगा और 30 जनवरी को खत्म होगा. इस दौरान, घाटी के अधिकांश जल निकाय जम जाते हैं क्योंकि न्यूनतम तापमान माइनस 6 से माइनस 8 डिग्री सेल्सियस के बीच गिर जाता है.
चिल्ला-ए-कलां के दौरान दिन का तापमान दो अंकों से नीचे रहता है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच का अंतर कम हो जाता है. शुक्रवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में माइनस 2.6 और गुलमर्ग में एक डिग्री था. जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस, कटरा में 9.2, बटोटे में 6.7, बनिहाल में 3.5 और भद्रवाह में 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.