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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 7 साल पूरे, सत्ता पक्ष ने गिनाईं उपलब्धियां; विपक्ष ने पूछा- राज्य का दर्जा कब?

Article 370 Seventh Anniversary: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के सात साल पूरे होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सत्ताधारी पार्टी इस कदम को विकास और बदलाव से जोड़कर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष सरकार से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में सवाल कर रहा है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 05, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:43 PM IST
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 7 साल पूरे, सत्ता पक्ष ने गिनाईं उपलब्धियां; विपक्ष ने पूछा- राज्य का दर्जा कब?

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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