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OTT से हटने के बाद भी चर्चा में है फिल्म 'सतलुज', गुरुद्वारों में हो रही फिल्म की स्क्रीनिंग

Jammu Gurdwara Film Satluj Screening: फिल्म 'सतलुज' की जम्मू के एक गुरुद्वारे में खास स्क्रीनिंग की गई, जिसमें अलग-अलग बिरादरी के लोग शामिल हुए. फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह फिल्म इंसानी हकूक कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और पंजाब में दहशगर्द विरोधी अभियानों के नाम पर मारे गए मासूम लोगों पर आधारित है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 11, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:52 AM IST
OTT से हटने के बाद भी चर्चा में है फिल्म 'सतलुज', गुरुद्वारों में हो रही फिल्म की स्क्रीनिंग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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