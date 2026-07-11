OTT से हटने के बाद भी चर्चा में है फिल्म 'सतलुज', गुरुद्वारों में हो रही फिल्म की स्क्रीनिंग

Jammu Gurdwara Film Satluj Screening: जहां एक तरफ कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, बंगाल फाइल्स और इस तरह के दीगर फिल्मों को सरकार की तरफ से टेक्स फ्री या सत्ताधारी पार्टियों और हिंदूवादी संगठनों की तरफ से टिकट खरीद कर लोगों को सिनेमाघरों में फिल्म को दिखाया जाता है और फिल्म को परमोट किया जाता है. इन फिल्मों पर देश में सांप्रदायिकता, नफरत और समाज को बांटने के इल्जाम लगते हैं. वहीं, दूसरी ओर पंजाब में मिलिटेंसी और दहशतगर्दी खत्म करने के नाम पर 1990 के दशक में सिख नौजवानों को कथित तौर पर फर्जी एनकाउंटर में मारने की घटनाओं पर बनी फिल्म सतलुज को सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म से 48 घंटे के अंदर हटवा दिया. हालांकि यह फिल्म सोशल मीडिया पर आ चुकी है, जिसके बाद लोग इस फिल्म को आसानी से देख पा रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार (10 जुलाई) की शाम को जम्मू के नानक नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी में फिल्म 'सतलुज' की एक खास कम्युनिटी स्क्रीनिंग हुई.