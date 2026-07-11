OTT से हटने के बाद भी चर्चा में है फिल्म 'सतलुज', गुरुद्वारों में हो रही फिल्म की स्क्रीनिंग

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Jammu Gurdwara Film Satluj Screening: जहां एक तरफ कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, बंगाल फाइल्स और इस तरह के दीगर फिल्मों को सरकार की तरफ से टेक्स फ्री या सत्ताधारी पार्टियों और हिंदूवादी संगठनों की तरफ से टिकट खरीद कर लोगों को सिनेमाघरों में फिल्म को दिखाया जाता है और फिल्म को परमोट किया जाता है. इन फिल्मों पर देश में सांप्रदायिकता, नफरत और समाज को बांटने के इल्जाम लगते हैं. वहीं, दूसरी ओर पंजाब में मिलिटेंसी और दहशतगर्दी खत्म करने के नाम पर 1990 के दशक में सिख नौजवानों को कथित तौर पर फर्जी एनकाउंटर में मारने की घटनाओं पर बनी फिल्म सतलुज को सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म से 48 घंटे के अंदर हटवा दिया. हालांकि यह फिल्म सोशल मीडिया पर आ चुकी है, जिसके बाद लोग इस फिल्म को आसानी से देख पा रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार (10 जुलाई) की शाम को जम्मू के नानक नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी में फिल्म 'सतलुज' की एक खास कम्युनिटी स्क्रीनिंग हुई.
इस फिल्म को पंजाब के गांव-गांव में चलाया जा रहा है, लोगों को पांजाब पर हुए जुल्म को दिखाया जा रहा है. जम्मू में फिल्म सतलुज की स्क्रीनिंग का आयोजन डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DGPC), जम्मू ने किया था. अलग-अलग समुदायों के लोग फिल्म देखने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए. मीडिया से बात करते हुए कोषाध्यक्ष सरदार जगपाल सिंह ने कहा कि लोगों की भारी मौजूदगी यह दिखाती है कि वे फिल्म देखने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में दूसरे गुरुद्वारों में भी स्क्रीनिंग जारी रहेगी.
फिल्म सतलुज की स्क्रीनिंग दीगर गुरुद्वारों में भी रहेगी जारी
उन्होंने कहा, "यहां लोगों की भीड़ देखिए; सभी धर्मों - हिंदू, सिख, मुस्लिम और दीगर बिरादरी के लोग मौजूद हैं. फिल्म रात 8:00 बजे शुरू हुई थी और अब लगभग 10:20 बज चुके हैं. यह समझ से परे है कि सरकार या इससे जुड़े लोग सच क्यों छिपाना चाहते हैं. यह फिल्म अभी इस गुरुद्वारे में दिखाई जा रही है और 16 तारीख तक कई दीगर गुरुद्वारों में भी स्क्रीनिंग जारी रहेगी." दिलजीत दोसांझ की यह फिल्म तब चर्चा में आई जब इसे रिलीज़ के सिर्फ़ दो दिन बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटा दिया गया, जिस पर कई मशहूर हस्तियों और राजनीतिक नेताओं ने प्रतिक्रिया दी.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक फिल्म के पास थिएटर में रिलीज़ के लिए ज़रूरी सर्टिफिकेशन नहीं था !
I&B मंत्रालय के एक ऑफिसर ने मीडिया को बताया, "सतलुज के पास थिएटर में रिलीज़ के लिए ज़रूरी सर्टिफिकेशन नहीं था. सर्टिफिकेशन प्रोसेस का पालन करने के बजाय, मेकर्स ने फिल्म का टाइटल बदल दिया और इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया." ने ऑफिसर आगे इल्जाम लगाया कि रिलीज़ ने 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021' के नियमों का उल्लंघन किया है.
फिल्म 'सतलुज' जसवंत सिंह खालरा की ज़िंदगी पर आधारित है
यह फ़िल्म जसवंत सिंह खालरा की ज़िंदगी पर आधारित है, जिन्होंने 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में कथित तौर पर गैर-कानूनी हत्याओं और गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किए जाने के मामलों को उजागर किया था. उस समय पंजाब में उग्रवाद और उग्रवाद-विरोधी अभियानों का दौर चल रहा था. खालरा 1995 में लापता हो गए थे और बाद में सतलुज नदी पर बने हरिके पुल के पास उनका शव मिला था. इल्जाम है कि अगवा करके उनको कत्ल कर दी गई थी और इसमें उस समय के पंजाब पुलिस के अधिकारी शामिल थे. हनी त्रेहान के निर्देशन और RSVP व मैकगफिन पिक्चर्स के प्रोडक्शन में बनी फ़िल्म 'सतलुज' में अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान मुख्य भूमिकाओं में हैं.