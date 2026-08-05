/जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 7 साल पूरे, सत्ता पक्ष ने गिनाईं उपलब्धियां; विपक्ष ने पूछा- राज्य का दर्जा कब?

बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा, "भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद, आर्टिकल 370 के कारण जम्मू-कश्मीर अलग-थलग पड़ा था. आज हम गर्व और आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना देश की एकता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है." बीजेपी सांसद सत शर्मा ने तिरंगे के कथित अपमान को लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की आलोचना की. उन्होंने कहा, "महबूबा मुफ्ती ने एक बार कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, तो तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं बचेगा. हम ऐसे लोगों से तिरंगे के सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम उनसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि उनके लिए यह कोई मायने न रखता हो, लेकिन तिरंगे का अपमान एक गंभीर मामला है. अधिकारियों को उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए."