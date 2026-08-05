/जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 7 साल पूरे, सत्ता पक्ष ने गिनाईं उपलब्धियां; विपक्ष ने पूछा- राज्य का दर्जा कब?

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Jammu Kashmir Article 370 Seventh Anniversary: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने की बरसी पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई. जहां सत्ताधारी पार्टी ने इसे राष्ट्रीय एकता और विकास का प्रतीक बताया, वहीं विपक्ष ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग दोहराई. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि आर्टिकल 370 और 35A भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण प्रावधान थे. प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त, 2019 को इन्हें खत्म कर दिया. इसके बाद जम्मू-कश्मीर में विकास की गति तेज़ हुई, जिससे विरासत और प्रगति दोनों को बढ़ावा मिला. लोगों को रोज़गार मिला और पहली बार बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास देखा गया. स्थानीय लोग खुश हैं; जिन्हें इससे समस्या है, वे कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं.
बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा, "भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद, आर्टिकल 370 के कारण जम्मू-कश्मीर अलग-थलग पड़ा था. आज हम गर्व और आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना देश की एकता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है." बीजेपी सांसद सत शर्मा ने तिरंगे के कथित अपमान को लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की आलोचना की. उन्होंने कहा, "महबूबा मुफ्ती ने एक बार कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, तो तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं बचेगा. हम ऐसे लोगों से तिरंगे के सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम उनसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि उनके लिए यह कोई मायने न रखता हो, लेकिन तिरंगे का अपमान एक गंभीर मामला है. अधिकारियों को उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए."
वहीं, कांग्रेस सांसद पी. संतोष कुमार ने कहा, "आज आर्टिकल 370 को हटाने की बरसी है. सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया है, फिर भी राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है. हम मांग करते हैं कि सरकार इस दिशा में कदम उठाए." MDMK सांसद दुरई वाइको ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा, "यह संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करने का मामला है. मेरा मानना है कि यह बहुत बड़ा अन्याय है. विपक्ष के तौर पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी इस फ़ैसले का विरोध करती हैं और हमने संसद में लगातार यह मुद्दा उठाया है."